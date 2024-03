Oscar 2024, quale film d'animazione trionferà? È Spider-Man vs Miyazaki

Non capita spesso di esser così incerti quando si fanno considerazioni circa la categoria degli Oscar dedicata al miglior film animato: in primis perché ogni anno sono pochi i titoli ad essere davvero degni di nota, a convincere pubblico e critica o a vincere premi di rilievo; in secondo luogo, la categoria è tra le più giovani (istituita nel 2002, quando a trionfare su Shrek) e per tale motivo i precedenti casi di equilibrio non possono che ridursi - per citarne almeno uno, nel 2006 vinse Wallace & Gromit - La maledizione del coniglio mannaro, battendo i ben quotati La sposa cadavere e Il castello errante di Howl. Spesso, così come lo scorso anno con il Pinocchio di Del Toro, questa sembra una delle categorie più facili da pronosticare. Quest'anno, però, non è così facile dare una risposta.



Le nomination degli Oscar 2024, tra certezze consolidate e sorprese imprevedibili (specie nella categoria in questione, con l'esclusione di Suzume, Galline in fuga - L'alba dei nugget e TMNT: Caos Mutante, senza dimenticare titoli che partivano comunque molto dietro come Wish o Super Mario Bros. - Il film), hanno messo sul tavolo cinque candidati di tutto rispetto, tra i quali però due sembrano giocare un campionato a parte. Nessuna delle parti pare cedere definitivamente il passo e la sfida per la statuetta sembra essere in bilico fino agli ultimi giorni.



Di ragni e di aironi

È oramai assodato: se si vuole pronosticare un potenziale vincitore dell'Oscar basta spulciare nelle cerimonie dei premi di categoria, e non, che si sono avvicendate nelle settimane precedenti. Anche facendo questo lavoro, però, resta poco di concreto, perché ognuno dei due contendenti ha dalla sua diverse motivazioni per vincere o per esser messo da parte. Ma pare naturale, vista la diversa, almeno in apparenza, natura dei due titoli. Nel tentativo di sbilanciarsi, il film diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson (qui la recensione di Spider-Man: Across the Spider-verse) sembra trovarsi leggermente in vantaggio.



Va sempre tenuto a mente lo sguardo, le idee e la cultura di chi vota: Spider-Verse è il blockbuster animato definitivo, gode dello straordinario successo del primo capitolo - già vincitore del premio - e parla con un linguaggio e un'espressività artistica che spesso, in queste occasioni, ottiene una menzione a prescindere. Artisticamente eccelso ed estremo, ricco di spunti creativi e tecniche da mal di testa, il titolo di Sony Pictures Imageworks lavora egregiamente sulle dimensioni che narra, servendosi degli strumenti più disparati per tradurle visivamente nella maniera più spettacolare possibile.

Fattore più importante, specie tenendo conto dei precedenti e della storia, è la straripante vittoria agli Annie Awards, i premi più importanti per l'animazione, nei quali ha trionfato in ben sette categorie, tra cui quella per il miglior film. Quasi sempre, in passato, vincere in quell'occasione significa consolidare una posizione di vantaggio in vista degli Oscar, anche se di recente è accaduto più di una volta il contrario: si pensi alla vittoria agli Annie de I Mitchell contro le macchine, poi battuti da Encanto - ma quello è un discorso più ampio sul potere e l'influenza di Disney e Pixar sull'Academy, in questo caso non dovrebbe influire.



Di contro, la sua natura di sequel, il calo dell'apprezzamento generale per i cinecomic e un finale aperto piuttosto divisivo - che lo rende, per molti, incompleto - potrebbero mettere qualche bastone tra le ruote al film. Ma questi sono fattori interni, a preoccupare è prevalentemente il suo diretto contendente.

Dall'altra parte del ring, Il ragazzo e l'airone ha bisogno di poche presentazioni. Basterebbe il nome del suo autore, per altro già vincitore non solo dell'Oscar di categoria, con La città incantata, ma anche di quello alla carriera nel 2014. Il ritorno alla regia di Hayao Miyazaki (qui la recensione de Il ragazzo e l'airone), dopo Si alza il vento, può toccare corde diverse rispetto al film di cui si è parlato in precedenza, è più intimo e personale, più riflessivo e delicato, aspetti che possono convincere una buona fetta di pubblico e di votanti, trascinati dall'ottimo cast vocale in lingua inglese.



