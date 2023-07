Se vi incazzate significa che il femminismo di Barbie funziona

C'è un momento ben preciso in cui le figlie di un'intera generazione passano dallo stato infantile a quello di adolescenti. È un momento epifanico, di risveglio improvviso, che le rende consapevoli dei malfunzionamenti del sistema in cui si sono chiamate a (soprav)vivere. Non è il primo ciclo, e nemmeno il primo innamoramento. Si tratta piuttosto di un accanimento fisico verso quell'oggetto dapprima tenuto come una reliquia, amato, curato, adorato; un giocattolo che da compagno di avventura si tramuta improvvisamente in simbolo di un modello da perseguire, una perfezione da acquisire, un canone di bellezza da altri imposto e socialmente accettato.



Ogni parte della Barbie si fa pertanto frammento fisico da distruggere, fare a pezzi, quasi volendo inconsciamente decostruire quello stereotipo di donna perfetta che la società del patriarcato ha modellato nel corso degli anni. E poco importa se tra le mani abbiamo Barbie veterinaria, Barbie astronauta, o Barbie sirena: quelle professioni sono solo elementi accessori, specchi per allodole di interessi che germoglieranno e poi si rafforzeranno nel corso della crescita e degli studi: il nocciolo della questione sta in quel corpo perfetto, in quel viso angelico e senza difetti della Barbie.



Da madri a donne, passando per le bambole

Eppure, dietro alla creazione di quel prodotto esteticamente privo di difetti, si celava inizialmente un desiderio ben preciso di distaccare le bambine da quel ruolo di perfetti angeli del focolare a loro destinato.

Per anni intrattenute da bambole di pezza, cera, o plastica, tutti somiglianti neonati, con il gioco le bambine venivano indirizzate verso il loro ruolo di mogli e madri; le bambole si elevavano pertanto a surrogato del loro destino, dove l'ambizione veniva soffocata, e l'aspirazione di slegarsi dalle prerogative della società dirottate verso altro, ossia verso quel nucleo domestico da badare, accudire, unirsi per perdersi. L'entrata in scena sul mercato della Barbie voleva dare un'identità a ogni bambina: non più produzione in serie di madri perfette, adesso le donne del futuro avevano un altro modello a cui aspirare: più femminile, più unica, più vicina alle loro aspirazioni personali e ai loro sogni. Dietro quel corpo perfetto, si racchiudeva pertanto una fiamma femminista andatasi a spegnere da quello stesso modello creato e poi mutato dalla stessa Barbie: da vessillo di liberazione dal sistema patriarcale, la Barbie si tramuta ben presto in oggetto della denigrazione sociale nata in seno a quel femminismo da lei stesso abbracciato, facendosi stereotipo dell'oggettificazione femminile e dell'innesto di perfezione fisico-estetica che oscura la mente e alimenta i demoni di inadeguatezza delle donne.



Femminismo, ossia l'uguaglianza dei generi (ma in rosa)

L'armonia tra gioco e divertimento così si sfalda, creando un vuoto nel sistema che enfatizza quel senso di spaesamento, di imbarazzo e paura che sono la chiave di volta dell'entrata nell'età adulta.

E così, come i talloni della Barbie di Margot Robbie che toccano terra, gli sguardi delle ex-bambine ora adolescenti si aprono, investendosi di timore, fragilità, insicurezze. Paura di camminare da sole; paura per occhi che ti osservano e ti scrutano; paura per come sei vestita, per come ti poni, per cosa dici. Paradossalmente, è proprio partendo da questo improvviso scarto tra idea e ideologia, creazione e simboli culturali, che Barbie approda sul grande schermo per ristabilire l'ordine, facendosi paladina di quel femminismo più puro, perché aperto alla democrazia e all'uguaglianza di genere (non c'è momento migliore per leggere la nostra recensione di Barbie). Un'eliminazione delle barriere, dove a ogni color pastello, e abito cucito su misura, si sostituiscono fragilità e paure, timori e incapacità personali di trovare un proprio posto nel mondo. Barbie e Ken vengono pertanto elevati a massimi rappresentanti di quel sistema bipartitico e poco egualitario di uomini e donne, divenuto realtà attraverso la penna e lo sguardo di quella Greta Gerwig capace nuovamente di farsi caustica osservatrice dei propri tempi, dopo aver decostruito e rimontato secondo schemi attuali quel vandemecum delle perfette piccole donne firmato dalla Alcott.



