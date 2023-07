Perché il successo di Barbie fa bene al cinema, che vi piaccia o no

Poco dopo essersi ripresa dal tracollo dovuto alla pandemia e ai suoi effetti sull'industria, Hollywood sprofonda nuovamente nell'incertezza: lo sciopero degli attori USA, seguito a quello degli sceneggiatori, ha gettato benzina su un fuoco alimentato già da incassi non così convincenti per gli studios. I casi di Indiana Jones ed Elemental sono solo la punta dell'iceberg per un box office in discesa. Ma è l'estate - che negli States equivale, insieme al Natale, al momento più proficuo per le sale - che può segnare un vero cambiamento. Prima Mission Impossibile, e ancora una volta il salvatore di Hollywood Tom Cruise, poi un dittico già nella storia: il film sulla bomba atomica di Christopher Nolan (qui la nostra recensione di Oppenheimer) ma soprattutto quello su Barbie, la celeberrima bambola Mattel (vi rimandiamo alla recensione di Barbie), una boccata d'aria fresca in termini di incassi.



Una bambola per tornare a respirare

È anche in vista degli effetti della mobilitazione di SAG-AFTRA e WGA che il clamoroso successo al box office di Barbie si rivela essere come acqua nel deserto. Acclamato già prima dell'uscita come il titolo che salverà l'industria cinematografica in crisi, il film di Gerwing sta portando e riportando nelle sale il pubblico in tutto il mondo. Una spinta che va intesa soprattutto in termini di presenze, tantissime nel weekend d'apertura (in Italia circa un milione nel primo weekend), e meno di incasso in generale (che globalmente, salvo imprevisti tracolli, dovrebbe superare il milione, a fine corsa), essendo comunque consapevoli che il prezzo medio del biglietto è salito.

Barbie ha non solo sanato le ferite e la crisi di Warner dopo il flop di The Flash e i fallimenti critici e commerciali della passata stagione (Don't Worry Darling, tra tutti), ma soprattutto ha sbaragliato più del previsto la concorrenza, lasciandosi alle spalle non solo i cinecomics, cioè i prodotti che maggiormente hanno toccato tali cifre negli ultimi anni, ma anche le uscite più importanti del 2023, diventando il film con il miglior esordio dell'anno.



In un periodo di contestazioni, crisi economica e ascesa sempre maggiore della "visione da casa", ecco che il successo di Barbie serve non solo per credere ancora nell'esperienza in sala ma soprattutto per stabilizzare l'industria in uno dei suoi momenti peggiori e per dare linfa vitale ai cinema di tutto il mondo, dalle grandi catene multisala ai pochi piccoli privati di provincia rimasti. La Barbie-mania è delirante e gli esercenti non possono che gioirne. Specie in estate, più che utopia in Italia. E questo non è solo un bene per le strutture ma anche per spettatori e studiosi, perché dimostra che un cinema popolare e capace di attirare il pubblico in sala può ancora esistere fuori dalla dimensione dei supereroi - che, invece, almeno ultimamente, sembrano perdere terreno e appeal, così come la grande animazione Disney e Pixar.



Quando saper vendere conta più del prodotto

Era probabilmente da Avengers: Endgame che non si vedeva un entusiasmo simile durante i primi giorni di proiezione: sale sold out, spettatori vestiti a tema, in questo caso con una predominanza di rosa accecante, ma ciò che colpisce è soprattutto una visione d'insieme del pubblico di rado così eterogenea e trasversale, ancor più del titolo evento dei Marvel Studios.

Uomini, donne (secondo i dati dei primi giorni, circa il 65%), bambini e famiglie, adolescenti (gli under 25 sarebbero circa il 40%), adulti e anziani: chi per un motivo e chi per l'altro, tutti lì indipendentemente da genere o età. Gettando uno sguardo sui posti a sedere sembra quasi di vedere campione selezionato casualmente, in cui il concetto di target viene meno. A dimostrazione che Barbie è, nel bene e nel male, un titolo diverso dagli altri, che può attirare e andar bene a diverse fasce di pubblico (certo, nell'economia del film e della qualità, non sempre una scelta positiva e azzeccata): del resto, la campagna marketing intelligentissima lo sanciva già dal trailer, con uno slogan che ricordava come la pellicola fosse adatta a chi amava e chi odiava Barbie, alla stessa maniera. Mettendo da parte, non essendo questa la sede di dibattito, la riuscita finale del film, c'è da chiedersi come sia possibile un tale risultato al box office. Basta l'idea di realizzare un'opera audiovisiva sulla celebre bambola? L'avere in sala un'icona pop come Barbie può davvero trascinare un pubblico così vasto nei primi giorni di distribuzione? La risposta è prevalentemente negativa, specie se si tiene in considerazione la tiepida accoglienza riservata negli anni alle notizie che arrivavano sull'opera.



