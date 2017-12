Oscar e VFX: ecco i 10 film che si daranno battaglia per gli effetti visivi

Al prossimo 4 marzo 2018 mancano ancora più di due mesi, eppure l'Academy che gestisce i premi Oscar sta lavorando senza sosta per consegnare le cinquine definitive con i nominati, categoria per categoria. La cerimonia del 90esimo anniversario non risparmierà alcuna sorpresa, del resto è un'annata particolarmente agguerrita, con prodotti destinati a restare a loro modo nella storia del cinema. Oggi in particolare vogliamo affrontare una sezione che ci sta molto a cuore, e sappiamo che sta a cuore anche a voi: quella relativa agli effetti visivi. Ne abbiamo viste di tutti i colori negli ultimi undici mesi e mezzo, dagli ologrammi di Denis Villeneuve alle spade laser di Rian Johnson, ora però i giochi iniziano a farsi seri con la lista degli ultimi dieci film papabili per la cinquina definitiva. Fra questi vi è il vincitore dell'Oscar per gli effetti visivi 2018, andiamo dunque a scoprire i film in lizza, aprendo poi una discussione.



Ologrammi e guerre mondiali

Procedendo in ordine alfabetico, troviamo subito Alien: Covenant, nuovo capitolo della saga di Alien firmato da Ridley Scott in persona che, nonostante abbia spaccato (e neanche poco) i fan e il pubblico, ha comunque saputo regalarci scene ed effetti di una certa credibilità. Passando alla lettera B, troviamo per ovvie ragioni Blade Runner 2049: il comparto VFX, che ha lavorato a stretto contatto con un Roger Deakins in stato di grazia, ha davvero costruito un mondo spettacolare, forse il più suggestivo dell'anno. Attenzione però a cantar vittoria, poiché in lista c'è anche Dunkirk di Christopher Nolan che, nonostante l'umanità di cui è intriso, è comunque un prodotto ricco di effetti e scene impossibili da realizzare senza l'ausilio della tecnologia. La lista continua poi con un prodotto Marvel, uno dei più amati dell'anno, ovvero Guardiani della Galassia Vol. 2, che ai VFX deve praticamente il 99% della sua esistenza, considerando che non solo le ambientazioni sono ricreate digitalmente, anche alcuni dei personaggi principali sono interamente in CGI, basti pensare al procione Rocket, effetti visivi allo stato dell'arte. Chiude la lista dei primi cinque film Kong: Skull Island, perché le scimmie giganti non passano mai di moda, anzi diventano sempre più realistiche grazie ai computer.



Di spade laser e pianeti

Anche Netflix è riuscita a entrare fra i dieci finalisti, anche se difficilmente riuscirà a spuntarla nella cinquina finale: Okja infatti, pur avendo degli effetti di tutto rispetto, ha probabilmente poche chance di primeggiare sui titoli rivelati sopra e quelli in arrivo. Subito dopo infatti arriva The Shape of Water, un nuovo mondo fantastico nato dalla mente di Guillermo del Toro, che arriva appena un attimo prima di Star Wars: Gli Ultimi Jedi.



Il nuovo film Disney, arrivato nelle nostre sale solo il 13 dicembre scorso (e il 15 negli USA), ha spaccato critica e pubblico in due parti nette, eppure sulla fattura degli effetti visivi dovremmo essere tutti d'accordo, seppur con qualche sbavatura fisiologica qua e là. Nel nuovo Episodio VIII troviamo diverse forme di animali evolute, pianeti e villain terrificanti, battaglie fra le stelle, scontri al laser e non solo. Fra i dieci finalisti anche un progetto europeo, l'unico in grado di affrontare gli Oscar: Valerian e la città dei mille pianeti ovviamente, il più costoso film mai prodotto dai nostri cugini francesi e da Luc Besson. Chiudiamo in bellezza con un altro titolo che, in ambito VFX, è assolutamente capace di dire la sua: The War - Il Pianeta delle Scimmie, film di Matt Reeves a dir poco sbalorditivo sul fronte visivo. La guerra dunque non è che iniziata, qual è la vostra cinquina ideale? Ditecelo nei commenti.