Poltergeist, il cult anni '80 scritto da Spielberg è invecchiato bene?

Spielberg sì, Spielberg no? Ancor oggi è in discussione la paternità di un film come Poltergeist - Demoniache presenze, che ufficialmente riporta la regia di Tobe Hooper con il regista di The Fabelmans (leggete qui la nostra recensione di The Fabelmans) ufficialmente accreditato soltanto come produttore e sceneggiatore. Poco importa di chi sia l'effettiva mano dietro la macchina da presa, con spunti che possono far intuire anche una pacifica coesistenza tra i due maestri, ma in ogni caso in questo articolo non ci addentreremo in questa diatriba che da lungo tempo fa discutere cinefili di mezzo mondo.



E allo stesso modo non ci perderemo in eccessive diramazioni inerenti la presunta maledizione che aleggerebbe sul film, e che avrebbe portato alla morte chi ci ha lavorato - a cominciare dalla tragica storia della piccola Heather O'Rourke, la bambina protagonista, scomparsa a soltanto dodici anni in tragiche circostanze legate, per un beffardo scherzo del destino, proprio a un elemento presente nel racconto. In occasione della trasmissione televisiva, questa sera alle 23.15 su RAI MOVIE, approfondiamo il discorso critico su un cult entrato nella storia del cinema di genere e non, e cerchiamo di capire anche quanto sia invecchiato bene rispetto ad altre produzioni di quel periodo.



Poltergeist - Demoniache presenze: casa dolce casa

La storia come bene o male tutti sappiamo vede per protagonista un nucleo familiare, quello formato dai coniugi Steve e Diane Freeling e dai loro tre figli Dana, Robbie e Carol Anne, riportati rigorosamente in ordine d'età. Proprio la più piccola una sera viene ritrovata immobile davanti al televisore acceso, intenta a comunicare con una sorta di qualche entità sconosciuta. Nei giorni successivi la casa diventa teatro di inquietanti fenomeni, veri e propri poltergeist con questi presunti fantasmi che spostano gli oggetti nelle posizioni più impensabili e altro ancora. Ma il peggio deve ancora arrivare e una notte di tempesta Robbie viene "rapito" da un albero mostruoso, che tenta di mangiarselo prima che il padre intervenga prontamente per salvarlo.

Ma proprio in quei concitati attimi è Carol Anne a essere trascinata da una forza sconosciuta nello sgabuzzino, per poi scomparire nel nulla. I genitori non potranno far altro che rivolgersi a un trio di esperti del paranormale, che prima installeranno tra quelle quattro mura apparecchiature ad hoc per studiare il fenomeno e poi opteranno per chiedere l'intervento, si spera risolutivo, di una medium. Ma la famiglia è ignara di quello che si troverà ad affrontare...



I vivi e i morti

Un film radicalmente contestualizzato nel suo periodo storico, quei primi anni Ottanta dove tutto sembrava possibile non solo nel cinema e il mito del sogno americano era ancora ben ancorato in una società sempre pronta a guardare avanti, incurante di come l'ignorare il passato potesse avere conseguenze impreviste.

Non è il caso che la dinamica scatenante degli eventi sia proprio nell'incuria di chi ha deciso di sostituire il vecchio con il nuovo, al punto da provocare la rabbia di chi ha visto la propria pace eterna messa in subbuglio dall'avidità del progresso. Nel suo colpo di scena relativo al cimitero, con i cadaveri dei trapassati che sembrano voler reclamare giustizia per il torto subito, si nasconde l'anima più inquieta e orrorifica - al punto da, come hanno poi confermato diverse fonti, a spingere Spielberg ad usare scheletri veri per girare suddette sequenze - che domina la seconda metà del racconto, susseguente a una prima parte più quieta nella quale si agitano dinamiche quasi da sit-com nella gestione della situazione familiare. La morte del canarino metteva già in subbuglio l'armonia domestica, prima di quell'evento climatico che con la sua furia primordiale e innaturale ha finalmente aperto le porte alla sana anima di genere, in un crescendo costante che da lì in poi non lascia un attimo di tregua allo spettatore, catapultato nell'incubo a occhi aperti vissuto dagli increduli protagonisti.



Un paio di passaggi possono anche risultare parzialmente disturbanti per il pubblico più impressionabile, in particolare il disfacimento del volto di uno dei parapsicologi che lo vede liquefarsi allo specchio, ma nel complesso è la tensione a farla da padrona, con l'entrata in scena della medium che sembra giocare tra il sacro e profano del filone per via della particolare scelta di casting di Zelda Rubinstein, che diventerà poi figura ricorrente nel corso della saga.

La sceneggiatura d'altronde, stando alle dichiarazioni dello stesso regista, si ispira a quanto vissuto realmente da Hooper, che sostiene di aver assistito a dei veri e propri poltergeist in gioventù, poco dopo la morte del padre, e che quindi ha riversato le sue esperienze personali come soggetto della storia. Quella "resa dei conti" finale che verte ulteriormente su un fantastico già introdotto in precedenza, innesca quel senso di ulteriore stupore e si affida a effetti speciali convincenti che amplificano il senso di spettacolo a tema, riuscendo a generare salutari spaventi con un'idea di suspense semplice e genuina, dove i saltuari jump-scare convivono con un'atmosfera ricreata ad hoc.



Un film che è ricco di omaggi per una platea di appassionati, infarcito di chicche nerd - si sprecano i riferimenti all'universo di Guerre Stellari dell'amico George Lucas, tra poster, modellini e quant'altro - e di una leggerezza che si ibrida magnificamente alla componente tensiva, in un mix variopinto al punto giusto da mantenere salda la presa su un pubblico appassionato, quello stesso pubblico che gli ha garantito lo straordinario successo al botteghino e l'imperitura memoria nell'immaginario collettivo delle generazioni contemporanee e future. Per saperne di più anche sul prosieguo del franchise, leggete il nostro speciale sulla trilogia di Poltergeist.