Cos'è successo allora nell'arco di tempo che va dai primi annunci all'uscita effettiva? La campagna promozionale di Mattel, una delle più massicce e invasive della storia cinematografica recente. E, a conti fatti, tra le più efficienti. Dalle collaborazioni con brand di moda (che tanto hanno spinto sull'abbigliamento rosa e vintage), passando per l'allestimento di scatole del giocattolo a grandezza naturale nei cinema, dalla sempreverde pubblicità tradizionale, tra cartellonistica e spot televisivi, ma soprattutto al ruolo dei protagonisti: è facile pensare che abbia influito non solo Margot Robbie, in piena mimesis da cosplayer nelle sue ultime uscite pubbliche prima dello strike, ma anche Ryan Gosling, già da tempo volto meme, o Dua Lipa, autrice della canzone Dance The Night e con un piccolo ruolo.

A ciò si aggiunge il tipo di messaggio veicolato e il linguaggio postmoderno con il quale si prova a comunicarlo, il linea con il nostro tempo (quanto diversa sarebbe stata l'accoglienza anticipando o posticipando di qualche anno l'uscita?), la necessità di svago dello spettatore medio dopo periodi duri (e il divertimento nel cercare tutti gli easter egg di Barbie), l'intelligenza dello strizzare l'occhio ai nostalgici di opere come Clueless e Mean Girls, oltre alla diffusione virale di meme che ruotano attorno al concetto stesso di partecipazione - si veda, tra i tanti, l'alpha man in giacca e cravatta al botteghino.



Anche gli scettici ne sono stati travolti e, a prescindere dall'effettiva soddisfazione post visione, sembrano in pochi quelli disposti a negarsi l'esperienza o anche soltanto ad escludersi dalla discussione. Perché aldilà degli schieramenti e degli allineamenti dettati dal legittimo gusto e dai pareri discordanti, c'è davvero qualcosa di cui gioire tutti insieme.



Un fenomeno per due: il caso Barbenheimer

Il Barbenheimer in Italia non lo si vedrà, vista la scelta di Universal di distribuire il film di Nolan un mese dopo (decisione da comprendere, presa in relazione alla situazione delle sale italiane in estate).

Non è totalmente chiaro da dove e come sia partito, ma ciò che ha generato è impressionante: le previsioni degli incassi si sono dovute piegare ad una realtà dei fatti che ha iniziato a movimentare le masse, pronte a far parte dell'evento dell'estate, inoltrandosi in una doppia visione consecutiva e facendo schizzare gli incassi. Perché se ci si limitasse a vederla come una sfida sarebbe non solo poco utile, visto il prevedibile ed effettivo trionfo schiacciante di Barbie, ma anche limitante comprendere per la reale portata del caso. Con la possibilità di affossare l'ex socio Nolan, Warner ha abbracciato il meme, portando però a conseguenze diverse da quelle previste: se certamente Barbie ha avuto il suo enorme rientro dall'operazione mediatica, è Oppenheimer ad aver tratto più vantaggio dal fenomeno online. Ciò che conta però, lo si legge dai dati: secondo AMC (una delle catene di cinema più importanti degli States) sarebbero decine di migliaia le persone che hanno acquistato un biglietto per entrambi i film, lo stesso giorno.



Recenti sondaggi hanno anche segnalato come molti spettatori abbiano dovuto optare per uno dei due film solo perché l'altro, magari quello che più li convinceva, era sold out. Così i due film si alimentano a vicenda, generando introiti record in una delle estati più proficue di sempre per il box office internazionale. Ed è importante relazionare questo fenomeno alle sale perché se questi due titoli fossero usciti lo stesso giorno su piattaforme di streaming diverse, l'effetto non sarebbe stato lo stesso.

È proprio l'idea di andare incontro ad uno spettacolo dopo l'altro nella stessa giornata, per un totale di circa cinque ore, e di andar vestiti a tema (ecco il look perfetto per Barbenheimer!) a fare la differenza. Certo, questo discorso è meno valido per l'Italia ma pur sempre influente, almeno in parte, per Barbie ed il suo successo nella penisola. Non è facile dire se il futuro del marketing cinematografico e televisivo seguirà questa strada, ma sembra che le finte locandine e il Barbenheimer in generale abbiano sdoganato per molti l'idea che il brusio nato dal meme e da internet può far bene al successo dei prodotti, amplificandone l'onda mediatica e creando eventi e momenti culturali unici. Che sia per far parte della massa o per reale interesse alla fine la sale sono piene e di certo non si può esser tristi. Anche se il prodotto finale lascia a desiderare.