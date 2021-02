Quicksilver, la storia del velocista Marvel tra i film MCU e gli X-Men

Rompendo ormai il quasi canonico modello di distribuzione binge watching introdotto da Netflix e sostenuto da una buona fetta di audience - specie tra i più giovani -, prima con The Mandalorian e ora con WandaVision la temeraria Disney+ ha provato a rilanciare la distribuzione settimanale anche in formato streaming, seguendo il già importantissimo esempio (ma marginale e recente) di Amazon Prime Video. La scommessa si è rivelata vincente, e dopo la serie live-action di Star Wars adesso quella Marvel Studios dedicata a Wanda Maximoff e Visione è l'appuntamento settimanale che ogni serial o MCU addicted attende con trepidante curiosità, facendo registrare alla piattaforma visualizzazioni record.

È stato ovviamente così anche per l'ultimo episodio di WandaVision pubblicato nelle scorse ore, il quinto dello show intitolato "In questo episodio molto speciale", una puntata letteralmente in nomen omen, che nel procedere del minutaggio e nel suo fantastico finale ha scombussolato le carte in tavola con cui si è giocato finora.



Qualcuno, tra addetti ai lavori, scooper e assidui lettori, sapeva già del casting di Evan Peters nella serie di Jac Schaeffer, e in relazione alla sua interpretazione di Pietro Maximoff nella saga degli X-Men di Bryan Singer si è subito pensato a un riutilizzo di quel Quicksilver all'interno della narrazione MCU. Non era però sicuro, almeno finché non è stato confermato il Multiverso da Kevin Feige e infine proprio dalla conclusione del quinto episodio di WandaVision, dove anche la Darcy Lewis di Kat Dennings se n'è uscita sorpresa con un "c'è un altro nel ruolo di Pietro?". A tal proposito, pensiamo, occorre un breve riepilogo della storia del velocista Marvel a cavallo tra due universi cinematografici ora (forse) in collisione, quello Marvel Studios e l'altro degli X-Men.



Velocità binaria

Legalmente parlando, appartenendo alla razza dei Mutanti in quanto figlio di Magneto, Quicksilver (così come la sorella Scarlet Witch) poteva essere adattato al cinema fino a due anni fa solo ed esclusivamente dalla Fox, che ne deteneva i diritti. Con un filo di arroganza artistica e creativa, quasi fosse una sfida diretta ai competitor e con se stesso, Joss Whedon nel 2013 sceglie di scrivere una sua versione dei personaggi, modificando l'origine dei loro poteri e chiamandoli i Gemelli o solo con i loro nomi borghesi non soggetti a copyright, dunque Maximoff.

L'idea era chiarire chi fossero i due personaggi senza però incappare in questioni burocratiche o denunce, specie perché il Quicksilver di Aaron Taylor-Johnson arrivava al cinema ad appena un anno di distanza dall'altro adattamento del personaggio targato Fox in X-Men: Giorni di un futuro passato, interpretato invece da Evan Peters e generalmente versione più apprezzata (ma perché più e meglio sfruttata) del supereroe Marvel. Con grande oculatezza, infatti, Whedon fece le sue ricerca e capì che il Quicksilver Fox avrebbe avuto una parte ricorrente nel franchise dello studio "avversario", scegliendo quindi una via decisamente frustrante per i fan: quella della morte del velocista alla fine di Avengers: Age of Ultron (unico film in cui è presente Aaron Taylor-Johnson) per permettere invece poi alla sorella Wanda di continuare ad essere sviluppata nel MCU, dato che la Fox sembrava completamente disinteressata all'eroina.



