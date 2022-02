Red uscirà su Disney+: c'è un problema Pixar o un problema pubblico?

Che cosa sta succedendo a Pixar Animation Studios? L'azienda che per anni ci ha raccontato storie in grado di conturbarci e strapparci le lacrime dagli occhi, toccando delle corde della nostra anima che raramente l'animazione era stata in grado di sfiorare, sembra essere sparita dalla grande distribuzione. Luca è stato pubblicato su Disney+, così come Soul e Onward, costringendoci a tornare a Toy Story 4, del 2019, a essere l'ultimo film arrivato sul grande schermo per Pixar. Un risultato inaspettato che ha visto la Pixar furiosa per la distribuzione streaming di Red, il primo film del 2022 dell'azienda. Niente cinema, nemmeno stavolta. E il dubbio resta anche per Lightyear, annunciato per il 17 giugno 2022 al cinema, ma che - come accaduto per Red - potrebbe essere trasposto solo su Disney+. Che problemi ha, quindi, Disney con Pixar?



Da Apple a Pixar: l'imprenditoria di Jobs

Un po' di storia recente: The Walt Disney Company ha acquistato Pixar nel 2006, quando l'azienda di produzione cinematografica, specializzata in CGI, aveva appena compiuto vent'anni.

Nonostante la compagnia fosse nata inizialmente nel 1979 come una divisione interna della Lucasfilm di George Lucas, fu Steve Jobs, il fondatore della Apple, a rilevarla nel 1986 per dieci milioni di dollari e a renderla indipendente, dandole il nome di Pixar Animation Studios. Figura chiave intorno alla quale l'impero stava per nascere e crescere è sempre stata John Lasseter, l'uomo che la Lucasfilm chiamò per realizzare la divisione in computer grafica. Lasseter, ex animatore della Disney, si ritrovò, quindi, con l'obiettivo di poter realizzare un cortometraggio interamente in CGI. Prima di arrivarci, però, gli toccò produrre The Adventures of André and Wally B, un cortometraggio che attirò l'attenzione del grande pubblico, fino all'acquisizione da parte di Steve Jobs. Senza dilungarci eccessivamente in dettagli riguardanti la storia della Pixar, arriviamo a quella che è una chiara pietra miliare della crescita dell'azienda, ossia il 1988: Tin Toy, altro cortometraggio realizzato interamente in CGI, vince il premio Oscar, diventando il primo prodotto audiovisivo in computer grafica a ottenere questo risultato.



Il cortometraggio aveva come protagonista un bambino che terrorizzava i giocattoli, costretti a nascondersi per evitare la sua furia: era l'embrione di quanto accadde nel 1995 con Toy Story.

Il film venne prodotto insieme alla Disney, che diverse volte aveva provato a convincere Lasseter a tornare a Burbank, salvo non riuscire mai a convincerlo. Da Toy Story in poi tutti i film della Pixar vennero prodotti in collaborazione con la Walt Disney Pictures, segnando il prologo di quella che sarebbe stata poi l'acquisizione del 2006. L'operazione ebbe un costo di 7,4 miliardi di dollari, contro i 10 milioni pagati nel 1986 da Steve Jobs, che entrò così nel consiglio di amministrazione della Disney, con Lasseter e Ed Catmull a gestire il reparto di animazione. La storia recente ci racconta che John Lasseter è stato direttore creativo anche di Disney fino al 2018, anno in cui è stato allontanato dall'azienda a causa di alcune accuse di sessimo e soprusi, venendo sostituito da Jennifer Lee e Pete Docter alla direzione creativa della Pixar.



Dal 2019 lavora per la Skydance Animation, al momento su un progetto noto come Spellbound, che arriverà su Apple Tv+ l'11 novembre, in collaborazione con Alan Menken. Ciò non toglie che Lasseter, al di là di quanto accaduto sul luogo di lavoro, sia stato una figura apicale per la Disney post Rinascimento: da molti definito come il "nuovo Walt Disney", ebbe delle decisive scelte strategiche che permisero all'azienda di Burbank di staccarsi da quel pantano nel quale era finita all'inizio degli anni 2000. Al di là di questo aspetto, però, concentriamoci sull'esborso economico fatto dalla Disney per avere la Pixar e su cosa sta succedendo in questo momento tra le due realtà.



La pandemia stende Pixar

Nel marzo del 2020, nel periodo in cui era scattato il primo lockdown a livello internazionale, ancora fresco sulla nostra pelle, Disney era stata costretta a rinunciare all'uscita di Onward dalle sale, per spostarlo su Disney+. In Italia l'uscita era prevista per il 5 marzo, poi per il 16 aprile, infine per il 22 luglio, salvo rinunciare completamente alla distribuzione nelle sale, favorendo lo streaming. D'altronde con le sale cinematografiche chiuse non c'erano grandi alternative (trovate qui la nostra recensione di Onward).

