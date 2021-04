Premi Oscar 2021, il predominio streaming nella corsa al miglior film

Era il maggio del 2017, due anni dopo l'imponente espansione europea di Netflix, quando il direttore artistico di Cannes, Thierry Fremaux, dichiarava guerra alle produzioni originali in streaming. Giusto quattro anni fa cominciava la competizione dei grandi colossi come Netflix e Amazon Prime Video nello sviluppo di titoli esclusivi in vista di un'eventuale e praticamente assicurata espansione del modello streaming come primario e più richiesto. E avevano ragione Reed Hastings e colleghi, in merito: lo streaming o il video on demand sono oggi strumenti e piattaforme essenziali per il mondo della Settima Arte; un po' avevamo ragione anche noi a parlare al tempo di una "migrazione di massa" dei grandi autori su questi canali così diversi dal grande schermo, inizialmente considerati persino dei nemici quando invece si trattava solo di discutere gli adeguati criteri per una giusta convivenza.



La scalata delle produzioni direct to streaming (con finestre temporali per la sala, va sottolineato) è stata veloce e vivace, in un circolo prestigioso e continuo di lungimirante qualità artistica, risposta entusiasta dell'audience e della critica, successive visualizzazioni, ovvi riconoscimenti, incassi e abbonamenti sempre più crescenti. La regola primaria di un'azienda di successo è poi l'investimento (persino in perdita), e Netflix più di Amazon Prime - che di problemi economici non ne ha mai avuti - ha saputo far tesoro di questa legge del business management, arrivando in tempi pandemici a surclassare in borsa persino Disney. Valore più importante di questa corsa alla qualità dell'intrattenimento (sostenuta anche da distribuzioni da discount e da produzioni minori) è ovviamente la presenza ormai costante agli Oscar o in generale nella stagione dei premi dei titoli originali sviluppati dai colossi dello streaming, e anche gli Academy Awards 2021 non fanno differenza.



Adeguarsi, investire, vincere

La presenza agli Oscar dei film prodotti dalle piattaforme streaming in quattro anni è sostanzialmente triplicato, con un rapporto di crescita più o meno costante. Primo film uscito esclusivamente su Netflix a essere candidato come Miglior Film (ma non solo) agli Academy Awards è stato nel 2017 il bellissimo Hell or High Water di David Mackenzie scritto dal brillante Taylor Sheridan, mentre Amazon Studios entrava in competizione con il drammatico Manchester By The Sea di Kenneth Lonergan. Differenza sostanziale che ha sempre reso Amazon preferibile a Netflix in termini di candidabilità è il fatto che la prima azienda non ha mai pensato di distribuire i propri titoli esclusivamente in streaming, preferendo invece l'uscita cinematografica e solo una volta completato il ciclo in sala portare a distanza di uno o due mesi i propri film sulla piattaforma Prime Video. Netflix no: inizialmente l'uscita in sala non era contemplata.

Non è un caso che l'anno successivo, dopo le polemiche nate a Cannes e proseguite per tutto il 2017, agli Oscar non comparve alcun film prodotto per lo streaming (e un po' ce n'erano come Okja o The Meyerowitz Stories), questo finché il colosso di Hastings non decise per un cambio distributivo importante imitando sostanzialmente Amazon ma con tempi più ridotti: un'uscita del film originale in sala di una o due settimane e poi direttamente in streaming. Come spiegavamo nell'introduzione, era solo questione di criteri di convivenza, gli stessi a cui alla fine scelse di sottostare Netflix settando però i margini dell'accordo.



Il 2018 fu l'anno in cui streaming e cinema cominciarono finalmente ad andare più d'accordo, anche se non del tutto, e questo aprì ovviamente la strada degli originali Netflix o Amazon alle successive stagioni dei Premi, ma questo anche e soprattutto grazie alla lungimiranza dei due servizi, che produttivamente parlando cominciarono a offrire sempre più libertà creativa e finanziamenti adeguati ai migliori autori in circolazione, accaparrandosi il meglio del meglio della Settima Arte, riuscendo ad arrivare a registi come Luca Guadagnino, Martin Scorsese, Damien Chazelle, Alfonso Cuaròn e via discorrendo.

Questo risulta evidente nel 2019 dalle 10 nomination agli Oscar del sontuosoRoma di Cuaròn, che quell'anno vinse tre statuette (miglior film straniero, miglior regia, miglior fotografia). Già due anni fa il cinema e l'esperienza della sala erano profondamente in crisi, e nessuno tra grandi studio o persino etichette indipendenti rischiò di investire i propri soldi in un titolo in lingua spagnola/mixteca e completamente in bianco e nero, un dramma familiare da cinema d'essai che avrebbe incassato poco o niente. Netflix invece sì, guardando all'esclusività del prodotto e al lato artistico della propria piattaforma, vincendo in sostanza la scommessa e arrivando a portare a casa i suoi primi tre Oscar. Era il 2019 e Roma era il solo film di un colosso dello streaming in competizione.



Lo scorso anno, poi, Netflix è riuscita a entrare in competizione agli Academy Awards con tre film: The Irishman di Martin Scorsese, Storia di un Matrimonio di Noah Baumbach e I Due Papi di Fernando Meirelles, rispettivamente con 10 candidature e 0 statuette, 6 candidature e una statuetta, quella alla Miglior Attrice non Protagonista andata a Laura Dern, e 3 nomination e 0 vittorie.

Come vedete, una presenza esponenziale rispetto agli anni precedenti, accentuata e normalizzatasi nel 2021 a causa della Pandemia di Coronavirus ma non solo per quello. Oltre alle evidenti proibizioni imposte ai grandi studios nella distribuzione dei loro titoli in sala, infatti, sia Netflix che Amazon hanno cercato ancora una volta di sviluppare titoli e storie uniche, umane e importanti guardando all'autore dietro al progetto e al valore stilistico, creativo e artistico dello stesso, il che è curiosamente un'arma a doppio taglio, dato che mentre i colossi dello streaming puntano sempre più a una crescita qualitativa delle loro produzioni, la kermesse in esame, cioè gli Oscar, si stanno sempre più "popizzando", letteralmente puntando su titoli più mainstream e dibattuti. Quest'anno agli Academy Awards Netflix è presente con la bellezza di 6 film (Mank, Il processo ai Chicago 7, Pieces of a Woman, La Tigre Bianca, Elegia Americana e Ma Rainey's Black Bottom), due dei quali candidati anche come miglior film. Al contempo, anche Amazon Studios e Prime Video hanno aumentato le loro quote di partecipazione con tre film in competizione (Borat - Seguito di film cinema, Sound of Metal e One Night in Miami), con Sound of Metal tra i titoli in lizza per la statuetta più importante, e persino AppleTV+ è in gioco con il bellissimo Wolfwalkers.



In termini prettamente numerici, le produzioni streaming stanno lentamente predominando in presenza e candidature sui titoli da sala. Che poi quest'anno sia particolare siamo tutti d'accordo: molte distribuzioni hanno infatti optato per un arrivo in video on demand o su diverse piattaforme a causa della Pandemia di Coronavirus (in Italia Nomadland uscirà ad esempio su Disney+ il 30 aprile), ma scavando a fondo sul tema è palese ed evidente un'inversione di tendenza rispetto a quattro anni fa. Lo streaming non è più il male assoluto per la Settima Arta ed è finalmente visto per la sua vera natura mecenatistica (e lo ha detto anche Scorsese), certo sospinto in alto da venti pandemici che ha saputo (ma anche dovuto) cavalcare, eppure sempre con quell'attenzione alla qualità ormai riconosciuta e premiata.