Questo ha reso la storyline del Quicksilver di Taylor-Johnson estremamente basica e ridotta. Il suo passato è brevemente approfondito da lui stesso quando racconta dei bombardamenti di Sokovia con le armi di Stark, motivo che porta lui e la sorella a un profondo odio per Tony che li spinge a prendere anche parte a delle sperimentazioni dell'HYDRA sullo scettro di Loki, che scopriamo poi essere il contenitore della Gemma della Mente. Liberatisi dopo l'attacco degli Avengers, Pietro e Wanda cominciano a collaborare con Ultron per sconfiggere i Vendicatori e uccidere Iron Man, ma capiscono molto presto che i piani di Ultron sono relativamente più apocalittici delle loro intenzioni, optando per un cambio di casacca e iniziando a lavorare con gli Avengers per fermare il villain.

È proprio durante la battaglia finale che Quicksilver si sacrifica per mettere in salvo dai colpi di Ultron Occhio di Falco e un bambino, lasciando esplodere la rabbia di Wanda e creando in lei una ferita permanente mai realmente rimarginatasi, forse soltanto in parte grazie all'incontro e alla relazione con Visione, la cui morte in Infinity War ha comunque infine riaperto, lasciandola sanguinare in modo incontrollato e facendo arrivare Wanda alle scelte drastiche che vediamo in WandaVision. E qui arriva il bello, quella che sembrerebbe essere una vera e propria connessione con l'Universo X-Men.



L'altro Pietro

Se il trattamento del Quicksilver di Taylor-Johnson è stato pressoché marginale, storia completamente differente vale per la versione X-Men di Evan Peters, molto più eccentrica, esuberante, divertente e al centro di almeno due sequenze cinematograficamente clamorose. Tutti motivi, questi, che lo hanno reso in sei anni di vita sul grande schermo la versione "principale" del velocista Marvel, quella amata da tutti e sfruttata nel miglior modo possibile, considerando la sua backstory, i suoi poteri e l'estrema coralità dei film di Bryan Singer.

Viene introdotto nel già citato Giorni di un futuro passato, ingaggiato sostanzialmente dal Professor X e da Wolverine per far evadere Magneto (che è suo padre ma ancora non lo sa) dal Pentagono. Il suo ruolo iniziale comincia e termina così, regalando però ai fan una scena che mette totalmente in risalto la sua personalità scoppiettante e le sue impressionanti abilità, mostrate decisamente meglio rispetto a quelle confezionate sul grande schermo da Joss Whedon. Il personaggio torna poi in X-Men: Apocalisse, deciso a confrontarsi col padre a ricoprendo una parte leggermente più sostanziosa rispetto al precedente capitolo, anche qui con una scena da Velocista assolutamente incredibile sulle note di Sweet Dreams di Annie Lennox. Viene fuori il suo rimorso per non aver avuto l'opportunità di conoscere il padre e la sua volontà di sistemare le cose, rimetterle quanto meno nella giusta prospettiva, ed è uno dei pochi Mutanti che nel corso del film riescono a colpire e mettere anche solo in leggera difficoltà Apocalisse.



La sua ultima apparizione nell'Universo Mutante Fox è stata nel deludente X-Men: Dark Phoenix, in cui anche la sequenza da velocista non è riuscita a convincere lo stomaco degli appassionati e dove comunque la sua storyline non viene portata avanti in maniera adeguata, in pratica distruggendo o semplicemente ignorando quanto di buono fatto in precedenza. La Fusione Disney-Fox sembrava poi inizialmente aver messo la parole fine a questo Mutant Universe e dunque ai personaggi così come ragionati al suo interno, con l'idea di un reboot totalmente originale nel MCU.

L'apertura però ormai confermata al Multiverso, il prosieguo delle scorrette avventure del Mercenario Chiacchierone in Deadpool 3 e ora l'arrivo del Pietro Maximoff di Evan Peters in WandaVision hanno davvero stravolto l'essenza stessa della struttura narrativa futura del MCU, dato che non è davvero chiaro quale sia la direzione intrapresa, quanto l'arrivo dell'Altro Quicksilver possa essere un inside joke (pettinatura diversa, accento diverso da quello del Peter di X-Men) o un primo tassello d'interesse multi-dimensionale e - almeno per ora - cosa ci sia dietro a questa esplosione cinematografica che sta mischiando le varie realtà parallele, lasciandole incontrare.