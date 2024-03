Perché non c'era alcun dubbio che Oppenheimer sbancasse gli Oscar 2024

Cuori perduti destinati a ritrovarsi, e donne avvolte dall'ombra del sospetto; bambole che diventano donne e donne che ritornano a sentirsi vive; la messa in scena del male, e l'uomo che si fa morte. Quello che ha accompagnato sguardi protesi verso uno schermo, posti alla ricerca di sogni in cui immergersi, processi esorcizzanti di dolori rimossi, colpi intestini per una sensibilità ormai apatica alla ricerca di stimoli, è stato un anno di puro cinema. Tra vincitori e vinti, la 96esima cerimonia dei premi Oscar ha dimostrato ora più che mai che il cinema non è morto; era solo addormentato, nell'attesa di un bacio che lo risvegliasse, di una bomba che lo destasse dall'incubo, di un silenzio assordante che gli facesse aprire gli occhi, di un racconto che lo intrigasse.



Dal punto di vista prettamente oggettivo, erano pochi i film candidati ai premi Oscar che non valessero la vittoria; una galleria di storie, adattamenti, ricostruzioni e biografie cucite insieme dalla più pura e brillante qualità. Non solo promesse, o grandi aspettative, i film che hanno sfilato sul tappeto rosso delle nostre visioni vivevano di pura concretezza. E se la qualità si fa oggettivamente minimo comune denominatore, elemento condiviso e condivisibile da ogni parte del gioco, ecco allora che a fare la differenza è il mero gusto personale di noi spettatori, la sensibilità ai temi trattati, l'apprezzamento di un impianto visivo a noi destinato. Possiamo essere d'accordo o meno con una data vittoria, esporre le proprie perplessità, condividere i propri pensieri, ma una volta chiuso il sipario sul paco del Dolby Theatre le polemiche quest'anno stanno a zero. E, tra l'altor, ecco perché siamo finalmente contenti dei Premi Oscar.



I perché di un trionfo

Repetita Iuvant: possiamo essere d'accordo o meno con la vittoria di Oppenheimer nelle categorie principali, tra cui la più ambita, quella a "miglior film", e abbiamo il diritto di esserlo sulla scia di una pura questione personale.

Ma dati alla mano, non poteva che essere il film uscito dalla fucina creativa di Nolan il trionfatore di questa nottata di magia. Oppenheimer è uno dei film migliori - tecnicamente e qualitativamente parlando - di un'annata che ci ha conquistato, scosso, fatto volare nel cielo dei sogni, e gettato nell'inferno del male. Oppenheimer è da insignire del suo successo perché completo, capace di unire autorialità e stupore, grandezza di intenti e concetti complessi. Analogamente alla sua metà del Barbienehimer, Oppenheimer è stato soprattutto l'apripista di un ritorno alla sala che ha reso possibile la riscoperta del cinema. Una commistione di elementi qualitativi, culturali e sociali che, uniti alla predisposizione storica dell'Academy di favorire determinati temi e aspetti, giustificano la vittoria di Nolan e di tutto il suo comparti tecnico e attoriale.



Lo scoppio dell'immaginazione

Niente più Coda; niente più Green Book; nessun Davide contro Golia: non c'era bisogno di spinte politico-democratiche affinché piccole realtà surclassassero per motivazioni estranee a quelle delle qualità tecniche ed emotive, titoli importanti e pellicole campioni di incassi (sebbene Anatomia di una caduta e/o La zona d'interesse non avessero nulla da invidiare a nomi come lo stesso Oppenheimer o Povere Creature).

Agli Oscar 2024 ha vinto un grande film, grande per produzione, incasso, resa visiva e attoriale. Allontanandosi per un attimo da quel filtro soggettivo di puro gusto personale, concorrono una serie di dati oggettivi che giustificano tale vittoria, e che confermano le scelte dell'Academy.

Quella costruito da Nolan è una macchina alimentata dalla benzina del reale, unita alla forza dell'immaginazione: uno stupore per gli occhi dove la magnificenza del risultato visivo gioca su un'artigianalità di creazione. Luoghi reali, lontananza dai set ricreati all'interno degli studios, esplosioni e riproduzioni di attimi adrenalinici a un passo dalla presenza dell'uomo. Sostenuto da un montaggio capace di restituire attimi di tensione (montaggio firmato da Jennifer Lame, premiata con un Oscar), caduta ed elevazione di un uomo che da eroe si veste di distruttore dei mondi, la regia di Nolan regala uno spettacolo per gli occhi e per la mente, facendo a meno di quel tratto cervellotico e narrativamente complesso che aveva in passato appesantito certe sue produzioni precedenti (si pensi solo a Tenet). Oppenheimer è dunque un film destinato a tutti, e da molti visto e compreso, rendendolo così argomento di discussioni e scambi di opinioni tra appassionati e avventori occasionali della Settima Arte.



