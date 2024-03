Parliamone: chi vincerà l'Oscar 2024 come miglior film?

Nella primissima mattinata dell'11 marzo, ore italiane, si saprà se i pronostici della vigilia saranno confermati. I giochi sono fatti, i votanti hanno già da giorni espresso i loro pareri e le votazioni sono chiuse. Pochi dubbi su cosa accadrà, quasi nessuno. Quella di quest'anno è una delle edizioni forse più scontate e facili da prevedere - apparsa tale già dalle nomination degli Oscar 2024 - ma non per questo meno interessanti. In primis perché, dopo anni a rilento, potrebbe tornare ad essere seguita con entusiasmo, visto l'apprezzamento (con conseguente ritorno di massa in sala) per molti dei film candidati e futuri vincitori.



Ma è la categoria annunciata per ultima, quella che premia il miglior film, ad attirare tutte le attenzioni. Così come nel 2023, quando a trionfare fu il travolgente Everything Everywhere All At Once, anche questa volta i giochi sembrano chiusi da tempo: dei dieci candidati è solo uno il nome che ci si aspetta di vedere scritto nella busta che verrà aperta nelle battute finali della cerimonia. Ma davvero gli altri nove staranno in un angolo inermi?



Sono diventato morte, il distruttore di premi

Si potrebbero anche fare tutti questi ragionamenti senza dirlo quel nome, perché non c'è interessato che non sappia di cosa si stia parlando. Oppenheimer ha quasi unanimemente messo d'accordo pubblico e critica sul film dell'anno. Le voci di dissenso restano, anche se poche, ma il nome di Christopher Nolan non ha mai smesso di essere il favorito numero uno, con l'altissima probabilità di far doppietta, visto il vantaggio sugli inseguitori anche nella categoria che premia il miglior regista. In passato già due sue regie sono state candidate nella categoria principale (Inception e Dunkirk, entrambi mai realmente in corsa per la vittoria) ma questo sembra l'anno buono, anche a fronte delle ben tredici nomination ottenute, tutte - o quasi, vedasi il sonoro, la sceneggiatura non originale e l'attrice non protagonista - raggiungibili.

La statuetta più ambita appare in cassaforte per svariati motivi, non per ultimi i tantissimi premi e riconoscimenti già ricevuti, all'atto pratico poco meno che la totalità di quelli in quelli in cui era candidato - tra i quali vanno segnalati il premio principale a PGA Awards (premi della gilda dei produttori) e lo Screen Actors Guild Awards per il miglior cast in un film, importante, se non fondamentale, indicatore per l'Oscar.



Va aggiunto il fascino per vedere trionfare un cineasta troppo spesso messo da parte nelle grandi occasioni, oltre che il genere stesso di Oppenheimer: è oramai assodata una certa predilezione feticistica dell'Academy nei confronti del biopic dai toni drammatici, specie se incentrato su grandi e controverse personalità storiche. Gli incassi oltre le aspettative, vicini al miliardo in tutto il mondo, non fanno che mettere i puntini sulle i.



Senza paura, sperando nella sorte

Il resto del discorso attorno al potenziale vincitore in questa categoria rischia di essere superfluo già a monte.

Perché però non cercare di comprendere, nell'ipotetico sovvertimento insperato, chi può davvero dar fastidio e filo da torcere, con uno occhio ad ogni possibilità data dal sistema di voto preferenziale, ad Oppenheimer? Alla vigilia della cerimonia, i più indicati a posizionarsi, alle spalle di Nolan, in un'immaginaria griglia di partenza, sono quattro in particolare. Il primo è Povere creature!, lodato già a Venezia, dove portò a casa il Leone d'Oro (la tradizione recente è ben favorevole ai vincitori veneziani, basti pensare a Nomadland o La forma dell'acqua), e ben quotato in molte delle 11 categorie nelle quali è candidato. Il sodalizio Lanthimos-Stone ha dalla sua un Golden Globe per il miglior film commedia o musicale e uno slancio vigoroso dato da un'ottima campagna marketing di Searchlight su tutti i fronti. Quest'ultimo aspetto potrebbe non bastare, però, come accaduto pochi anni fa con La Favorita. Continuando, subito dietro si trova uno dei film cresciuti più di ogni altro nelle ultime settimane, se non giorni: l'opera in questione è La zona d'interesse, uno dei titoli più importanti degli ultimi dieci anni, di cui non si è parlato forse abbastanza soprattutto in relazione al suo reale valore artistico anche al netto di una crescita mediatica comunque importante (qui la nostra entusiastica recensione de La zona d'interesse).



