Oscar 2023: Fraser, Blanchett e gli altri attori favoriti per la vittoria

La stagione delle premiazioni cinematografiche sta per giungere al termine e il capitolo finale è, come sempre, rappresentato dall'evento che più di ogni altro polarizza le attenzioni, la cerimonia di assegnazione degli Academy Awards. Le nominations degli Oscar 2023 non hanno riservato grosse sorprese e anzi sembrano aver confermato molte delle voci e delle sensazioni circolate mesi prima. Se alcune categorie viaggiano verso vittorie già annunciate - film straniero e animato, su tutte - sul fronte attoriale poco è dato per chiuso. Soprattutto dopo i premi assegnati ai BAFTA, Golden Globes, SAG Awards e Critic's Choise Award, per citare i più importanti e influenti.



Di seguito una breve analisi delle probabilità dei candidati nelle quattro categorie legate alla recitazione, di cui almeno tre sono ancora decisamente in bilico. E con la possibilità che un solo film riesca a portare a casa tre di queste statuette



Attrice protagonista: a braccetto sulla linea d'arrivo



Fino a poche settimane fa il premio sembrava ampiamente nelle mani di una delle candidate, forse quella con l'interpretazione più intensa, con il film adatto per valorizzarne il lavoro interpretativo. A dire la verità,appariva la favorita già dalla première di, alla Mostra del Cinema di Venezia. Proprio in quell'occasione la Coppi Volpi iniziò un percorso che, ad oggi, ha portato numerose statuette in mano all'attrice già premiata all'Oscar per, tra le quali quelle ai Critic's Choise Awards, ai BAFTA e ai Golden Globes (come miglior attrice in un film drammatico).A tenerle testa, vera mattatrice in, titolo che potrebbe, non grosse probabilità, far piazza pulita in questa edizione. Se la sua vittoria era meno auspicabile, pur avendo dalla sua un Golden Globe - era, invero, un'altra categoria, miglior attrice in un film commedia o musicale, non in diretta competizione con Blanchett - negli ultimi giorni le carte in tavola sono cambiate:, evidenziando la preferenza della gilda attoriale per l'interprete malese.

Dietro le due, tutte e tre le restanti candidate non dovrebbero avere grandissime chanches (anche se fino all'ultimo minuto il ribaltamento è dietro l'angolo). Michelle Williams gode di una sceneggiatura brillante e un personaggio complesso e sfaccettato, in un film con pochissimi detrattori (The Fabelmans, opera che però potrebbe clamorosamente uscire senza grandi premi tra le mani). La sua prova è tra le migliori del 2022 ma fino ad oggi non ha avuto la spinta necessaria per spodestare le due sopracitate.



Per Ana De Armas già essere nella cinquina, soprattutto vista l'accoglienza per Blonde, è quasi un trionfo. Netflix ha abbandonato ogni possibilità di puntare su qualsiasi cosa che non sia legata a Niente di nuovo sul fronte occidentale e l'attrice di cubana non è sfuggita a ciò. Ultima Andrea Riseborough, al centro degli scandali per la sua candidatura avvenuta attraverso una campagna promozionale quasi "sottobanco" e con qualche estimatore tra colleghe ed addetti ai lavori, la cui presenza sorprende soprattutto perché To Leslie, ad Hollywood, non l'ha visto quasi nessuno.

La sfida è dunque tra le prime due: Cate Blanchett può sfruttare, oltre alla serie di vittorie già intascate, una sorta di fattore reverenziale che Hollywood può provare nei confronti di un'interprete per altro già premiata in passato (anche tenendo a mente che il film è stato ampiamente apprezzato, considerato specie in patria tra i migliori, se non il migliore del 2022). Michelle Yeoh ha dalla sua il clamoroso successo di EEAAO, lungometraggio che ha già fatto incetta di consensi, oltre che una forae determinante vittoria ai SAG Awards che rende questi ultimi giorni di scelta imprevedibili.



Attore protagonista: fino alla fine tutto in equilibrio



D'impatto si potrebbe dare per scontato, osservando da vicino diventa meno ovvio e quasi si capovolge, se si mantiene però lo sguardo attivo pare che possa entrare anche altro in gioco, cambiando ancora una volta le pedine del gioco. Questa è la categoria che premia il miglior attore protagonista, apertissima fino alla fine e senza un vero grande favorito al momento.: la narrazione del ritorno dopo anni in un ruolo così intenso non ha lasciato nessuno impassibile e ciò può influire particolarmente (è evidente come si sia puntato in maniera decisa su questo).L'attore principale dimeriterebbe un riconoscimento così importante ma, è anche importante sottolinearlo,e risulta molto meno incisivo nel suo complesso (qui la nostra recensione di The Whale ). Oltre a ciò, il fatto che davvero in pochi l'abbiano realmente visto, specie in relazione agli altri titoli in competizione, può trascinare con sé anche la buona prova di Fraser.

Le statistiche, inoltre, non parlano a suo favore: The Whale non è presente nei dieci candidati al miglior film e negli ultimi tredici anni il film in cui recitavano tutti gli attori vincitori della categoria era candidato al premio più importante. L'importantissimo SAG Award (da aggiungere al Critic Choise) ha però rimesso il suo nome tra le preferenze, equilibrando la graduatoria (è da tenere in profonda considerazione il peso che gli attori membri dell'Academy hanno nel voto, in percentuale). Posizione che condivide con quello che, fino a pochi giorni fa era il vero grande favorito dell'edizione 2023 degli Oscar e che conserva ancora un leggerissimo vantaggio, Austin Butler.



Al contrario dell'opera di Aronofsky, Elvis è certamente tra i titoli più visti della stagione e questo gioca decisamente a favore del giovane attore, che sul suo carro si porta dietro anche una serie di riconoscimenti (tra cui spiccano il BAFTA e il Golden Globe, entrambi ai danni di Fraser) fondamentali per indirizzare la scelta.

