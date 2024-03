Oscar 2024: riusciranno Emma Stone e Cillian Murphy a vincere la statuetta?

Spesso la fortuna di un film o una serie TV dipende dagli interpreti: attori e attrici non di rado portano il pubblico o in sala (o spingono a premere play, in caso dello streaming) e fin dai primi anni del Novecento le produzioni hanno ben intuito le possibilità date dall'ingaggio di una o l'altra star. E anche nel 2024, se alcuni titoli hanno raggiunto un ampio pubblico e ottimi risultati al box-office il merito è dei volti coinvolti. Volti che, in molti casi, hanno anche portato dalla loro l'apprezzamento degli addetti ai lavori, molto più di quanto non abbia in realtà fatto l'opera nella quale hanno recitato - si può citare Barry Keoghan nel non così entusiasmante Saltburn o Vanessa Kirby in Napoleon.



Anche quest'anno alcune categorie erano già chiuse prima delle nomination degli Oscar 2024, mentre in altre la battaglia è ancora aperta fino all'ultimo giorno. Dopo aver analizzato la categoria relativa al miglior film d'animazione (vincerà l'Oscar Spider-Man o Miyazaki? Nodo ancora da sciogliere) è il turno delle categorie attoriali, nelle quali almeno la metà dei giochi sembrano finiti.



Come sempre, commedia contro dramma: attrice e attore protagonista

Tolta in partenza, con non poche polemiche, la mina vagante chiamata Margot Robbie, la categoria che premia la miglior attrice protagonista è stata a lungo un'incognita. Così come in molte delle altre situazioni in cui ci sarà fino alla fine da battagliare, il confronto serrato è circoscritto a due nomi, quelli che nel corso dei mesi hanno saputo raccogliere più consensi e premi durante l'award season. Fino a pochi mesi fa era Emma Stone l'autentica favorita, specialmente nelle settimane successive alla vittoria del Leone d'Oro di Povere Creature!, ultima fatica di Yorgos Lanthimos. La sua Bella Baxter è un personaggio stratificato, complesso da gestire soprattutto tenendo conto dei repentini cambi di atteggiamento e recitazione, accenti e movenze.

Stone dimostra ancora una volta di essere tra le interpreti più talentuose della sua generazione, lanciata verso il secondo Oscar, dopo quello ottenuto per La La Land, anche grazie alle vittorie ottenute ai Golden Globe (nella categoria musical o commedia), BAFTA e Critics' Choise Awards. Sembrerebbe tutto facile se non fosse per l'ostacolo Screen Actor Guild Awards, il premio che molto spesso spiana la strada verso la destinazione finale. A vincerlo, colei che ha iniziato una rincorsa così intensa da essere, al momento della redazione dell'articolo, la realte scelta numero uno dell'Academy per la vittoria finale, Lily Gladstone.

La sua prova in Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese è un piccolo bignami di cosa vuol dire lavorare sugli sguardi e le espressioni per infondere intensità drammatica ad una scena. Ad avvalorare la pole position raggiunta, anche il Golden Globe (nella categoria dramma) e il National Board Review Award. Ma il peso, importantissimo, è quello dato dai SAGA, che fanno pendere l'ago della bilancia dalla sua parte, anche se di pochissimo - oltre all'influenza di esser nativa americana, aspetto che prescinde dal merito ma che, va tenuto conto, può esser molto rilevante per votanti. Sullo sfondo Annette Bening, candidata un po' a sorpresa ai danni non solo di Robbie ma anche di Greta Lee (qui la recensione di Past Lives), e le bravissime Sandra Hüller e Carey Mulligan, potenziali trionfatrici in qualsiasi altra edizione recente. Ma il caso le ha messe davanti a Stone e Gladstone. E c'è poco da fare.



Anche sul fronte maschile, il dramma pare favorito; ma se tra Stone-Gladstone c'è un centimetro di scarto, tra i due candidati in questa categoria, il margine si dimezza. All'uscita di Oppenheimer, Cillian Murphy sembrava non avere alcun possibile rivale. Il suo distruttore di mondi ha convinto pubblico e critica, dando quel carattere scenico che serviva all'opera diretta da Christopher Nolan per ritagliarsi il titolo di film dell'anno.

