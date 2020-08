Reborn: come sarà il film Netflix tratto dal fumetto di Mark Millar?

Ormai sono anni che ne sentiamo parlare, sperando che tutto possa prendere finalmente vita: il progetto del Millarworld made in Netflix sembra ormai destinato a esplodere sulle nostre tv. Tempo fa vi avevamo detto i nostri 6 fumetti di Millar pronti per diventare film, dato che l'autore gallese ne ha tantissimi in saccoccia, gravida di contenuti sia seriali che cinematografici. Ma uno dei primi, forse un po' a sorpresa viste altre punte di diamante più conosciute, sembra essere proprio Reborn, sorta di fantasy piacevolmente truculento che prende tutti gli stilemi del genere per rimescolarli come Millar sa fare.

E visto che di recente è uscita la notizia di Bek Smith come sceneggiatrice del progetto, che ne dite di lanciarci in qualche supposizione su che tipo di film Netflix tirerà fuori dal cilindro?



Sangue, inchiostro e soldi

Partiamo proprio da lei: Bek Smith, sceneggiatrice pronta a farsi le ossa con Reborn. L'esperienza maturata è ancora poca, ma c'è un film su cui sta lavorando che ci fa saltare dalla sedia: il sequel di Spider-Man - Un nuovo universo. Il che dimostra quanto talento sia in grado di esprimere, visto il progetto enorme affidatole.

Ma come potrebbe traslare il fumetto di Millar su Netflix? I casi sono due: adattamento fedele o stravolgimento visivo. Concentriamoci prima su una riproduzione pedissequa, soprattutto tenendo conto degli splendidi disegni di Greg Capullo, quasi a metà tra fantasy e fantascienza.

C'è un problema innegabile: il budget. Perché la storia di Reborn racconta proprio di un mondo dopo la morte dove ci si rigenera in base alle azioni commesse, quindi buoni e cattivi che continuano a combattersi nell'aldilà. E ci sono tutti gli stilemi del genere: draghi, mostri, battaglie campali e tantissimo sangue, come piace a Millar. Più qualche elemento fantascientifico qua e là. Questo per forza di cose richiede un costo estremamente elevato, se lo si vuole riportare in maniera fedele.

E forse il lavoro che Bek Smith ha fatto su La furia dei titani nel 2012 potrebbe aiutare. Ma Netflix riuscirebbe a mettere in campo un budget di questo tipo? Difficile, anche se con Sandra Bullock alla produzione tutto potrebbe essere.



Più fumetto che cinema

Forse la chiave starà nella commistione fra sceneggiatura e regia, fra Bek Smith e Chris McKay. È strano immaginarlo per una storia così "realistica" pur nella confezione fantasy, ma proviamo a unire una scrittura à-la Un nuovo universo a un'estetica tipo The Lego Batman.

Quindi molto colorata, pop, scanzonata e brillante. Con tantissimo sangue. Una visione ossimorica che in realtà ben si sposa all'ironia millariana, in grado di alternare con sapienza epicità e humor.

Chris McKay esordirà nel 2021 in live-action con lo sci-fi The Tomorrow War, e a giudicare da cosa si sa sull'opera potrebbe essere un ottimo banco di prova per la regia di Reborn. Quindi forse una via di mezzo tra il budget estremamente esoso e la fusione fumetto-film sdoganata da Un nuovo universo potrebbe essere la scelta definitiva.

Anche perché avrebbe poco senso stravolgere una graphic novel semplice e profonda, in grado di rileggere una classicissima storia fantasy dandole un manto contemporaneo. E, soprattutto, con un'eroina protagonista.



Bonnie Black: la prescelta di Netflix

E se Sandra Bullock scegliesse di puntare tanto su Reborn? Dopotutto è come immaginare una sorta di avventura alla Signore degli Anelli, però con una Leia protagonista assoluta.

La scelta del volto per Bonnie Black sarà quindi cruciale, sia per attirare il pubblico, sia per creare, si spera, un nuovo personaggio iconico per il cinema contemporaneo.

C'è qualche nome che potrebbe reggere un ruolo così: di primo impatto pensiamo a Jennifer Lawrence, ma perfette sarebbero anche Elizabeth Olsen, Margot Robbie o, se si vuole restare più sul giovane, Emma Roberts e Chloe Moretz.

Insomma, inutile girarci attorno: Reborn punterebbe tantissimo su un'eroina contemporanea, giustamente. Ecco perché una spesa cospicua da parte dell'accoppiata Netflix-Bullock potrebbe essere giustificata.

La storia è lì, entertaining fino all'osso, capace di attirare un pubblico trasversale, matura e piacevole. Serve solo la spinta giusta per traslarla dal fumetto allo schermo. Insomma, la possibilità di fare bene esiste, ma i rischi sono altissimi.



Resta il fatto che Netflix sta puntando tantissimo su Mark Millar: la serie di Jupiter's Legacy praticamente finita, The Magic Order e American Jesus in cantiere e i lungometraggi su Huck, Empress e Sharkey The Bounty Hunter. Un mondo incredibile che vorremmo solo prendesse vita il prima possibile.