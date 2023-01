Da Pirati dei Caraibi a Se mi lasci ti cancello: i peggiori titoli italiani

Negli anni ne abbiamo combinate veramente tante in quanto a titoli tradotti. Una tendenza che in Italia purtroppo va avanti praticamente da sempre, cambiando i titoli nel loro adattamento, traducendoli in maniera errata e spesso stravolgendo il senso sia del titolo stesso, sia del film di cui parla. Ci sono titoli italiani diventati purtroppo emblematici per la loro assurdità, tanto da affossare il prodotto stesso o comunque cambiarne la percezione per il pubblico, a volte per anni e anni.



Quindi abbiamo deciso di fare la nostra personalissima top 10, ingoiando questo boccone amaro e tuffandoci nel mondo degli adattamenti dei titoli in Italia, fra traduzioni senza senso, amori all'improvviso e persone che se scappano poi vengono sposate, rovinate o cancellate. Pronti allora alla nostra top 10 delle peggiori traduzioni di titoli? Se per caso però sentite un altro languorino sappiate che abbiamo anche la top 10 dei film trash italiani, per non farci mancare niente.



Vogliamo vivere!

Andiamo in ordine cronologico solo per farvi capire che questo brutto vizio lo abbiamo sempre avuto. Perché nel 1942 esce uno dei grandi film della storia del cinema: To be or not to be di Ernst Lubitsch.

Il titolo richiama volutamente Shakespeare, perché la storia racconta di una compagnia teatrale che sta per portare in scena la propria versione dell'Amleto. Tutto questo però proprio alla vigilia dell'invasione tedesca della Polonia nel 1939. Situazione non facile, che però grazie al tocco di Lubitsch si trasforma in una delle più grandi satire al nazismo di sempre. Tutto bene, no? Ecco, dopo la guerra arriva anche in Italia, con il mirabolante titolo Vogliamo vivere!. Sì, con il punto esclamativo finale per dargli quel tocco in più.



Allucinazione perversa

Visto che combattiamo i poteri forti delle traduzioni di titoli vogliamo anche citare casi piccoli ma veramente assurdi. Come Jacob's Ladder. E intanto vi consigliamo anche dei film, va che bravi.



Ecco, Jacob's Ladder è un gioiello di Adrian Lyne, regista conosciuto soprattutto per Flashdance, Attrazione fatale e 9 settimane e mezzo. Titoli che incredibilmente sono rimasti tali e quali. Ma Jacob's Ladder, letteralmente La scala di Jacob, da noi è diventato Allucinazione perversa. Manco fosse un prodotto soft porn degli anni '80. Caso emblematico anche di titolo cambiato che non c'entra nulla con il film e ne sposta completamente le attenzioni o le tematiche.



Belli e dannati

E non vorreste vedere una pellicola che si chiama Belli e dannati? Perché gli amanti della letteratura potrebbero subito associarlo a Francis Scott Fitzgerald, dato che è il titolo di uno dei suoi capolavori. Come? Il film non c'entra niente con il libro?

Ah, giusto, è quello che è successo a My Own Private Idaho del 1991 di Gus Van Sant con Keanu Reeves e il compianto River Phoenix. Tradurre semplicemente con Il mio Idaho, o Il mio Idaho privato, era troppo, meglio puntarlo su un titolo che c'entra poco con tutta la storia.



Prima ti sposo, poi ti rovino

Saremmo curiosi di sapere quante persone non hanno visto Intolerable Cruelty, commedia romantica dei Fratelli Coen, per il titolo italiano. E va bene che non è tra i migliori della coppia, ma resta sempre un lungometraggio dei Coen con Catherine Zeta-Jones e George Clooney.

Solo che se in Italia lo distribuisci con il titolo Prima ti sposo, poi ti rovino, come può finire la cosa? Siamo sempre dalle parti di Se scappi ti sposo, che ha mietuto fin troppe vittime fra i titolisti italiani. Perché il richiamo è ovviamente quello, per far diventare tutto la classica commedia romantica americana senza guizzo. E i Coen ce li siamo belli che dimenticati.



La maledizione della prima luna

In lista mettiamo anche una pellicola che, di per sé, non ha un titolo tragico. Però è abbastanza emblematico dei nostri problemi di adattamento dei titoli. Pirati dei Caraibi. Ora, il primo film si intitolava, all'epoca, Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, cioè Pirati dei Caraibi - La maledizione della perla nera, la nave contesa per tutta la pellicola.

