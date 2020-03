Quattro cinecomic d'autore da vedere in streaming su Netflix o Amazon

Periodo complicato, quello che stiamo vivendo. L'emergenza pandemica del Coronavirus ha costretto il governo italiano prima degli altri in Europa a prendere drastiche misure d'isolamento per rallentare la diffusione della malattia, chiudendo scuole e università, ristoranti, cinema, musei e tutte le attività commerciali non di primaria necessità. Una sfida da combattere purtroppo sulla lunga distanza e che sta costringendo molte persone a una semi-quarantena forzata in casa, con la possibilità di uscire per bisogni essenziali. A parte chi deve tuttora recarsi al lavoro in una situazione sanitaria tanto complicata, per gli altri la vita sta subendo un drastico quanto essenziale rallentamento, che tra le mura domestiche ognuno cerca di affrontare e gestire come meglio crede.



A differenza delle Pandemie passate, comunque, abbiamo la "fortuna" di poter contare su di un amico non di poco conto, capace ormai di raggiungerci ovunque. Stiamo parlando dell'intrattenimento nelle sue varie forme, nel contesto specifico con particolare riguardo al cinema, che grazie ai colossi dello streaming come Netflix e Amazon Prime Video sembra stiano aiutando non poco e sicuramente più di prima in questi difficili momenti. Proprio per questo abbiamo pensato di proporvi una lista di cinecomic da vedere o recuperare sulle due principali piattaforme streaming, ad esclusione dei cinecomic Marvel Cinematic Universe che sbarcheranno per intero su Disney+ il prossimo 24 marzo, rimossi completamente da quelle che sono adesso delle realtà competitive.



Kick-Ass

Ancora oggi una delle migliori trasposizioni cinematografiche tratte da un fumetto. Alle spalle c'è la geniale penna di Mark Millar e alla regia e sceneggiatura Matthew Vaughn, per un'efficace decostruzione dell'eroe (non super) moderno a misura adolescenziale, però lontano dagli standard del teen drama e invece divertente, pop, dinamico, scalmanato. È poi il film che ha sostanzialmente lanciato la carriera di Chloe Grace Moretz, che insieme a Nicolas Cage ruba completamente la scena a tutti, protagonista compreso - specie nella scena cult della sparatoria nel corridoio.

Oltre a essere brillante nell'azione, Kick-Ass regala anche una significativa parafrasi tematica delle responsabilità alla Spider-Man, denaturandone il costrutto in senso supereroistico e adattandolo invece al singolo in quanto umano e senza particolari abilità se non quella di rialzarsi dopo ogni caduta. Da vedere e rivedere. Non stanca mai. Lo trovate su Netflix. Se avete anche voglia di vedervi il meno riuscito sequel, Kick-Ass 2, potete invece fare un salto su Amazon Prime Video.



Watchmen

La serie televisiva di Damon Lindelof ha segnato un passaggio importante per l'Universo di Watchmen, costruendo un seguito dalla struttura solida e narrativamente ineccepibile, ma prima della HBO era arrivato Zack Snyder a tentare l'impossibile e adattare in un cinecomic di due ore e quaranta minuti (più di 3 ore l'ultimate cut) uno dei massimi capolavori della letteratura fumettistica.

L'opera di Alan Moore fa ancora oggi scuola dopo più di trent'anni dalla sua prima pubblicazione e solo nel 2009, dopo vani e falliti tentativi di trasposizione, Snyder è riuscito a confezionare un film di impatto visivo estremamente potente e dallo storytelling sofisticato anche se in parte revisionato rispetto all'originale. Resta un titolo stratificato e complesso, politico, intelligente e di grande appeal cinematografico, fedelissimo in termini visivi alle tavole di Dave Gibbons e con il necessario carico tematico per non snaturare completamente la nota prolissi di Moore. Potete vederlo su Amazon Prime Video. Per un approfondimento più corposo, vi rimandiamo all'Everycult di Watchmen.



Hellboy 1&2

Si può tranquillamente affermare che Guillermo Del Toro aveva compreso prima di molti altri il grande potenziale dei fumetti al cinema, anche se per sua natura e deformazione professionale preferiva dedicare le sue forze a eroi e anti-eroi più outsider, vicini a tendenze di genere horror e fantasy a lui decisamente più congeniali. Quando allora Sam Raimi e la Marvel (ancora NON Studios) uscivano nel 2002 con Spider-Man, il regista messicano portava in sala il suo Blade II, arrivando appena un anno dopo con il primo Hellboy, adattamento cinematografico dei fumetti di Mike Mignola.

Una trasposizione d'origini che compattava soprattutto la lunga e segmentata run di Rasputin e dell'Ogdru Jahad in un film di forte carattere e personalità, ricco di effetti pratici e artigianali e con una visione complessiva funzionale ma forse ancora troppo figlia di un modello produttivo anni '90. Curiosamente, discostandosi dalle storia di Mignola, con Hellboy II: The Golden Army, Del Toro arrivava poi nel 2008, anno del debutto di Iron Man e del MCU, a perfezionare il suo stile dopo Il Labirinto del Fauno e a stupire il pubblico con un cinecomic prezioso, variegato e d'impatto visivo sorprendente. Se non avete i due Hellboy dell'autore nella vostra libreria home video, potete vederli uno dopo l'altro su Amazon. Il primo film è anche disponibile su Netflix.



300

Quale miglior cinecomic da vedere in una situazione "di chiusura" se non il 300 di Zack Snyder, che racconta in forma romanzata ed esasperata le gesta di Leonida e dei suoi prodi trecento spartani stretti nel corridoio naturale delle Termopili. Si potrebbe provare molta più vicinanza ai protagonisti della vicenda rispetto al passato ed empatizzare di più con il loro sacrificio, anche se la verità è che il film resta ancora oggi una grande apologia della violenza e dell'esasperazione stilistica di Snyder, con alcune scene d'azione di enorme resa visiva e coreografica e con passaggi dialogati d'impatto, derivati come tutto il resto del titolo dalla sontuosa graphic novel di Frank Miller.

Si combatte il grande invasore difendendo i propri cari, bloccando la sua marcia sull'intera Grecia con una delle strategie militari più importanti dell'intera storia del Peloponneso. A parte restituire una certa carica davvero catartica in questa difficile situazione, la grinta di 300 è praticamente inossidabile anche a 13 anni di distanza e continua a stupire e dare i brividi in alcuni suoi passaggi. È un film sulla resistenza e sulla resilienza dell'essere umano, ma anche sui valori del guerriero e alla fine sull'unione di un intero popolo, quando nel finale più bello mai girato da Zack Snyder l'intera Grecia si compatta per sconfiggere i Persiani nella Battaglia di Platea. Potete vederlo su Amazon Prime Video, mentre su Netflix trovate il sequel, 300: l'Alba di un Impero.