L'ultimo lavoro di Baz Luhrmann, candidato in ben otto categorie e spinto da una buona campagna pubblicitaria, può essere la solida base per spingere Butler verso l'Oscar, senza escludere il fascino che l'interpretazione di un simbolo della musica e dello spettacolo ha sui votanti (di recente Rami Malek e Renée Zelweger, fra i tanti). Più defilato ma de tenere d'occhio, l'istrionico Colin Farrell e il suo Pàdraic Sùilleabhàin ne Gli spiriti dell'isola (The Banshees of Inisherin). Una Coppa Volpi a Venezia (dove era presente anche Fraser) e un Golden Globe (nella categoria per il film commedia o musicale, a parte rispetto agli altri contenders) possono giocare dalla sua, anche tenendo a mente il suo ruolo così delicato e complesso nel film di Martin McDonagh. Certo un po' dietro, ma non così tanto da escluderne le chanches di trionfo.



Nettamente distaccati, Paul Mescal e Bill Nighy. Il primo arriva agli Oscar grazie ad una performance struggente in Aftersun di Charlotte Wells ed una buona campagna mediatica di MUBI ed A24. Il secondo, in Living (remake di Viveredi Akira Kurosawa), ha convinto pienamente e la candidatura è la ciliegina per una carriera di alto livello. Due risultati brillanti - entrambi gli interpreti alla prima candidatura - che possono esser considerati il vero successo per i due attori, quasi con certezza spettatori non paganti della cerimonia.



Non protagonisti: chi scende, chi sale e chi aspetta solo la vittoria

Spesso all'ombra dei ruoli principali, le categorie che premiano l'attore e l'attrice non protagonista offrono spunti di riflessione diametralmente opposti. La prima non è quasi mai stata in discussione. Ke Huy Quan non dovrebbe avere tante difficoltà e la lunga lista di premi già ricevuti non fa altro che certificare il successo di uno dei protagonisti di Everything Everywhere All At Once. Finora a negargli di fare totale piazza pulita è stato l'inaspettato BAFTA a Barry Keoghan de Gli spiriti dell'isola. Non è da escludere però la volontà dell'associazione britannica di premiare un irlandese (non sarebbe la prima volta) e ciò conferma quanto Quan sia, al netto di tutti i calcoli, decisamente staccato rispetto agli altri.

Dietro, infatti, oltre Keogan, il collega Brendan Gleeson non sembra aver avuto fino ad ora la spinta mediatica necessaria per competere ed è improbabile che essa possa iniziare così tardi. La candidatura di Judd Hirsch (The Fabelmans) ricorda molto quella di Ciàran Hinds (Belfast) lo scorso anno: entrambi attori stimatissimi e con una lunga carriera alle spalle, capaci di convincere l'Academy anche con pochissimo minutaggio sulle spalle - al contrario di un Paul Dano molto più nel vivo dell'azione, evidentemente fuori dalle preferenze dell'Academy. Una vittoria non è auspicabile ma è un segno di stima per un interprete che nel film di Spielberg ruba la scena nelle poche scene a disposizione. Brian Tyree Henry offre forse la miglior prova della carriera in Causeway, tanto da valergli un'inaspettata nomination, ma gli altri giocano in un campionato a parte.



Sul fronte delle attrici, il discorso è decisamente più complesso: sulla carta, vagliando le probabilità, tutte e cinque la candidate possono spuntarla all'ultimo. Il calcolo sulla possibile vittoria resta legato ai precedenti, ai premi vinti e all'influenza delle nominate. Per questo chi parte leggermente dietro è Hong Chau (The Whale), seguita da Stephania Hsu (EEAAO): le due attrici hanno convinto con due performances diversissime tra loro ma di certo meritevoli di attenzione.

La mancanza di premi importanti le posiziona però indietro sulla griglia di partenza. Hsu vede davanti a sé, di poco, una veterana con la quale ha condiviso il set e che negli ultimi giorni si è vigorosamente rilanciata nella corsa al premio: Jamie Lee Curtis partiva inizialmente indietro rispetto alle altre, almeno fino alla vittoria agli Screen Actors Guild Awards che ha inaspettatamente ribaltato i pronostici, portando una vittoria finale ad essere molto più che una semplice possibilità. Infine, da una parte Kerry Condon, capace di bilanciare perfettamente i toni i risaltare tra i membri del cast del gioiello di McDonagh. Dalla sua gioca il BAFTA ricevuto, anche se il discorso fatto per Keogan potrebbe riguardare anche lei. Un ruolo forse più incisivo degli altri, che può però soffrire la minore notorietà dell'attrice irlandese rispetto ad alcune comprimarie come Jamie Lee Curtis (è da tenere a mente che i votanti, non di rado, tendono a dare il proprio voto al nome più importante o a quello più in voga in quel momento, facendosi coinvolgere dall'onda dell'entusiasmo).



Dall'altra Angela Bassett, la Ramonda di Wakanda Forever, che fino a poco tempo fa appariva leggermente davanti alle altre: forte di Critic's Choise e Golden Globe l'attrice di Black Panther poteva avere il vantaggio necessario anche in virtù dell'apprezzamento generale della saga (il primo capitolo vinse tre statuette e fu candidato nella categoria principale, quella per il miglior film), anche se il secondo titolo della suddetta non sembra aver convinto totalmente e proprio la mancanza di altre nomination in categorie importanti per Wakanda Forever rischia di ridimensionare le ambizioni dell'interprete. La sensazione è che Everything Everywhere All At Once possa sbaragliare la concorrenza ma soprattutto in questa categoria tutto può succedere.