Ma quando arriva davvero il multiverso nel Marvel Cinematic Universe?

C'è un episodio dell'undicesima stagione dei Simpson (il ventunesimo) in cui a un certo punto Homer è dentro un bar per un gelato. Si sta parlando d'altro (Marge in prigione) e la sua frase a commento è "Becky, credo di parlare a nome di tutti quando dico: quand'è che arriva ‘sto gelato?". Ecco, tutta questa introduzione per citare Homer Simpson e l'immenso Tonino Accolla e rivolgerla a Kevin Feige: "quand'è che arriva ‘sto multiverso?".



Perché è inutile girarci attorno: la Multiverse Saga di multiverse al momento ha davvero poco, spizzichi qua e là in pochissimi prodotti tra cinema e serie tv, mentre dovrebbe concentrarsi, visto il nome, nella spiegazione e nella creazione di un senso comune di multiverso. Cosa che non è ancora davvero successa, come se venisse rimandata in continuazione, o come se non fosse quasi stata davvero nei piani.



A che ora è il multiverso in casa Marvel?

Andiamo un attimo a controllare quanti film e serie tv parlano di multiverso dopo Endgame. Sono ben 15 i prodotti "principali" della Fase 4 tra cinema e streaming (18 se vogliamo aggiungerci I Am Groot e i due speciali: Licantropus e quello sui Guardiani).



Di questi soltanto 3 parlano di multiverso (4 se ci aggiungiamo What If, anche se bisogna ancora capire quanto sia effettivamente collegato al resto o rimanga soltanto un divertissement). Cioè Loki, No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Forse un pelino pochi per quella che la Marvel chiama, appunto, Multiverse Saga. Tra l'altro, questi tre prodotti sembrano quasi non parlarsi fra loro proprio per la questione multiverso: ancora non è stato confermato ufficialmente che è stata Sylvie ad aprirlo uccidendo Colui che rimane, lasciando sempre il dubbio sull'incantesimo di Strange in No Way Home. Quando viene logico pensare che quella magia è andata così tanto male proprio perché il multiverso era già stato aperto, non per l'incapacità di Strange (che non dovrebbe avere, non a quei livelli almeno). Quindi, oltre a mancare di regole base che valgano per tutti, il multiverso made in MCU ancora non si è praticamente visto. Pensavamo che con Quantumania la cosa si sarebbe definita (qua la nostra recensione di Ant-Man and the Wasp Quantumania) ma è stato nuovamente solo l'antipasto dell'antipasto. E allora quand'è che arriva ‘sto multiverso?



Il multiverso nelle Fasi 5 e 6

Archiviata la pratica Quantumania con un lieve accenno multiversale dai dialoghi di Kang e dalle post credit (tra l'altro, eccovi le post credit spiegate di Ant-Man and the Wasp Quantumania), cosa ci aspetta adesso? Tentiamo qualche previsione su quali prodotti avranno il multiverso da qui alla chiusura della saga con Avengers Kang Dynasty e Secret Wars. Perché la paura è che fino a questi prodotti di multiverso vedremo davvero poco.



Al momento ce ne sono 16 annunciati tra cinema e serie prima dei due Avengers del 2025 e 2026 (e già questo indica una riduzione in termini di film e serie rispetto alla Fase 4). Annunciati di cui sappiamo nome e data (a volte solo indicativa). È però probabile che solo 6 toccheranno il multiverso, ma di questi non è detto che tutti lo facciano o lo affrontino come tema centrale. Nei sicuri mettiamo ovviamente la seconda stagione di Loki, che dovrà essere fulcro della Multiverse Saga (molto più della prima) e il film sui Fantastici 4, anche perché precederà Kang Dynasty di qualche mese. Probabile che anche The Marvels toccherà l'argomento (sperando ne sia parte integrante). Mentre per Guardiani della Galassia 3 è molto meno sicuro, forse qualche assaggio nelle post credit. Lato serie invece abbiamo Secret Invasion che potrebbe spostare l'invasione Skrull dal multiverso, ma anche in questo caso è forse più no che sì. Unico altro prodotto seriale (tolta la seconda stagione di What If, ma sempre con il dubbio già citato) che dovrebbe affrontare il multiverso è Agatha: Coven of Chaos. Qua ce lo aspettiamo decisamente, vista la sua connessione con il Darkhold e con Wanda. Il numero sembra però abbastanza esiguo rispetto alla mole di prodotti. Come se la Marvel si fosse ritrovata con il multiverso tra le mani e avesse deciso di retconnare tutto aggiungendolo dove poteva, ma senza una direzione precisa come lo era stato per la Infinity Saga.



A questo punto le opzioni sono due: molti più prodotti di quelli che ci aspettiamo parleranno di multiverso (o lo avranno tra le post credit) oppure la Marvel deve ancora annunciarne altri da qui a Kang Dynasty proprio su questo tema. Perché il rischio è sempre quello: poco multiverso fino ai due Avengers e poi tutti dentro nella royal rumble che dovrebbe essere Secret Wars. Che per la Multiverse Saga non è proprio il massimo.