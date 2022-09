Pinocchio, i 5 migliori film sul burattino in attesa del live action Disney

L'8 settembre sarà il momento di dare il benvenuto al Pinocchio di Robert Zemeckis su Disney+, live action dell'opera originariamente realizzata da Ben Sharpsteen e prodotta da Walt Disney (guarda qui il trailer del live action di Pinocchio). Una favola italiana che, dalle mani di Carlo Collodi, ha raggiunto e condizionato il mondo intero, diventando la più famosa e conosciuta delle storie mai raccontate. Tra allegorie religiose e riferimenti biblici, passando per lezioni di vita universali, la pubblicazione dell'autore fiorentino negli anni ha avuto numerose trasposizioni cinematografiche che abbiamo voluto raccogliere qui, in una lista che non rappresenta una classifica, per prepararvi all'arrivo di Tom Hanks e il suo Geppetto.



Pinocchio di Walt Disney, il Classico d'animazione

Se dobbiamo pensare alla storia di Pinocchio dal punto di vista della realizzazione e non della fedeltà con la storia originariamente scritta da Carlo Collodi possiamo volgere il nostro sguardo in un'unica direzione possibile: quella di Walter Elias Disney. Pinocchio fu il secondo Classico del cineasta di Burbank, in un periodo in cui la sua attenzione era morbosamente rivolta verso Fantasia e una produzione che definire epocale è riduttivo. Dopo la "follia" di Biancaneve, ci fu il desiderio di riscrivere, edulcorare quella favola di Collodi e trasmetterla al pubblico internazionale a suo modo.

Per diversi anni negli Stati Uniti si è diffusa la convinzione che Pinocchio fosse una storia di Disney, non dello scrittore italiano, proprio a testimonianza di quanto quel prodotto d'animazione colpì il pubblico. Era il 1940, Leigh Harline, che era stato sollevato dall'incarico di compositore per Fantasia in favore della direzione d'orchestra firmata Leopold Stokowski, vinse un Oscar per la miglior colonna sonora e per la miglior canzone, quella When You Wish Upon a Star che è diventata negli anni il simbolo della Walt Disney. Un capolavoro a tutto tondo, perché un'animazione così, nel 1940, nessuno se l'aspettava. La storia elideva molti concetti, dall'impiccagione al campo dei miracoli fino all'acquisto del burattino da parte del circo locale, ma - come detto - l'edulcorazione era di casa a Burbank.



Il Pinocchio di Luigi Comencini, il capolavoro italiano

Nell'aprile del 1972 per la prima volta sulla televisione italiana viene trasmesso lo sceneggiato in cinque puntate, per la durata totale di 280 minuti, de Le avventure di Pinocchio.

Diretto dal regista Luigi Comencini, nei panni di Geppetto c'era Nino Manfredi, mentre Gina Lollobrigida era la Fata dai capelli turchini. Nel cast c'era Vittorio De Sica a fare il giudice e Ciccio Ingrassia come la Volpe: erano gli anni in cui i diritti sulla storia erano decaduti, ma Comencini era titubante sul lanciarsi nel progetto, dopo aver saputo che anche Fellini si stava imbarcando in questa avventura. Poi, quando il regista si mise all'opera cercò la vena più malinconica possibile della storia di Pinocchio, pur avendo allestito un cast formato da attori fino a quel momento conosciuti per ruoli comici. Comencini andò a ridurre molta della componente fantastica per portare Pinocchio a una dimensione molto più sociale, per dargli quel tocco di neorealismo che l'allegorica narrazione di Collodi non aveva del tutto previsto a suo tempo.



Pinocchio di Matteo Garrone, il successo contemporaneo

Un altro regista italiano che ha saputo dare lustro a Pinocchio è stato Matteo Garrone (recuperate qui la nostra recensione del Pinocchio di Garrone). Nel 2019, a ridosso del periodo natalizio, il film riesce a toccare le corde che lo stesso Collodi aveva suonato con il suo romanzo, proponendoci una storia che pedissequamente segue le vicende del burattino che vuole diventare un bambino vero.

Garrone non lascia nulla al caso e racconta tutta la vicenda, dall'inizio alla fine, dalla scarpata al Grillo fino ai becchini che si recano a casa della fata, con una vena grottesca e surreale. Intesse una vicenda malinconica, a tratti anche pruriginosa nella fase del processo a Pinocchio, fino al Paese dei Balocchi. Candidato agli Oscar per i migliori costumi e per il miglior trucco, Garrone a oggi ha saputo scrivere la più fedele riproduzione cinematografica della storia di Collodi, salvandone tutti gli aspetti crudi e dando dignità al personaggio di Geppetto, interpretato da Roberto Benigni. Nel tentativo di spogliarci di quella convinzione che fosse un falegname di professione, il padre putativo di Pinocchio ci trasmette quella sensazione di disagio dell'uomo povero e sfaccendato, la medesima che in qualche modo Comencini aveva ricercato con quel suo neorealismo narrativo.



Pinocchio di Giuliano Cenci, il Disney italiano

Nel 1971, per tornare indietro sia alla produzione animata e sia ad anticipare Comencini, fu Giuliano Cenci a portare sul piccolo schermo Pinocchio. Da tutti conosciuti come il Walt Disney italiano, sia per le sue capacità produttive che per il talento, il cineasta toscano realizzò un burattino di nome Pinocchio, la cui canzone d'apertura, cantata da Renato Rascel, era già di per sé un inno alla disperazione.

Cenci coinvolse gli stessi eredi di Collodi per far sì che vi fosse una fedeltà storica e narrativa che andasse oltre quanto fatto da Disney trent'anni prima oltreoceano. L'operazione ebbe un costo di circa 470 milioni di lire, con Cenci che si adoperò per usare il rotoscopio e un'animazione a passo due proprio per emulare il più possibile Disney. Il film arrivò al cinema durante il Natale del 1972, lo stesso anno in cui Comencini portò il suo sceneggiato in televisione, e a oggi resta l'operazione animata italiana più di successo per la storia di Pinocchio.



Pinocchio di Roberto Benigni, il flop toscano

In questa lista diventa impossibile non inserire il Pinocchio di Roberto Benigni. Nonostante il flop al botteghino e la qualità produttiva non di altissimo livello, soprattutto dopo quanto fatto vedere con La vita è bella, l'attore toscano porta sul grande schermo alcune riletture della storia di Collodi che meritano di essere prese in considerazione.

Spogliato di una grande caratterizzazione dei personaggi, apparsi tutti troppo distanti dalla realtà dei fatti, il Pinocchio di Benigni riusciva a costruire un rapporto tra il protagonista e Lucignolo che in poche altre occasioni si era palesato sul piccolo e sul grande schermo. Un'amicizia che sicuramente portava a un livello superiore il ruolo dell'arcigno amico del burattino, per l'occasione interpretato da Kim Rossi Stuart. Siamo sicuri che in questa top 5 l'opera di Benigni verrà presto spodestata se non da Zemeckis almeno da Del Toro.