Il problema con Passengers, al di là di Jennifer Lawrence

Fresca fresca la notizia di come Jennifer Lawrence, che abbiamo visto proprio in questi giorni nel nuovo originale di Apple TV+ Causeway, si sia pentita di aver accettato il ruolo di protagonista femminile in Passengers, film di fantascienza diretto nel 2016 da Morten Tyldum e accolto tiepidamente da critica e pubblico, come ricorderete dalla nostra recensione di Passengers.



La bella e brava attrice - vi bastino queste cinque interpretazioni da brivido di Jennifer Lawrence - ha infatti dichiarato di non aver ascoltato il consiglio di Adele sul non girare quella pellicola, prendendo così parte a quello evidentemente da lei poi considerato come un passo falso in una carriera comunque ricca di soddisfazioni. Un parere non condiviso dal produttore Neal Moritz e dal collega Chris Pratt, che hanno invece continuato a difendere la pellicola e a ritenerla molto buona. Una diversità di vedute che vede due estremi polarizzarsi sugli opposti lati della barricata. Ma dove sta la verità? Come spesso accade, forse è proprio nel mezzo...



Passengers: chiusi nell'immensità

In Passengers Jennifer Lawrence e Chris Pratt sono i protagonisti di un'avventura ad alto rischio, nei panni di Aurora e Jim, che si trovano in viaggio, in sonno criogenico, a bordo di un'astronave che li trasporta verso una nuova vita su un lontano pianeta. Insieme a loro oltre cinquemila coloni, destinati a prendere possesso della colonia spaziale di Homestead II.

Il tempo di "percorrenza" è lungo centovent'anni ma la missione prende una piega imprevista quando, per un malfunzionamento causato dalla collisione con un campo di meteoriti, la capsula di Jim lo risveglia nove decenni prima di giungere a destinazione. Questi trascorre oltre un anno nella totale solitudine, con soltanto il cyborg-barista Arthur a tenergli compagnia, ma rischia di impazzire e pur di non passare da solo il resto della vita, seleziona proprio Aurora quale compagna, destandola, nascondendole poi la verità, dal letargo. Unici esseri coscienti della nave, i due scoprono che il mezzo stesso è in grave pericolo e, con le migliaia dei rimanenti passeggeri in ballo, dovranno cercare una soluzione prima che sia troppo tardi. Nel frattempo anche il loro rapporto attraversa diversi scossoni...



Amarsi tra le stelle

Perché, d'altronde, Passengers non è altro che il racconto di una crisi di coppia in condizioni estreme, aggiornamento spaziale delle dinamiche isolane di un italico cult quale Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto (1974) adattato alle logiche interstellari.

E poi ancora una sorta di esasperazione romantica della sindrome di Stoccolma, laddove si voglia vedere il personaggio di Jim in un'ottica totalmente negativa, senza provare a identificarsi con un qualcuno che rischiava di trascorrere l'eternità del suo ciclo vitale in una completa solitudine. L'ambiente limitato dell'astronave, apparentemente enorme nei suoi mille corridoi e cunicoli ma in realtà claustrofobico rispetto all'immensità dell'universo attraversato, è chiara metafora di quella vita coniugale che in certe relazioni può ingabbiare i coniugi, vuoi per gelosia o per altri motivi, e non è un caso che nelle due ore di visione vengano espletate tutte le dinamiche coniugali: dall'innamoramento alla scoperta delle bugie dell'altro, dalla rottura all'ovvia riconciliazione. E, ancora, la figura del cyborg-barista di Arthur, chiaro omaggio al collega "umano" di Shining (1980), che può essere visitato a turno dai due innamorati in rotta: una sorta di metafora sull'affido dei figli, con i giorni concessi uno sì e uno no.



Ovvio che la fantascienza sia qui solo un pretesto per parlare d'altro ed è proprio questo che ha fatto storcere il naso, principalmente ai puristi del genere che hanno visto una sorta di relativa profanazione ma anche a coloro che mal hanno accettato questa forma ibrida, incapace di prendere una posizione netta anche all'interno di una sceneggiatura ricca di contraddizioni e repentini ripensamenti, tra improbabili gesta eroiche e terzi incomodi che spuntano all'improvviso in maniera più o meno razionale (inspiegabile il fugace cammeo, pochi secondi appena, di Andy Garcia nella scena finale).

I buoni effetti speciali, per quanto spesso eccessivamente "finti", tentano di camuffare e/o coprire le falle di uno script che si adopera in un background esile esile, affidato per lo più a soluzioni esterne che rendono la narrazione più schematica e macchinosa, tra colpi di scena opinatamente improbabili e rivelazioni tardive. Allo stesso tempo però non è tutto da buttare e se preso come un titolo senza grosse ambizioni, contestualizzato a quella forma mutaforma che ne caratterizza l'intero scheletro, Passengers può anche intrattenere un pubblico anticipatamente avvertito. Perché per rispondere alla questione del titolo, di problemi ne ha ma non più di tanti altri blockbuster contemporanei maggiormente blasonati.