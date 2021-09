Il replicante su Netflix e Prime Video: lo sci-fi anni '80 è in streaming

Ci sono quei film che pur senza mai diventare veri e propri cult sono riusciti a ritagliarsi col tempo un discreto numero di appassionati, vuoi per la presenza di giovani attori in seguito diventati star oppure per le diverse situazioni o mezzi da collezionismo che compaiono all'interno del racconto. Il replicante del 1986 rispetta entrambe le regole.

Il cast tanto per cominciare è composto da numerosi figli e fratelli d'arte, e oltre al protagonista Charlie Sheen troviamo anche Randy Quaid e Nick Cassavetes, solo per citare i più conosciuti.



In più, nonostante la storia abbia uno spunto fantascientifico, l'azione si concentra soprattutto sulle gare automobilistiche tra numerose vetture appartenenti ai vari personaggi, con alcune chicche che faranno la gioia degli appassionati delle quattro ruote: basti pensare soltanto all'affascinante modello all-black della Dodge M4S Turbo Interceptor, un prototipo dai vetri oscurati che dev'essere entrato nei sogni di molti.

Per i cinefili duri e puri invece vi sono spunti di interesse, considerando anche le atmosfere anni '80 che già sono un punto a favore per le generazioni contemporanee o immediatamente successive. Scopriamole assieme.



Un replicante veloce come il vento

La storia ha inizio con una misteriosa luce bianca che scende dal cielo e svolazza per le desertiche strade nei pressi della cittadina di Brooks, in Arizona. Un posto pieno di giovani dove la banda del crudele Packard Walsh, leader di una gang di ladri d'auto, terrorizza i coetanei, minacciandoli in più occasioni e rubando loro con la forza costose fuoriserie.

Il criminale tratta allo stesso modo la sua fidanzata Keri e arde di gelosia quando la vede parlare con altri ragazzi.



Nel frattempo arriva in città il biker Jake, che sin da subito sembra covare dei rancori nei confronti di Packard e dei suoi scagnozzi. Ciò coincide con la comparsa del misterioso modello di Dodge citato in precedenza, e del suo altrettanto enigmatico autista: un individuo vestito interamente di nero, casco oscurato incluso, che inizia a sfidare Packard e i membri della sua banda in furiose gare e inseguimenti nei dintorni cittadini. Una sfida che riserverà loro delle brutte sorprese fino alla resa dei conti finale.



Classicismo anni '80

I principali punti di interesse risiedono nel contorno citato a inizio articolo, giacché sceneggiatura e relativa messa in scena non brillano certo per originalità.

Il replicante è infatti il tipico titolo proveniente da quell'iconico decennio, e questo potrebbe anche essere un suo punto a favore per certi versi, purtroppo schiavo dei prototipi e parzialmente furbo nella mescolanza di generi. La vicenda narrata è infatti a dir poco improbabile e l'incipit fantascientifico/fantastico è parecchio forzato in una trama dal sapore più classico.



La bella da salvare, il mistero sepolto nel passato - con tanto di flashback e colpo di scena finale annessi - il cattivo che "più cattivo non si può", la banda di vittime sacrificali al suo servizio e la colonna sonora rockeggiante.

Tutto segue uno schematismo ben rodato, con la parziale eccezione della succitata mescolanza di generi che risulta quanto meno particolare: le sequenze su quattro ruote sono realizzate più che discretamente e riescono a infondere una certa tensione agonistica, dando modo di assistere alle evoluzioni automobilistiche su strade deserte e ricche di curve pericolose.



Il versante action "a piedi" è invece limitato a una manciata di scene, nelle quali vediamo agire anche il mascherato visitatore, armato fino ai denti e pronto a farla pagare cara ai propri avversari.

Comunque una situazione secondaria, sopraffatta dal lato romantico che come prevedibile inscena un tipico ménage à trois tra il villain, la ragazza contesa e il protagonista.

Protagonista che non monopolizza il minutaggio ma si alterna in maniera equilibrata alle altre vicende che caratterizzano il racconto, offrendo il giusto spazio per crescere a tutte le figure coinvolte, anche se poi queste risultano effettivamente clonate da altrettanti stereotipi del filone.



Girato interamente nelle suggestive location di Tucson, in Arizona, con lo sfondo arido che accompagna le furiose e numerose corse (e disponibile sia nel catalogo di Netflix che in quello di Amazon Prime Video) Il replicante è quindi un film che ha un suo determinato tipo di target e potrebbe apparire ingenuo e modesto alle generazioni più giovani, abituate a ben altre complessità narrative e a uno spettacolo più esplosivo e roboante.

Allo stesso tempo però è un gradevole divertissement per chi ha qualche anno in più sulle spalle, sempre a proprio agio in quelle atmosfere passate e iconiche anche quando non si trova davanti a un capolavoro.