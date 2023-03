Oscar Everyeye 2023: i vincitori scelti dalla nostra redazione!

And the Oscar goes to... Sarà questo il leitmotiv di domani, 12 marzo, quando dal palco del Dolby Theatre si consegneranno le statuette nel corso della notte degli Oscar 2023. La La 95ª edizione degli Academy Awards premierà le eccellenze in ambito cinematografico e siamo convinti che non mancheranno polemiche o malcontenti che già aleggiano da tempo in seguito alle nomination agli Oscar 2023. Certo, nulla di paragonabile allo scorso anno; nessuno schiaffo di Will Smith sarà replicabile a detta dell'organizzazione ma, parlando di diatribe sull'assegnazione dei premi, l'effetto CODA è dietro l'angolo (e chi avesse la memoria corta può recuperare la nostra recensione di CODA - I Segni del Cuore). Dopotutto, la vittoria del premio più ambito nel 2022 è stata una sorpresa dell'ultimo momento, a detta di molti - noi compresi - non proprio meritata. Tutto però è ancora in gioco e avremo modo di commentare insieme la cerimonia, i vincitori e gli sconfitti nel nostro speciale di lunedì.



Ma quest'anno c'è una grossa novità. Per l'occasione abbiamo deciso di coinvolgere tutta la redazione di Everyeye per stilare una classifica ideale e capire a chi assegneremmo l'ambita statuetta in ogni categoria, restituendoci un palmarès che per certi versi non si discosta molto dal percepito generale, con qualche eccezione. Quindi non perdiamo altro tempo e diamo il via agli Oscar Everyeye 2023!



Trionfi più o meno attesi

Partiamo subito con la statuetta più ambita, quella di Miglior Film, che senza grosse sorprese trova gran parte della redazione d'accordo sul fatto che sarà Everything Everywhere All At Once a vincere e meritare il premio più prestigioso.

Non è un mistero che Everything Everywhere All At Once dovrebbe trionfare agli Oscar 2023, forte delle sue 11 nomination e di una valanga di premi che non hanno fatto altro che consolidare i pronostici, scalzando di fatto The Fabelmans e Gli Spiriti dell'Isola dalla corsa alla statuetta, sebbene proprio questi due titoli siano nell'ordine le altre preferenze più quotate nel nostro sondaggio (non è troppo tardi per recuperare in un sol colpo la recensione di Everything Everywhere All At Once, la recensione di The Fabelmans e la recensione de Gli Spiriti dell'Isola). E questo ci porta ad analizzare la categoria successiva, strettamente legata alla precedente; quella della Miglior Regia. In questo caso, per Everyeye, a vincere dovrebbe essere Steven Spielberg con la visione classica di parte della sua biografia in The Fabelmans, seguito a ruota da Daniel Scheinert e Daniel Kwan, registi di Everything Everywhere All At Once, esempio di uno stile peculiare e citazionista che nella sua varietà ha già convinto molte altre giurie.



Ci imbattiamo in una scelta più complicata per quanto concerne il Miglior Film Straniero, dove i pronostici danno per vincente Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale, che è anche una delle nostre preferenze, nonostante la recensione di Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale non spinga in quell'unanime direzione. La pellicola Netflix deve però dividere a pari merito il premio con Argentina, 1985, lungometraggio brutalmente onesto nella ricostruzione di un orribile regime dittatoriale ma allo stesso tempo docile ed umoristico, come scrivevamo nella nostra recensione di Argentina 1985.

Dopo questa carrellata di grandi categorie, vale anche la pena concentrarsi sulla decisione della nostra redazione riguardo al Miglior Documentario, con Tutta la Bellezza e il Dolore in pole position dopo il Leone d'Oro a Venezia (ovviamente vi rimandiamo alla nostra recensione di Tutta la Bellezza e il Dolore), e Le Pupille della nostra Alice Rohrwacher favorito come Miglior Cortometraggio.



Le migliori performance

Parlando di interpretazioni, i nostri voti sono per lo più in linea con il sentimento delle ultime settimane. Non sorprenderà perciò vedere Cate Blanchett favorita per la sua performance in Tár, seguita da Michelle Yeoh, vera mattatrice in Everything Everywhere All At Once, rincorsa a ruota nelle nostre preferenze dalla Michelle Williams di The Fabelmans e dall'Ana de Armas di Blonde, a pari merito.