Se è vero che Miyazaki può avere una sorta di pressione psicologica da non sottovalutare - si potrebbe dire, anche se non è mai cosa buona e giusta, che il voto va più al nome che al valore stesso, indipendentemente da tutto - un peso piuttosto rilevante è dato dalla sfilza di premi accumulati nel corso degli ultimi mesi, dai due Annie - per l'animazione dei personaggi e lo storyboarding - al Golden Globe, quelli assegnati da NYFCC e National Board of Review, finendo con il recentissimo BAFTA. Anche la distribuzione più recente rispetto al film Sony, uscito molti mesi prima e meno "fresco", potrebbe giocare un ruolo importante. Così come va tenuta in conto la suggestione poetica e romantica di una vittoria per quello che, realisticamente, dovrebbe essere il suo ritiro dalle scene.

Ma come detto per Spider-Man, ad incidere restano sempre i gusti e le preferenze (o sarebbe meglio dire i preconcetti e la cultura di base) di molti membri votanti dell'Academy, più restii a premiare titoli non americani ma soprattutto in animazione più "tradizionale" - il fattore computer grafica ha influito particolarmente nella storia della categoria, dominata dal binomio Disney/Pixar che ha, per l'appunto, abusato di tecniche più moderne e considerate, dai non addetti ai lavori e all'animazione, superiori.



Non va sottovalutato, inoltre, un dato statistico importante: nessun film classificato PG-13 - e lo è Il ragazzo e l'airone, con le sue numerose scene violente e la dimensione della narrazione, permeata dal concetto di morte - ha vinto in precedenza il premio. Infine, l'apparente complessità e l'autobiografismo allegorico dell'opera possono allontanare e compromettere la fruizione per alcuni dei votanti e la connessione con il lungometraggio.



Fuori dai giochi con onore

Difficile provare anche solo a pensare di battagliare con i due sopracitati. Per i restanti tre candidati nella categoria è comunque un gran risultato trovarsi lì, specie se si tiene conto degli esclusi. Conta poco arrivare, in un'ipotetica classifica, terzi, quarti o quinti ma la nomination agli Oscar è spesso trampolino per titoli molto piccoli che possono approfittarne per spiccare il volo. Può, infatti, essere il caso di Robot Dreams (in Italia, Il mio amico Robot), diretto dallo spagnolo Pablo Berger e vero underdog tra i cinque, quello che in molti non si aspettavano di vedere tra i candidati.



Privo di dialoghi (come nel precedente lavoro dell'autore, Blancanieves) e molto semplice, ma ben pensato, nella narrazione così come nel linguaggio visivo, ha recentemente vinto l'Annie per il miglior film indipendente, oltre al Gran Premio della giuria al The Animation Is Film Festival e quello dell'Annecy Contrechamp lanciandosi come una delle più interessanti proposte animate della stagione, che può trovare stimoli commerciali e un nuovo pubblico proprio dalla nomination.

Più facile, invece, risultava pronosticare la presenza Nimona o Elemental, non che loro rientrino nel discorso sulla vittoria. Il primo, salvato da Annapurna e Netflix dopo la chiusura di Bue Sky, ha un'animazione di tutto rispetto, che ben si sposa con i toni del progetto e le ambientazioni, e una contemporaneità tematica che, già da mesi, gli garantiva alte probabilità di un posto in cinquina. A ciò si aggiungono le nove candidature agli Annie - con due vittorie - che ne certificano lo status artistico e confermano l'apprezzamento generale per il film. Netflix però sa bene quante siano le chance di vittoria e ciò è ben dimostrato dalla quasi totale assenza di campagna di promozione per Nimona in vista degli Oscar.



In conclusione, quello che sembra più un contentino per chi non poteva restare a bocca asciutta dopo le esclusioni, prevedibili alla vigilia, di Wish e Once Upon a Studio. Perché Elemental, flop al box-office e in crescita solo con la distribuzione digitale, è a tutti gli effetti la quota già messa in conto, quella che ogni anno deve esserci e che, sorprendentemente, rischierebbe di poterla spuntare se non ci fossero due opere del livello di Across the Spider-verse e Il ragazzo e l'airone. Disney e Pixar, come accaduto di frequente negli ultimi vent'anni, si votano a prescindere (molti membri dell'Academy neanche li vedono i titoli proposti e spesso giudicano in base al nome più "grande") ma stavolta è davvero improbabile pensare che possa accadere.