Da Peacemaker a Waller e Creature Commandos: la Suicide Squad nel DCU

Il nostro viaggio tra gli annunci legati al DCU di James Gunn e Peter Safran ci porta a toccare la seconda formazione "storica" della Distinta Concorrenza al cinema: dopo aver parlato di come cambierà la Justice League con l'arco narrativo di Gods and Monsters, infatti, è ora il momento di capire quale sarà l'evoluzione della Suicide Squad, un franchise che sappiamo essere particolarmente caro a James Gunn, che ha diretto il "rilancio" della serie del 2021. Proprio per questo, sembra che la Suicide Squad riceverà un reboot "a metà", con la permanenza di tanti personaggi e il recast solo di una piccola parte del folle gruppo di antieroi DC. Per ora non ci è dato sapere per certo quali nomi resteranno e quali cambieranno, mentre pare che la Suicide Squad non tornerà al cinema prima del 2028, dal momento che all'interno del filone narrativo di Gods and Monsters non sembra esserci spazio per una pellicola dedicata al team di Harley Quinn, Peacemaker, Deadshot e compagnia.



Una Suicide Squad a metà tra vecchio e nuovo

Prima di parlare dei progetti annunciati da James Gunn e Peter Safran, una domanda è d'obbligo: quale delle due Suicide Squad è quella "ufficiale"?

D'altro canto, il team di antieroi ha conosciuto al cinema già due iterazioni, una nel 2016 e una nel 2021 con pochissimi elementi in comune tra una e l'altra. Poiché la Suicide Squad del 2021 è stata scritta e diretta da James Gunn (e poiché è la più "vicina" in termini temporali) ci sentiamo di dire che sarà quest'ultima la fonte principale di isprazione per il DCU, specie qualora i suoi personaggi dovessero tornare anche nel nuovo Universo condiviso. In parole povere, se davvero dei "ritorni di fiamma" ci saranno, essi potrebbero riguardare la Harley Quinn di Margot Robbie, il Bloodsport di Idris Elba e il Peacemaker di John Cena. Meno probabile è invece che tornino a galla personaggi come il Deadshot di Will Smith (vista anche la piega presa nell'ultimo anno dalla carriera dell'attore), il Killer Croc di Adewale Akinnuoye-Agbaje o l'Incantatrice di Cara Delevingne.



Restringendo il campo alla sola Squadra Suicida del 2021, sappiamo per certo che non subiranno recast Rick Flag e Weasel, rispettivamente interpretati (o doppiati) da Joel Kinnaman - peraltro a sua volta ripreso dal cast del film del 2016 - e da Sean Gunn.

I due, infatti, saranno i protagonisti della serie animata Creature Commandos, che rappresenterà la prima produzione non live-action del DCU. Creature Commandos dovrebbe essere importantissima per il DCU per almeno due motivi. In primo luogo, essa introdurrà la parte "mostruosa" e soprannaturale dei fumetti DC al cinema e sul piccolo schermo, poiché tra i suoi protagonisti troviamo vampiri, zombie, licantropi e altri demoni assortiti: considerato che il progetto sarà tra i primi legati al DCU ad uscire su HBO Max, non ci stupirebbe se esso ponesse le basi per il film standalone su Swamp Thing. In secondo luogo, Creature Commandos sarà "a metà" tra cartone animato e live action: la serie sarà del tutto in forma animata, ma dovrebbe poi sfociare in una pellicola con attori in carne e ossa e successivamente tornare in forma animata su HBO Max, mantenendo però sempre gli stessi attori e le stesse voci. Resta da capire se questo approccio verrà esteso a tutto il DCU: un'eventualità in cui speriamo con tutte le nostre forze, specie se consideriamo l'elevata qualità media delle pellicole animate DC degli ultimi anni.



Da Peacemaker a Waller: la Suicide Squad torna nel 2025?

Sempre a proposito della serie su Rick Flag e Weasel, è stato confermato il crossover tra Creature Commandos e Waller, con quest'ultima che continuerà la trama del serial animato.

Per chi non lo sapesse, Waller è la serie TV su Amanda Waller, leader della Task Force X in entrambe le pellicole di Suicide Squad che sarà ancora una volta interpretata da Viola Davis. La serie TV sarà scritta da Chrystal Henry e da Jeremy Carver, e vedrà la Waller tornare in quello che si prospetta essere un action-thriller con i piedi piantati per terra, molto più realistico di The Suicide Squad e, con ogni probabilità, con un tasso di superpoteri molto meno alto degli altri prodotti del DCU. La serie dovrebbe essere una sorta di confluenza tra i filoni narrativi lasciati aperti da The Suicide Squad: benché il team originale verrà "rebootato", infatti, sia la stagione 1 di Peacemaker che Creature Commandos confluiranno in Waller, che a sua volta porrà le basi per la seconda stagione di Peacemaker e per tutti gli altri prodotti legati alla Suicide Squad nel DCU, siano essi film o serie TV. Sfortunatamente, però, sembra che in questo filone del DCU non vi sia spazio per i "super" più importanti, poiché pare proprio che le strade di Amanda Waller e di Batman e Superman resteranno separate, almeno per un po'.



Ad ulteriore conferma del reboot "a metà" del DCU, infine, abbiamo la conferma della seconda stagione di Peacemaker: l'eroe interpretato da John Cena, d'altro canto, ha riscosso un enorme successo di pubblico e di critica lo scorso anno, perciò smettere di punto in bianco di sfruttarlo sarebbe stato un colossale errore per Warner e DC. Dunque, la stagione 2 di Peacemaker si farà, mentre anche John Cena tornerà nei panni del protagonista, confermando che gli eventi di The Flash non avranno alcun impatto sulla serie TV.

A colpire duramente sul serial, invece, sarà la "ristrutturazione" interna del DCU voluta da James Gunn: l'uscita della seconda stagione di Peacemaker, secondo vari rumor, sarebbe stata infatti inizialmente prevista tra fine 2023 e inizio 2024. Tuttavia, sembra che questa finestra di lancio sia ampiamente slittata in avanti nel tempo, poiché ora pare che il serial non sarà pubblicato prima della fine della prima stagione di Waller, che a sua volta arriverà dopo Creature Commandos: a questo punto, è improbabile che un Peacemaker 2 arrivi prima del 2026, lasciando i fan a bocca asciutta per almeno quattro anni dopo la fine della prima stagione.