Sul Miglior Attore Protagonista non abbiamo alcun dubbio: Brendan Fraser dovrebbe vincere il suo primo meritato Oscar per The Whale, surclassando l'ottimo Elvis di Austin Butler. Quasi completamente fuori dai giochi anche il bravissimo Colin Farrell de Gli Spiriti dell'Isola, già Coppa Volpi a Venezia, come la collega Blanchett. Spostandoci invece sui comprimari, anche la Miglior Attrice Non Protagonista è per noi una ferma certezza; stiamo parlando della Kerry Condon de Gli Spiriti dell'Isola. La sua Siobhán è una donna forte e intelligente, a cui l'isola di Inisherin inizia a stare stretta, soprattutto dopo la surreale diatriba tra il fratello Pádraic e il Colm del grande Brendan Gleeson. Gleeson che deve purtroppo essere semplice spettatore di uno dei duelli più combattuti nel nostro sondaggio che, a dire il vero, vede il pareggio per il Miglior Attore Non Protagonista tra il camaleontico Ke Huy Quan di Everything Everywhere All At Once - grande favorito - e la prova riuscitissima di Barry Keoghan ne Gli Spiriti dell'Isola.



Vittorie schiaccianti

È quindi tempo di tornare alle radici della produzione di un lungometraggio e parlare di scrittura. E per la Miglior Sceneggiatura Originale la scelta di Everyeye ricade Gli Spiriti dell'Isola, che cancella le possibilità di vittoria di Everything Everywhere All At Once, riservando poche chance anche a Tár, ed escludendo dalla gara The Fabelmans e Triangle of Sadness. Più combattuta la statuetta per la Miglior Sceneggiatura Non Originale, ma anche in questo caso il verdetto è netto: Glass Onion di Rian Johnson merita di vincere, facendo mangiare la polvere a tutti gli altri contendenti.

Ma l'unico vero titolo che ha annichilito gli altri nella sua categoria nel nostro intero sondaggio è il Pinocchio di Guillermo del Toro come Miglior Film d'Animazione (forse le motivazioni stanno tutte nella nostra recensione del Pinocchio di del Toro). La rilettura del cineasta messicano dell'opera di Collodi ha incantato tutti e merita davvero questo riconoscimento sotto ogni punto di vista.



L'arte del fare cinema

Apre la rassegna dei premi tecnici l'ultima parità di giudizio espressa dalla redazione, che divide la statuetta alla Miglior Fotografia tra Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale e Bardo di Iñárritu che, orfano di Lubezki, sembra aver trovato un'ottima intesa con Darius Khondji, già candidato per Evita. Per quanto concerne il war movie Netflix abbiamo già avuto modo di spendere ottime parole per la messinscena, che ha dalla sua anche la vittoria ai BAFTA. Sul Miglior Montaggio, le idee sono molto più chiare, e ancora una volta vedremmo il nome di Everything Everywhere All At Once meritatamente inciso sulla statuetta.

Anche se tra le nostre preferenze spicca, in minor percentuale, un apprezzamento per l'ottimo Top Gun: Maverick, che sul fronte tecnico rimane un gioiello (la nostra recensione di Top Gun Maverick lo dimostra). Per il Miglior Make-Up trionfa ancora Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale, mentre per i Migliori Costumi la scelta ricadrebbe senza rimpianto sull'Elvis di Buz Luhrman, seguito dal Babylon di Damien Chazelle, grande escluso dalle altre categorie (ma non dai nostri cuori, com'è evidente dalla recensione di Babylon).



I Migliori Effetti Speciali sono ovviamente quelli di Avatar: La Via dell'Acqua (non serve nemmeno la nostra recensione di Avatar La Via dell'Acqua per convincervi), il Miglior Sonoro vedrebbe invece trionfare The Batman, il capolavoro di Matt Reeves con Robert Pattinson che abbiamo adorato e analizzato nella recensione di The Batman, e la Miglior Colonna Sonora spetterebbe al già citato Babylon di Chazelle, rappresentando la seconda vittoria per Justin Hurwitz, con due statuette già conquistate con la soundtrack di La La Land e la Miglior Canzone (City of Stars), che quest'anno andrebbe a gran richiesta a "Hold My Hand", da Top Gun Maverick.



Così si è espressa la nostra redazione. E voi cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti, mentre attendiamo di vedere confermate o meno queste scelte nella notte degli Oscar 2023!