RaiPlay: 5 film da vedere gratis, da Veronica a Gods of Egypt

Inquietanti horror spagnoli, drammi antologici ambientati in Israele, tragicamente attuali epidemic-movie di produzione orientale, trasposizioni da amati scrittori e kolossal fantasy/mitologici. Nel nostro appuntamento dedicato ai titoli disponibili nel catalogo di RaiPlay parliamo in quest'occasione dello spaventoso Veronica di Paco Plaza, dell'intenso ritratto umano di Meduse, del coreano The Flu - Il contagio, dell'adattamento da Stephen King Big Driver e di Gods of Egypt, divertente baraccone kitsch con protagonisti Nikolaj Coster-Waldau e Gerard Butler.



Veronica

L'adolescente Verónica vive con due sorelle e un fratello più piccoli e con la mamma, cameriera in un ristorante. L'assenza della madre, impegnata a lavoro, obbliga la ragazza a prendersi cura di tutti. Un giorno, durante un'eclissi solare attesa con grande curiosità da tutti gli studenti della scuola religiosa da lei frequentata, Verónica prende parte insieme a due compagne a una seduta spiritica tramite una tavola Ouija , liberando involontariamente una presenza che da quel giorno comincia a perseguitare lei e la sua famiglia.

Ora Verónica, che si trova ad affrontare anche i tipici problemi della sua età, cercherà di rimediare all'accaduto.



Paco Plaza, co-autore della saga di REC, firma un horror capace di tratteggiare magnificamente il percorso emotivo della giovane protagonista e al contempo di creare una sorta di sana inquietudine nel sempre più spaventoso procedere degli eventi attraverso il ricorso a diversi topoi. La protagonista Sandra Escacena interpreta una figura fragile ma pronta a tutto pur di proteggere i fratelli più piccoli in un film ricco di sfumature psicologiche nel versante drammatico della vicenda, ispirata a un caso di cronaca realmente accaduto e dai risvolti inquietanti.



Meduse

Keren si rompe una gamba il giorno del suo matrimonio, obbligandola a rinunciare alla vacanza ai Caraibi programmata per la luna di miele. I novelli sposi prenotano così una camera d'albergo, ma la presenza di una misteriosa e solitaria scrittrice residente nella struttura mette già a rischio il loro rapporto.

La giovane cameriera Batya incontra una bambina spuntata dal mare e, visto il suo mutismo e la mancanza di assistenti sociali disponibili, sceglie di prendersene cura per il fine settimana. Alla scomparsa improvvisa della piccola la ragazza troverà un inaspettato supporto morale in una fotografa fresca di licenziamento.

Joy è una donna filippina che lavora come badante per poter mantenere la sua famiglia, rimasta in terra natia. Desiderosa di portare un regalo al figlio lontano, la donna viene assunta per assistere un'anziana signora che ha un rapporto burrascoso con la figlia, aspirante attrice.



Tre storie per un'opera prima di raffinata sensibilità: un incrocio di personalità simili e opposte che si amano, si scontrano e si comprendono in un percorso morale che riflette sulla realtà attuale dello Stato di Israele. Elementi fantastici che offrono spazio ai momenti più visionari e si ibridano agli istinti più realistici, in un film che scandaglia l'infinito universo dei sentimenti.



The Flu - Il contagio

A Bundang, vicino a Seoul, sta avendo luogo un'epidemia senza precedenti. In seguito all'arrivo di un carico di immigrati clandestini, l'intera zona è nel caos. Ha infatti inizio la diffusione di un virus che si espande rapidamente e ben presto gli ospedali locali sono presi d'assalto da persone malate. Il ceppo mutato dell'aviaria si presenta come una violenta influenza che può condurre anche alla morte e il Governo, preso dal panico, sceglie di mettere in quarantena l'intera zona, costringendo migliaia di persone a rinchiudersi in un'area controllata dai militari.

La giovane dottoressa Kim In-hae tenta di proteggere la figlia piccola, con l'aiuto di un coraggioso volontario della sicurezza pubblica, ma con il passare delle ore la loro impresa diventa sempre più complicata in un'aspra lotta per la sopravvivenza.



Tristemente attuale e involontariamente premonitore, questo disaster/epidemic movie coreano intrattiene sia dal punto di vista spettacolare, con una messa in scena delle grandi occasioni che sfrutta il gran numero di comparse a disposizione, che dal lato drammatico, con sequenze ad alto tasso di suspense, per un tour de force emozionale che segue pienamente la tradizione di genere.



Big Driver

Tess Thorne è una scrittrice di romanzi mystery best-seller. In tour per presentare il suo nuovo volume, viene invitata da una libreria del Massachusetts e decide di recarvisi in auto. Dopo aver presenziato all'evento, su consiglio dell'organizzatrice, la donna prende una scorciatoia che le dimezzerebbe il tragitto ma finisce per bucare una gomma ed è costretta a fermarsi nei pressi di una pompa di benzina abbandonata.

Un uomo a bordo di un camioncino si ferma per prestarle soccorso e sostituirle la ruota bucata, ma non tarda a manifestare le sue reali intenzioni: dopo averla aggredita, la violenta brutalmente. Creduta morta dal suo aguzzino, viene abbandonata in un canale sotterraneo nel vicino bosco dove sono ammassati cadaveri di giovani donne. Tess invece sopravvive e decide di vendicarsi.



Big Driver è una produzione televisiva che adatta l'omonimo racconto di Stephen King, pubblicato in Italia come Maxicamionista, in una formula narrativa che adempie alle regole del filone rape & revenge. La protagonista Maria Bello, intensa e credibile anche nei suoi tratti più strampalati, si muove su una messa in scena cruda (ma non estrema) e su sussulti thriller/mystery tipici dello scrittore, per un film realizzato più che discretamente.



Gods of Egypt

In un immaginario antico Egitto il crudele dio Seth, fratello minore di Osiride e re del deserto, assassina il consanguineo per salire al trono, accecando inoltre il nipote e legittimo erede Horus, poi costretto all'esilio. Per i sudditi mortali è solo l'inizio di un periodo di schiavitù, con il nuovo regnante che intende ottenere un potere senza limiti entrando in possesso delle doti magiche delle altre creature divine. Il giovane ladruncolo Zed riuscirà a liberare Horus nel tentativo di salvare l'amata Zaya e porre fine al regno di terrore.



Ingenuo ma divertente baraccone kitsch firmato da Alex Proyas che, su una trama ricca di buchi e inverosimiglianze narrative (pur contestualizzate al contesto fantastico), mette in mostra effetti speciali più che buoni nella lotta divina tra i personaggi di Gerard Butler e Nikolaj Coster-Waldau. Un intrattenimento semplice e non privo di alcune derive trash involontarie, che va riscoperto nella sua anima giocosa che non si prende mai troppo sul serio in favore di un approccio tra l'epico e il faceto che affascina e perplime al contempo.