Autorialità nello spazio di un blockbuster

Ma Oppenheimer è anche e soprattutto l'ultimo figlio nato in grembo al lavoro di un autore, perché tale è da considerarsi Christopher Nolan.

In esso vivono dettami, crismi e tratti sia di una poetica, che di un modus operandi, facilmente riconoscibili e individuabili all'intenso dell'opera del regista britannico. Un lavoro autoriale offerto in dono a un impianto visivo mastodontico, travolgente, capace di immergere lo spettatore, trascinandolo tra le onde di luci accecanti, e una fotografia cangiante, che passa con agilità da colori desaturati, a un bianco e nero in cui ritrovare lotte intestine tra l'essere e il non essere, successi e cadute. Una visione personale che abbraccia il mondo dei blockbuster che non poteva non colpire i membri dell'Academy, da sempre cari a un altro tratto determinante come la natura biografica dell'opera.



E il film di Nolan è a tutti gli effetti un biopic dedicato a una figura complessa, criptica, saturnina come il suo J. Robert Oppenheimer.

Marito e fedifrago, eroe e nemico della patria, portatore di una fiamma prometeica, e distruttore di vite, vive nel suo protagonista una lotta dicotomica costante, non solo resa in termini fotografici, ma anche e soprattutto negli sguardi, nei silenzi, nei movimenti così studiati e allo stesso tempo pesanti, perché trascinati dal peso del rimorso e di fragilità nascoste, di Cillian Murphy (vincitore del premio Oscar come migliore attore).

Murphy si fa portavoce di un comparto attoriale di prestigioso talento. Firmamento pieno di stelle (ma mai di primi attori) i volti che compaiono sullo schermo, tra mere comparse, e comprimari complici e rivali, sono tessere di un puzzle che prendono il proprio posto senza mai invadere, od ostacolare, quello altrui. Vantare un cast del genere (ad affiancare Cillian Murphy troviamo il neo vincitore dell'Oscar a miglior attore non protagonista, Robert Downey Jr., poi Emily Blunt, Florence Pugh, Matt Damon, Gary Oldman, Benny Safdie, Kenneth Branagh, Rami Malek) ha significato per il regista lanciare sul tavolo da gioco un ulteriore carta vincente, prenotandosi un ulteriore posto nel Pantheon dei trionfatori ai premi Oscar.



Il gusto del ritorno a casa. Il sapore della sala cinematografica

Vi è però un elemento tanto imprescindibile, quanto mai veramente indagato, che ha permesso a Oppenheimer di vincere e trionfare, al di là delle polemiche, al di là delle critiche.

Si tratta di un tema di carattere puramente culturale e sociale, nato in seno a un interesse ritrovato, e una passione resuscitata nello spettatore di farsi investire dalla bellezza della luce di proiezione. Per anni credevamo che la sala cinematografica si fosse ormai ridotta a un luogo funereo; i pochi avventori prendevano i propri posti con lo sguardo rivolto allo schermo quasi per assistere al funerale della Settima Arte. Soggiogati dall'idea che il futuro aveva la forma di una piattaforma streaming, ci cullavamo nell'illusione di far parte di una nuova era, mentre il cinema arrancava, zoppicava, nell'attesa che qualcuno gli aggiustasse le gambe per tornare a correre. Nessun dottore, nessun chirurgo o fisioterapista: a ridare vita al cinema ci hanno pensato una bambola e un fisico. Insieme a Barbie, Oppenheimer ha fatto pertanto da apripista a un ritorno di massa in sala. Sebbene abbia ormai perso il suo ruolo di ritrovo collettivo a cadenza settimanale, il cinema ha ritrovato la sua verve di elargitore di sogni e incubi. Grazie a Oppenheimer lo spettatore ha riassaporato il gusto dell'andare al cinema; quel dolce sapore di immagini in movimento pronte a scoppiargli dentro, con la stessa forza di una bomba atomica. Con Oppenheimer il pubblico è ritornato a far visita a un luogo che pensava aver dimenticato; grazie a Oppenheimer, cioè, il cinema si è potuto dimostrare più vivo che mai, facendo propri sguardi pronti a lasciarsi incantare da grandi storie in film indipendenti (Anatomia di una caduta, Past Lives, Estranei) e trasposizioni letterari in opere visivamente impressionanti (Oppenheimer, Povere Creature, Dune).



Dietro la vittoria di Oppenheimer si nasconde pertanto un costrutto multi-stratificato entro il quale, al di là dei vincitori, dei vinti, di mani che applaudono e delusioni che bruciano, a vincere è solo e soltanto il cinema. E forse alla fine, va anche bene così. Tutto il resto è polvere. E quindi eccovi ancora una volta la nostra recensione di Oppenheimer.