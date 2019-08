Pokémon - Detective Pikachu in digital download, guida all'acquisto

Lo scorso maggio gli appassionati del mondo Pokémon, creato nel 1996 da Satoshi Tajiri e successivamente espanso all'inverosimile, hanno assistito a un evento storico: l'arrivo degli animaletti colorati e coccolosi (così come aggressivi se addestrati a dovere) su grande schermo in formato live action. I sogni di milioni di bambini, ragazzi e adulti (cresciuti a pane, allenamenti ed evoluzioni) si sono infine realizzati, con i Pokémon viventi "in carne, ossa e CGI" all'interno di un mondo reale, condiviso con umani reali, qualcosa di mai visto prima.

Un evento chiamato Pokémon - Detective Pikachu, un'opera capace di incassare in tutto il mondo oltre 400 milioni di dollari (431.505.346 dollari per la precisione), che ora è possibile guardare comodamente seduti sul proprio divano come sullo schermo dello smartphone, in assoluta mobilità.

Distribuito dalla Warner Bros., il film è infatti arrivato in digital download sulle principali piattaforme del mercato, degno antipasto delle versioni fisiche in Blu-ray e DVD che saranno invece disponibili a partire dal prossimo 12 settembre. Nel caso non vogliate aspettare, o avere comunque il film in digitale per portarlo ovunque, siete nell'articolo giusto: scopriremo prezzi, versioni, qualità e contenuti extra offerti dalle varie piattaforme italiane.



Edizioni, lingue, contenuti extra

Come tradizione, una delle versioni più ricche del mercato si può trovare su iTunes/Apple TV, dove al costo di 13,99 euro abbiamo a disposizione un file 4K/Full HD (a seconda del dispositivo) compatibile con Dolby Vision e Dolby Atmos, completo inoltre della doppia lingua italiano-inglese, di numerosi sottotitoli e svariati contenuti extra (a cui dedicheremo uno speciale a breve). Avremo infatti a disposizione oltre 30 minuti di filmati aggiuntivi, partendo da una breve intervista al giovane protagonista Justice Smith e arrivando al videoclip musicale di Carry On di Rita Ora e Kygo. La vera "chicca" di questa edizione è però la Modalità Detective: nella pratica si può guardare l'intero film con curiosi pop-up che fuoriescono in continuazione per scoprire qualità dei singoli Pokémon, curiosità dal set e molto altro. Decisamente più modesta invece la versione disponibile su Google Play Film, dove sempre a 13,99 euro abbiamo una copia del film in Full HD, senza contenuti extra e con la singola traccia audio italiana.

Situazione analoga sullo store di Microsoft, con la copia HD del film proposta a 13,99 euro, sempre senza extra e con traccia audio italiana (il che è un peccato, visto che in originale Pikachu è doppiato da uno spumeggiante Ryan Reynolds). I clienti TIMVision potranno poi risparmiare qualcosa pagando il film 11,99 euro (non è però specificata la risoluzione), mentre su Chili e Rakuten TV è presente a 13,99 euro con doppia lingua - su quest'ultima piattaforma inoltre è disponibile la definizione UHD, dettaglio non da poco per chi ha una TV 4K.



Un Pikachu "vintage"

Per darvi una panoramica completa sulla qualità dell'edizione digitale di Pokémon - Detective Pikachu abbiamo messo le grinfie su una copia iTunes/Apple TV, scontrandoci come al solito con l'alta qualità della piattaforma Apple. La simpatica Modalità Detective e la presenza dei filmati extra rendono davvero preziosa questa edizione, inoltre sia tramite Apple TV che Mac è possibile inviare l'audio multicanale (anche Dolby Atmos, come anticipato sopra) direttamente a un Home Theater, per un'esperienza ancora più immersiva.

Buone notizie anche dal fronte della qualità video, poiché Pokémon - Detective Pikachu è stato girato in 35mm e successivamente convertito in un file master 4K, dunque abbiamo a che fare con una risoluzione nativa, non forzata. Probabilmente si sarebbe potuto fare qualcosa di più con il bitrate, abbastanza ottimizzato nella sua variante 4K ma pronto a cedere il fianco in Full HD - anche se su TV e smartphone difficilmente avrete problemi, è sugli schermi retina dei Mac che si evidenzia qualche difetto in più.

Le scene più scure sono generalmente ben renderizzate, avremmo però preferito una gestione dei colori più compatta e una definizione meno "impastata", abbiamo comunque a che fare con un film girato in pellicola 35mm, dunque il feeling un tantino "vintage", granuloso, potrebbe essere voluto e ricercato proprio da Rob Letterman, regista del progetto. Arriverà in ogni caso un nostro confronto con la versione Blu-ray Ultra HD, che avrà per ovvi motivi un bitrate maggiorato.



Come anticipato sopra, onore al merito alla Modalità Detective, che mette a disposizione l'intero film con diversi contenuti extra che balzano da ogni parte dello schermo: di certo non il modo migliore per godersi il film la prima volta, che spesso ha l'audio completamente azzerato per cedere la parola ai protagonisti e agli autori, ma una soluzione incredibilmente divertente per scoprire informazioni sui singoli Pokémon, fare un giro nel backstage del film, ascoltare i protagonisti parlare a proposito di aneddoti dal set e molto altro (magari a una seconda o terza visione). L'audio disponibile in questa modalità è unicamente inglese, è però possibile attivare i sottotitoli italiani. Questa modalità dovrebbe essere presente anche su PlayStation 4, dove però il film risulta ancora non disponibile - almeno nel momento in cui scriviamo. Ora avete tutte le informazioni che vi servono per acquistare Pokémon - Detective Pikachu in digital download, gotta catch 'em all.