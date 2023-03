Oscar 2023: Everything Everywhere All At Once sarà il Miglior Film?

Più tempo passa e meno dubbi sembrano esserci. La stagione dei premi, che si concluderà il 12 marzo con la cerimonia di assegnazione degli Academy Awards, ha fornito alcune indicazioni destinate solo a trovare conferma domenica. Le nomination degli Oscar 2023 avevano già chiarito verso quale direzione erano orientate le preferenze dell'Academy. Un mese e mezzo dopo, non sembrano esserci grandi novità ma solo ulteriori riscontri anche grazie ai vari premi di categoria.



Se tra gli attori favoriti agli Oscar 2023 circolano ancora parecchi dubbi, la categoria che premia il Miglior film va sempre più verso un risultato ampiamente previsto - anche se, a dirla tutta, l'incredibile scalata era meno ipotizzabile a fine 2022, quando i favoriti apparivano, anche se di poco, altri titoli.



Everything Everywhere All At Once: asso pigliatutto?

Non serve girarci attorno in nessun modo: Everything Everywhere All At Once è come una calamita per i premi. Le possibilità che il titolo A24 possa sbancare il lunario e fare incetta di statuette è altissima, anche ai danni di film, registi e attori di assoluto livello. Tutti i segnali indicano un trionfo scontato. Se è vero che annunciare vittoria in anticipo non è mai saggio - si veda lo scorso anno, quando le preferenze passarono, negli ultimi giorni disponibili per votare, da Il potere dal cane a CODA, lasciando molti di sasso - vedere un altro titolo portare a casa la vittoria sarebbe ampiamente uno shock. Dalla sua i premi e le statistiche.

A parte Apollo 13, ogni lungometraggio che ha firmato la prestigiosa tripletta di vittorie ai DGA (produttore), ai PGA (regia) e agli SAG Awards (ai quali ha stabilito un nuovo record per la pellicola con maggior premi vinti dal cast, quattro) ha poi vinto l'Oscar per il Miglior film. Sullo straordinario successo commerciale e critico di EverythingEverywhere All At Once ma sono le 11 nominations agli Oscar a certificarne il ruolo da frontrunner nella corsa ad ogni statuetta. Anche se non tutti i premi per il miglior film sono stati conquistati (ad esempio, Golden Globe e BAFTA sono andati rispettivamente Gli spiriti dell'isola e Niente di nuovo sul fronte occidentale).



Proprio i premi britannici segnano una delle potenziali criticità nel percorso verso la vittoria, evidenziando la mancanza di sostegno da una parte degli elettori internazionali (ai quali andrebbero aggiungi i membri dell'Academy più anziani o tradizionalisti, che difficilmente possono riuscire ad apprezzare appieno un titolo simile). Vulnerabilità che però, a pochi giorni dalla serata, non sembra poter interrompere la corsa per un film che come nessun altro ha visto un sostegno così ampio e rumoroso e che grazie al sistema di voto preferenziale dovrebbe spuntarla.



Chi può minacciare questa certezza

L'esempio di Moonlight può mantenere vive le speranze per qualcuno: nel 2017 La La Land sembrava avere tutti i favori del caso ma il lungometraggio di Barry Jenkins riuscì a spuntarla pur mancando l'appuntamento con la tripletta di premi citata in precedenza.

Se si evidenzia ciò, è perché non è mai detta l'ultima parola. Il vero sfidante principale potrebbe essere Gli spiriti dell'isola di Martin McDonagh, favorito dai pronostici almeno fino a dicembre. Pur lasciandosi alle spalle il lungometraggio dei Daniels con la vittoria ai Golden Globe, l'entusiasmo è via via sceso sempre più - anche per via di un soggetto meno mainstream e più ermetico nelle sue accezioni socioculturali e politiche - fino alla consegna dei BAFTA: in quell'occasione una vittoria che sembrava scontata (premi britannici per una pellicola fortemente legata sia produttivamente che per i temi trattati all'Irlanda) avrebbe potuto riaprire, almeno parzialmente, la discussione ma il trionfo come miglior film e miglior regista di Niente di nuovo sul fronte occidentale ha segnato un capitombolo forse fatale - anche considerando che il favorito per la sceneggiatura, dopo i WGA, non sembra esser più McDonagh (il premio che più meriterebbe). L'appena ricordato war movie Netflix tedesco ha sorpreso tutti con le sue nove nomination e un notevole sostegno in suo favore. Nessuno può togliergli la vittoria come miglior film internazionale (oltre che, forse, quella come miglior fotografia e altri premi tecnici) ma la spinta per la vittoria al premio più importante non pare sufficiente, soprattutto vista l'assenza di Edward Berger dalla cinquina per la regia.



The Fabelmans, certo, mette d'accordo tutti ma la sua promozione sembra essersi fermata all'uscita in sala, non forzando mai se non in direzione di Spielberg stesso, anch'egli non così sicuro del premio per la miglior regia: basti ricordare la vittoria di Bong Joon-ho ai danni dello strafavorito Sam Mendes, frutto di un entusiasmo così grande attorno Parasite da valergli tutti i grandi premi dell'edizione (e quest'anno non serve ricordare quale titolo è il favorito in ogni categoria). Un vincitore ad honorem, più nel cuore che nei fatti. Top Gun: Maverick sta tra queste dieci opere in virtù del notevole sostegno manifestato dall'industria nei confronti del lungometraggio e di Tom Cruise, tanto da essere a lungo considerato oltreoceano il vero rivale per la corsa alla vittoria. Ad oggi la possibilità è stata ampiamente ridimensionata ma l'apprezzamento, anche soltanto simbolico, resta fortissimo (basti ricordare le parole di Spielberg a Tom Cruise).

Leggermente indietro rispetto ai quattro appena citati, Tar ed Elvis - pur essendo stati apprezzati dalla critica e da buona parte del pubblico (qui la nostra recensione di Tar, di Todd Field) - puntano maggiormente sulle vittorie nelle categorie attoriali, dove è tutto costantemente sospeso e sia Blanchett che Butler possono ancora spuntarla.



Stesso discorso per Avatar: La via dell'acqua, tra i principali favoriti alla vittoria di alcun dei premi tecnici ma candidato nella categoria principale per lo stesso motivo di Maverick, più simbolicamente che per altro. Al contrario del sequel di Top Gun, anche al netto di incassi da capogiro, il supporto di Hollywood non è però tale da proiettarlo molto in alto. Fanalini di coda Triangle of Sadness e Women Talking, quasi i pesci fuor d'acqua della categoria le cui speranze, per entrambi, sono legate alle sceneggiature, tutte e due candidate e con percentuali di vittoria non basse.