Se, però, Onward è figlio di una scelta dettata da un'emergenza sanitaria, lo scalpore vero arriva con Soul, che doveva in qualche modo segnare il ritorno seduti in poltrona dinanzi al grande schermo. Il nuovo film della Pixar viene spostato da giugno a fine anno, senza però un solo passaggio nelle sale cinematografiche, con una release diretta su Disney+ (recuperate qui la recensione di Soul). Un evento in antitesi con quanto sarebbe successo con Mulan di lì a poco, perché il live-action, presentato a gennaio anche a Milano e poi annunciato per Disney+, finì per ricevere un sovrapprezzo che creò il tanto discusso accesso VIP. Per Soul non ce ne fu bisogno: era a disposizione di chiunque volesse.



Stessa sorte tocca a Luca: le sale europee restano chiuse fino alla prima metà del 2021, salvo iniziare a riaprire, timidamente, nei mesi che tendono all'estate: nonostante questo, però, Luca non va al cinema e viene annunciato solo su Disney+, a disposizione di tutti gli abbonati (e nel caso ve la foste persa, vi rimandiamo alla nostra recensione di Luca). Disney Animation e Marvel propongono i loro titoli con il Premier Access già citato poc'anzi per Mulan, ma per i film Pixar non ce n'è bisogno: vengono messi a disposizione di chiunque voglia senza alcun sovrapprezzo.

Potremmo anche inserire Encanto in questa lista, perché il Classico numero 60 di Disney ha trascorso poco più di tre settimane in sala, in Italia, prima di andare poi in streaming: in alcune città viene ancora proposto al cinema, per venire incontro a chi non è abbonato alla piattaforma, ma va da sé che la enorme popolarità è stata raggiunta grazie al passaggio su Disney+, che nel periodo natalizio ha massificato le visioni (e perché privarvi della nostra recensione di Encanto).



Precedenza a Marvel e ai Classici

Encanto, però, così come Raya e l'ultimo dragone, oltre ai tre film Marvel del 2021 (Eternals, Black Widow e Shang-Chi), è andato al cinema in serenità: Raya, per essere precisi, così come Mulan, ha avuto la possibilità di essere visionato con l'Accesso VIP su Disney+.

Quello che quindi traspare da queste decisioni è che c'è un problema Pixar in casa Disney legato alla volontà di non far passare in sala le produzioni di quella che è stata la principale fonte di guadagno dell'ultimo decennio per la Casa di Topolino. L'uscita di scena di Lasseter, in tempo per cadere in lockdown e in pandemia, ha in buona sostanza spinto Burbank a estromettere Pixar dai passaggi sul grande schermo, relegandola a un mero generatore di film d'animazione pronti per essere mandati in pasto alla piattaforma streaming di casa come contenuto originale. Non c'è più spazio per il prestigio che aveva donato Toy Story oppure Gli Incredibili, Cars, Inside Out e così via arrivando fino a giorni nostri. Potrebbe essere l'ammissione, da parte di Disney, della volontà di derubricare la creatività di Pixar a mera catena di montaggio destinata a realizzare solo contenuti di ottima qualità tecnica, ma spogliati di qualsiasi vena artistica.



Soul, Onward e Luca hanno riscosso, in ogni caso, un ottimo successo, ma è chiaro che Disney ha più interesse a spingere un Classico come Encanto, prodotto con un investimento importante soprattutto per i professionisti coinvolti, piuttosto che Luca, esordio alla regia di Enrico Casarosa, in ogni caso già candidato agli Oscar nel 2011, quindi non un novizio dello show business.

Eppure, nonostante la qualità espressa sia stata di pari livello, anzi Luca potrebbe aver superato Encanto negli apprezzamenti da parte di pubblico e critica tanto da poter continuare la propria corsa con cortometraggi e un possibile sequel, sembra che in Disney si sentano più sicuri a dirigersi verso futuri Classici piuttosto che sperimentare. Gli esperimenti, probabilmente, sono arrivati al capolinea e in questo periodo di incertezza non c'è più volontà di provare l'ebrezza del rischio di mandare al cinema, trovando accordi con gli esercenti, film Pixar: le grandi sale restano ad appannaggio, così, dei film Marvel, garanzia di successo e di riuscita, soprattutto sperando nel traino di Spider-Man No Way Home (che ricordiamo essere di matrice Sony) e dei futuri Classici Disney, poi pronti a deflagrare con il passaggio in streaming su Disney+. Restiamo, pertanto, pronti alla possibilità che anche Lightyear possa subire la stessa sorte dei restanti film Pixar, così come sarà per Red. Il prequel dedicato a Buzz sarà la prova decisiva, essendo figlio di un franchise che ha, con il terzo e quarto capitolo, superato in entrambi i casi il miliardo di dollari al cinema: numeri che potrebbero convincere Burbank a fare un'eccezione per i prodotti Pixar, credendo maggiormente nel successo rispetto agli esperimenti Luca, Red, Onward e Soul.