Almeno fino a settembre, mese nel quale le quotazioni di Paul Giamatti iniziarono a salire, salire e salire. The Holdovers - Lezioni di vita ha dato finalmente il giusto spazio mediatico ad un attore troppo spesso sottovalutato. Il calore dimostrato nei suoi confronti ha trovato conferma nella vittoria del Golden Globe (commedia o musicale, anche se comunque, come nel caso di Stone, aiuta e non poco) e Critics' Choise Awards. La nomination e il ruolo di frontrunner hanno magicamente oscurato l'affronto per la mancata candidatura, nel 2004, per Sideways e una vittoria finale potrebbe compensare tale delusione, oltre che a certificare una performance magistrale nel film di Alexander Payne.

Ma più la stagione dei premi va avanti e meno dubbi restano, Così Murphy, da seconda linea, ha pian piano ripreso, ai danni di Giamatti, il posto in prima fila, vincendo in rapida successione BAFTA e SAGA, dando adito a chi sostiene che l'influenza di un film come Oppenheimer sia troppo forte e capace di tirare con sé voti in ogni categoria. Se si dovesse giocare e scegliere chi dei tre restanti abbia più chance di spuntarla - comunque ridotte al minimo - il dito andrebbe puntato su Jeffrey Wright, la cui nomination è molto più che un premio alla carriera, soprattutto visto il notevole apprezzamento per American Fiction.



Bradley Cooper sembra uno dei tanti nomi che l'Academy snobba a monte, da produttore, regista o attore - Netflix stessa ha rinunciato fin da subito a fare campagna Oscar per Maestro, così come per Rustin, lungometraggio nel quale si salva, in parte, il solo Colman Domingo ma che, forse, i membri votanti e il pubblico stesso, non hanno neanche visto.



Discorsi già pronti, in attesa della statuetta: attrice e attore non protagonista

Discorso diametralmente opposto va fatto per gli attori e le attrici non protagonisti, sovente relegati in secondo piano ma più d'una volta indicatori dei premi più importanti. Non è raro, infatti, vedere trionfare come miglior film un titolo nel quale ha recitato una o un interprete premiato come supporting (nelle edizioni più vicine, per dirne alcuni, Ke Huy Quan, Troy Kotsur, Mahershala Ali per due volte, Jamie Lee Curtis, Lupita Nyong'o). In queste categorie, però, la strada è già stata spianata e i due vincitori annunciati devono solo preparare il discorso, un bel vestito ed evitare di cadere mentre salgono sul palco. Hanno fatto incetta di premi negli ultimi mesi, lasciando poco e nulla agli avversari, costruendo giorno dopo giorno lo status di favoriti, termine a questo punto riduttivo.



Robert Downey Jr., a prescindere dall'ottima interpretazione, tra le migliori della sua carriera, godrà del successo di Oppenheimer per spiccare il volo e avere il riconoscimento che aspetta da una vita. Nessuno può togliergli la statuetta, anche se i nomi di rilievo ci sono, a partire da De Niro fino a Mark Ruffalo, passando per Ryan Gosling, quest'ultimo nome caldo in estate e nelle ultimissime ore. Ma sembra più una provocazione, i giochi sono fatti.

Infine, anche per le attrici non protagoniste, poche chiacchiere. Dalla prima inquadratura su Da'Vine Joy Randolph, nell'agrodolce commedia di Payne, è stato tutto ovvio: pochi dubbi, confermati dal tempo e già chiari dal nostro commento alle nomination degli Oscar 2024. Quasi mai al centro di grandi film e con ruoli più o meno secondari, se non proprio comparsate, l'attrice di The Holdovers è la vera anima del film, motore trascinante dei momenti più intensi dell'opera. Se c'è una cosa sicura, forse più di tutte le altre in questa edizione, è la sua vittoria.



E non serve sperare nel miracolo per Blunt e le più che fortunate Brooks, Ferrera e Foster: nessun'altra candidata, anche l'eventuale presenza in cinquina di Portman per il bellissimo May December, avrebbe potuto far nulla. Certi premi sono già assegnati da mesi, ma se questi sono i vincitori non è poi un problema così grande.