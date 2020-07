Quando la critica consiglia e il pubblico ignora: 5 film da recuperare

Il successo di un film è spesso figlio di un numero davvero elevato di fattori, tra cui ovviamente una campagna marketing considerevole atta a presentare determinate opere al grande pubblico nel miglior modo possibile. A volte, invece, è il passaparola a trasformare un prodotto (talvolta anche un insuccesso commerciale) in un film cult.

Altre volte ancora, per via di scelte di marketing poco lungimiranti - o semplicemente inesistenti -, determinate opere cinematografiche tendono a venir poco celebrate tanto in tv quanto sul web o sui giornali specializzati, anche a distanza di anni dalla loro prima uscita.

Da questo punto di vista, ci sentiamo quindi di consigliarvi cinque perle cinematografiche rimaste (un po') nascoste che, per via di numerose ragioni, non sono riuscite ad arrivare al pubblico di massa.



Ballata dell'odio e dell'amore

Alex de la Iglesia, con il film da lui scritto e diretto sbarcato al cinema nel 2010, ci trasporta all'interno di un folle mondo a cavallo tra influenze reali, orrorifiche e grottesche, mostrandoci la vita del clown Javier, il pagliaccio triste protagonista della storia.

Ricalcando in alcuni punti anche l'epica pulp tarantiniana, il film riesce ad amalgamare in maniera soddisfacente numerose influenze stilistiche differenti, puntando anche su una storia d'amore a tratti sgraziata quanto problematica tra lo stesso Javier e la trapezista Natalia, quest'ultima però già fidanzata con il violento Sergio, anch'esso un clown della compagnia al cui interno militano i numerosi personaggi presenti in scena.

Il film ha il grande merito di non far capire da subito dove voglia andare a parare, presentando allo spettatore un mondo in bilico tra risate amare e brutale violenza in cui lo stesso confine tra bene e male viene più volte ribaltato, in un continuo gioco tra le parti dove diventerà sempre più difficile capire dove schierarsi.

La pellicola, che non lesina neanche un'introduzione ambientata durante la guerra civile spagnola, racchiude in sé la poetica surreale e a tratti visionaria dell'autore, in grado di puntare molto bene su un mood narrativo capace di ripescare a piene mani dal genere weird o da classici cult intramontabili come Freaks.



The Chaser

Nonostante vari film dalla forte impronta crime, tra cui l'Old Boy di Park Chan-wook e il mai troppo osannato Memorie di un assassino, siano riusciti con il tempo ad arrivare al grande pubblico, l'opera prima del regista Na Hong-jin non ha avuto invece nel nostro Paese una particolare sponsorizzazione a livello mediatico. La trama vede un ex detective, invischiato in un giro di sfruttamento della prostituzione, costretto a indagare sul motivo per il quale numerose ragazze sotto la sua ala sono misteriosamente scomparse.

L'opera, piuttosto che basarsi su una struttura poliziesca di stampo classico, punta invece a ribaltare di netto le carte in tavola, mostrandoci fin da subito chi è, e cosa fa, il pericoloso serial killer braccato dal detective.

Inizia così una serratissima corsa contro il tempo per salvare una delle potenziali vittime del killer che, nel mentre, proverà a prendersi gioco di tutto e tutti sicuro di farla franca.

Un'opera d'esordio realmente impattante e ben congegnata, capace di mettere in scena una storia dalla forte impronta thriller/crime dove la violenza, tanto fisica quanto psicologica, diviene una costante imprescindibile da tenere in considerazione.



Pelle

Altro esordio cinematografico quello firmato da Eduardo Casanova (anche sceneggiatore dell'opera), che con il suo film mette in scena un cospicuo numero di personaggi - tutti portatori di specifici handicap - alle prese con i problemi della quotidianità e degli immancabili pregiudizi delle persone attorno a loro.