Con 5 nomination pesanti, come quella per la regia, il film diretto da Jonathan Glazer ha un forte sostegno dai votanti non americani e vanta il supporto di personalità di spicco come Spielberg. Nella peggiore delle ipotesi, comunque, dovrebbe almeno portare a casa un altro premio per il miglior film, quello internazionale. Ultimi tra i "secondi", a sorpresa, American Fiction e The Holdovers.

Il primo ha scalato le gerarchie e sembra stabilitosi, dopo innumerevoli elogi, tra i preferiti dei votanti - qui la nostra recensione di American Fiction. Lontano dal poter essere considerato un serio contendente al premio, il film con protagonista Jeffrey Wright è il più indicato per portare a casa la sceneggiatura non originale e ciò, di tanto in tanto, porta bene anche ad opere spesso partite dietro nei pronostici.



Il secondo ha raccolto apprezzamenti e calore fin dalle prime proiezioni e spera in un sovvertimento dell'ultimo minuto, sulla falsariga di quanto accaduto con il già dimenticato CODA, con il quale condivide, in parte, i toni ma per fortuna non la mediocrità. Entrambi i titoli, però, pagano l'assenza dei loro registi nella cinquina di riferimento ma contano sulla probabile vittoria in altre categorie per aumentare le probabilità che, al momento, sembrano comunque ridottissime.



Grazie comunque per l'invito

I restanti cinque, per motivi diversi, partono dal fondo. Anatomia di una caduta - che avrebbe potuto lottare fino alla fine per il film internazionale, se fosse stato scelto dalla Francia - è da accostare quasi certamente alla sceneggiatura originale, non senza meriti. Il film di Triet è cresciuto molto nei mesi, con un forte sostegno già all'indomani della vittoria della Palma d'Oro, con 5 candidature importantissime. Ma è forse, solo, il primo tra gli ultimi e un exploit imprevisto appare inverosimile.



Seguono a ruota Barbie e Killers of the Flower Moon, mesi fa al centro del dibattito pubblico proprio in vista degli Oscar ma di recente scesi, e non poco, nelle gerarchie, forse smorzati dall'aver raggiunto il picco troppo presto e lontano dalle fasi clou della votazione. Il film sulla bambola Mattel ha iniziato a perdere di attrattiva molto presto e la debolezza dell'operazione di Greta Gerwig è apparsa, col passare del tempo, più evidente rispetto alle prime settimane. Sul fronte Scorsese, Apple rischia di portare a casa il solo premio per Lily Gladstone, a fronte di 11 candidature. Era lecito aspettarsi di più ma in annate come queste non è semplice competere in nessuna categoria. Killers of the Flower Moon però resterà, a prescindere da quanto vincerà.

Sul fondo due titoli diversissimi. Past Lives, più di un anno fa (alla sua première) veniva accolto come uno dei principali contendersi per la statuetta - con le dita incrociate di A24, che sognava la doppietta - salvo poi doversi ricredere con il passare dei mesi, più per meriti altrui che per demeriti del bellissimo esordio di Celine Song - qui la recensione di Past Lives. Per Maestro il discorso è complesso ma allo stesso tempo molto semplice: ogni qualvolta Cooper recita, dirige o produce qualcosa che può incontrare i gusti dell'Academy, lo fa nell'anno sbagliato. Il suo biopic su Leonard Bernstein ha tutti gli elementi funzionali per trionfare ma già da tempo Netflix stessa ha compreso le reali possibilità di vittoria nelle sezioni in cui è candidata e ha interrotto, prestissimo, la campagna mediatica in vista della cerimonia.



Resta un parterre di tutto rispetto, nel quale almeno la metà, se non di più, dei titoli potrebbe stravincere in qualsiasi altro contesto ed edizione. Il 2023, però, è stato un anno così denso da lasciare, inevitabilmente, qualcuno a bocca asciutta.