La paura di essere umani

Uomini e donne, Barbie e Ken, Pianeta Terra e Barbieland, plastica e carne: davanti alla cinepresa della Gerwig tutti siamo uniti nel grande sistema dell'auto-definirsi in base alle cose e ai pensieri a noi esterni: per i Ken sono le Barbie, per le donne il giudizio degli uomini e dello stato patriarcale. È un mondo che tutto prende e ribalta, quello della Gerwig.

Davanti alla sua macchina da presa il mondo delle Barbie è una versione in negativo della realtà umana. Le donne comandano, gli uomini accettano (perché non coscienti) del loro ruolo di meri accessori; già, perché nel mondo rosa di Barbie "c'è Barbie E Ken, ma non solo Ken". Per quanto perfettamente funzionante, è un sistema in disequilibrio, in quanto il potere è nelle mani di una sola parte. Ecco dunque il perché il Barbie di Greta Gerwig va ben oltre la semplice marchetta pubblicitaria; dietro quel glamour plasticoso batte un cuore nascosto in un corpo multistratificato, dove le partenze e gli arrivi tra i due mondi sono punti di congiunzione tra paure fin troppo sperimentate e troppo poco ammesse. La Barbie di Greta Gerwig (regista scelta per i remake de Le cronache di Narnia) non è una bambola, né tantomeno la bionda superficiale che dovrebbe rappresentare nel suo essere stereotipò: si fa umana perché vittima di mille dubbi e insicurezze, sebbene sia proprio partendo da quelle emozioni destabilizzanti che troverà la propria umanità nello spazio di un coraggio prima mai esperito. Allo stesso tempo, la presa di coscienza di un potere che potrebbe essere proprio di diritto solo perché uomo, unitamente alla paura di perdere di colpo tale controllo, sarà il punto di non ritorno per un Ken incapace di vivere perché costretto all'ombra della sua Barbie.



Filtrati dallo sguardo della Gerwig, i Ken non hanno libero arbitrio, o potere decisionale, ma vivono soltanto in funzione delle loro controparti femminili. E così, questi uomini dal fisico scultoreo, esistono soltanto quando le Barbie li guardano, accendendosi al suono di un semplice "ciao Ken". Greta Gerwig sottrae quindi Ken dal proprio sistema patriarcale, per offrire a lui - un uomo - un punto di vista prettamente femminile. Quella che si viene a creare è dunque una co-esistenza di spettri che sopravvivono alla ricerca del proprio posto nel mondo, e che Greta Gerwig riesce a raccontare con caustico umorismo, affondando le proprie lame nello spazio di numerose risate, intingendo la propria bruciante penna nel braciere di un'attualità che per quanto attenta al concetto di uguaglianza e inclusività, continua ad auto-sabotarsi, proprio come i Ken nella loro lotta al potere.

Democratico, esistenzialista, femminista, ma soprattutto umano: Barbie è un saggio redatto con attenzione, che non ha paura di scadere anche in una certa, urticante, retorica (si pensi all'incontro tra Barbie e la sua creatrice) facendosi ogni volta perdonare rivelando dietro ogni battuta non solo una differente chiave di lettura, ma anche una denuncia sottesa verso i falsi miti della propria società. E così, quel modello di autonomia e indipendenza, tra le mani di Greta Gerwig e di Noah Baumbach, riesce finalmente nel suo intento primordiale, mettendo tutto in discussione e lanciando la propria rivoluzione sui tempi, proprio come il monolite di 2001: Odissea nello spazio, simbolo di progresso e di fonte di conoscenza umana. Un monolite fattosi corpo, di plastica prima, e di carne poi.