Noi, senza alcun apparente motivo, l'abbiamo fatto diventare La maledizione della prima luna. Rinominandolo soltanto dopo Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna. Tolto che questa prima luna non maledice proprio niente, ma davvero pensavamo di vendere un lungometraggio sui pirati senza mettere "pirati" nel titolo? E abbiamo fatto anche la splendida figura di modificare un titolo dopo che il film era uscito, probabilmente per la profonda vergogna per quello precedente. Abbiate pazienza.



Se mi lasci ti cancello

Bene, eccoci all'emblema dei titoli tradotti male, anzi tradotti peggio. Quello che se ci fosse una classifica non cronologica e ruffiana come la nostra sarebbe tranquillamente al primo posto. Lo sapete tutti, ma nessuno vuole usare il titolo italiano.

Perché Eternal Sunshine of the Spotless Mind è già perfetto così, citando Walt Whitman e dando l'idea eterea del film. Eppure il titolista italiano è arrivato con un bulldozer, si è ricordato di Se scappi ti sposo, e ha avuto l'idea più geniale mai partorita dal genere umano: Se mi lasci ti cancello. Gioco, partita, incontro.



Quando l'amore brucia l'anima

Andiamo adesso dalle parti della musica perché nel 2005 James Mangold dirige un lungometraggio su Johnny Cash che si chiama Walk the Line, che appunto è una canzone di Johnny Cash. Non solo, c'era pure una pellicola di John Frankenheimer, I Walk the Line, che aveva diverse canzoni di Johnny Cash nella colonna sonora. E in Italia il titolo è pure diventato Un uomo senza speranza.

Vi piace questa inception, dite la verità. Comunque, tornando al film di Mangold, da noi il titolo principale è Quando l'amore brucia l'anima. Tipo una sigaretta. Ai nostri titolisti piace infilare la parola amore dappertutto, evergreen che non passa mai di moda e che fa capolino spesso e volentieri. Almeno qua hanno lasciato Walk the line come sottotitolo, ma il danno era fatto.



Colpo di fulmine - Il genio della truffa

Ecco, adesso pensate a un doppio titolo italiano che è completamente diverso da quello originale. Il che ormai dovrebbe venirvi facile. Però aggiungeteci anche che fra titolo e sottotitolo non si capisce il senso del film. È successo con il delizioso I Love You Phillip Morris di Glen Ficarra e John Requa.

Storia di un amore omosessuale tra un truffatore interpretato da Jim Carrey e un altro carcerato della prigione in cui si trovava, il Philip Morris del titolo, con il volto di Ewan McGregor. Bene, in Italia il titolo è diventato Colpo di fulmine - Il mago della truffa. Titolo che spostava totalmente l'attenzione dalla storia d'amore dei due protagonisti e tentava di incentrare il film sulle truffe. Con i colpi di fulmine. Praticamente Colpo di truffa - Il mago dei fulmini. Suona anche meglio.



Un amore all'improvviso

Restiamo sempre in ambito amore utilizzato a sproposito in titoli italiani. Nel 2009 arriva in sala The Time Traveler's Wife, letteralmente La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo. Titolo facilissimo da tradurre, e pure un bel titolo, visto che è lo stesso del libro da cui è tratto il film. Forse in qualsiasi altro paese sarebbe andata così, ma non in Italia.

Da noi è arrivato come Un amore all'improvviso. Tipo quando ti spaventi perché non senti arrivare il gatto. O quando un bambino ti fa buh! così, all'improvviso. Anche in questo caso dando l'idea di una commediola romantica di quart'ordine quando in realtà la storia aveva tutt'altra profondità. Ma chi non vorrebbe un amore all'improvviso?



Un poliziotto da happy hour

Chiudiamo con una vera e propria tragedia passata quasi inosservata. Forse proprio per il terrificante titolo italiano. Anno domini 2011, esce The Guard, di John Michael McDonagh, il fratello di Martin. Brendan Gleeson protagonista, commedia nera piena zeppa di black humor su un poliziotto irlandese.

Il guard del titolo, appunto, che in gaelico è proprio la Garda, corpo di polizia della repubblica di Irlanda. Bene, non impossibile da tradurre in italiano, che dite? Ecco, da noi è uscito con il titolo Un poliziotto da Happy Hour. Un poliziotto. Da. Happy. Hour. Ora, ditemi voi se non sembra un film con Boldi e De Sica. Anzi, no, quelli dopo la loro separazione, quando Boldi li faceva da solo. Come rovinare completamente l'appeal di una pellicola a partire dal titolo.