La pellicola, che dal trailer sembra quasi voler puntare su dinamiche a tratti horror o addirittura splatter, in realtà si rivela una commedia nera dai risvolti tutt'altro che banali, capace di portare lo spettatore a riflettere davvero sul significato del termine "diverso" e su tutti i luoghi comuni che possono scaturire dal vedere - o vivere - determinate situazioni.



Nonostante la voglia dell'autore di puntare su un mood bizzarro e fuori dagli schemi (non a caso uno dei produttori dell'opera è proprio Alex de la Iglesia), Pelle risulta quasi come una favola moderna, capace di parlare a un pubblico il più possibile trasversale usando le deformità fisiche di alcuni dei personaggi protagonisti come specchio della nostra società estremamente individualista e molto spesso egoista.

Non a caso, saranno proprio le persone considerate normali a farci capire quanto possa essere dannoso e deleterio giudicare qualcuno per il proprio aspetto fisico, riuscendo comunque ad allontanarsi dalla semplice retorica mostrando tanto i punti di forza quanto di debolezza di tutti i personaggi in scena, focalizzandosi su un'ottica inclusiva.



Freddo a luglio

Il film del 2014 diretto da Jim Mickle con protagonista Michael C. Hall, tratto dal romanzo di Joe R. Lansdale, narra la vicenda di Richard, un tranquillo padre di famiglia che, in seguito a un'effrazione, uccide accidentalmente un ladro entrato nel proprio appartamento.

Successivamente però, Richard viene minacciato dal padre del ladro ormai defunto, diventando sempre più paranoico riguardo l'incolumità della propria famiglia.

La pellicola, grazie a un ritmo impostato in crescendo, riesce attraverso alcuni colpi di scena ben orchestrati a cambiare di colpo le carte in tavola, rendendo di fatto imprevedibile per lo spettatore capire come proseguiranno gli eventi.

Seppur siano molto rari i film che partono in un modo e finiscono in un altro, senza comunque snaturare il genere di partenza, Freddo a luglio può essere considerato la classica eccezione che conferma la regola.

Un thriller solido e privo di sbavature, capace di mettere in scena cambi di ritmo davvero ben gestiti attraverso dinamiche narrative strutturate in maniera ottimale e capaci di prendere sempre più in contropiede lo spettatore, che verrà via via trascinato in una storia oscura e disperata dai risvolti crime sempre più marcati.



These Final Hours

Chiudiamo questo elenco con un'altra pellicola che non ha ricevuto chissà quale copertura mediatica ma che può essere considerata senza problemi come una delle opere a sfondo apocalittico migliori degli ultimi anni.

Il film del 2013, diretto da Zak Hilditch, ci mette di fronte alle ultime dodici ore del pianeta Terra.

Fin dall'inizio è scontato che il tempo per dirsi addio sia giunto per tutti, non lasciando più nessuno spazio a qualsiasi forma di speranza.

Il protagonista James, conscio del fatto che la tempesta di fuoco scaturita dall'impatto di un meteorite sulla Terra arriverà anche nel luogo dove vive, decide di lasciare da sola la sua amante per dirigersi dalla propria ragazza e passare il tempo che gli resta in sua compagnia e di alcuni suoi amici, divertendosi all'interno di una mega festa che annulla ogni freno inibitore, tra alcol, sesso, droga e violenza.

Il viaggio di James, dapprima concepito per sballarsi senza pensare più a nulla, si trasforma in realtà in una vera e propria missione quando incontra la piccola Rose, una bambina indifesa che vuole tornare a tutti i costi da suo padre.



Le ultime ore di vita del protagonista si trasformano così in un viaggio tanto fisico quanto metaforico, si riflette su ciò che è giusto fare, con lo spettatore trasportato insieme a lui all'interno di un mondo in cui ormai non esiste più alcun tipo di legge o di morale ma dove si può ancora fare la differenza.

Un racconto crudo, violento, tremendamente fatalista ma comunque capace di racchiudere in sé anche un forte messaggio di speranza.