Oscar 2021: ultime analisi prima delle cerimonia

Siamo finalmente giunti alla settimana decisiva per gli Oscar 2021, la 93esima cerimonia degli Academy Award è ormai alle porte e prima dell'inizio dell'evento, previsto su Sky e Now nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 aprile, Everyeye tira le somme di un'annata a dir poco particolare per il mondo del cinema e dell'industria hollywoodiana tout court, che non rinuncerà alla propria rituale celebrazione.

Nelle scorse settimane i premi delle varie Gilde di Hollywood hanno potuto dire la loro, e l'assegnazione di PGA, DGA e WGA non lascia molto spazio all'immaginazione: Mank di David Fincher sarà accolto sul palco come titolo più nominato della serata con dieci candidature (un calo rispetto alle undici dell'anno scorso collezionate da Joker di Todd Phillips) i pronostici però indicano Nomadland di Chloé Zhao come principale favorito.

Gli Oscar in ogni caso sono insidiosi e possono nascondere sorprese inimmaginabili: sarà così anche quest'anno?



Il punto della situazione

Nomadland arriva sul Dolby Theatre con un totale di sei nomination mentre la Zhao da sola può vantarne la bellezza di quattro (regia, sceneggiatura, montaggio e miglior film in qualità di produttrice), un record per le registe donne (Sofia Coppola e Fran Walsh detenevano il precedente primato di tre nomination) che addirittura lancia l'autrice sulla scia di Walt Disney, l'unica persona in grado di vincere 4 statuette personali in una sola serata.

Il primato di Disney dura dal 1954, quando il cineasta e produttore vinse per il miglior documentario, il miglior cortometraggio documentario, il miglior cortometraggio d'animazione e il miglior cortometraggio a 2 bobine. La Zhao non potrà superare quella cifra, ma qualora riuscisse a fare piazza pulita pareggerebbe il conto di Disney ed entrerebbe di diritto nella storia.

Le vittorie ai DGA e i PGA la piazzano come front-runner per le categorie di regia e di miglior film, ma occhio al campo del montaggio e della sceneggiatura non originale, dove la partita non sarà altrettanto scontata.

È abbastanza sicuro invece che l'Oscar per il miglior film d'animazione andrà a uno tra Soul di Pete Docter e Wolfwalkers di Tomm Moore, col titolo Pixar in vantaggio rispetto a quello Apple in base alla vittoria agli Annie Award (dal 2001, anno di fondazione dell'Oscar al miglior lungometraggio animato, il vincitore dell'Annie ha vinto la statuetta 13 volte su 19).

Sempre nel campo dell'altissima probabilità ci si aspetta la statuetta a Chadwick Boseman, il cui esito appare deciso considerata la trafila di premi postumi vinti finora dalla star di Black Panther in gara con Ma Rainey's Black Bottom di George C. Wolfe (e il BAFTA vinto da Anthony Hopkins nel natio Regno Unito non servirà a cambiare le sorti della categoria).

Tra le situazioni leggermente più in bilico, sempre comunque all'interno di una competizione che mai come quest'anno appare già delineata, sembrerebbero le altre categorie attoriali: Viola Davis appare la favorita per miglior attrice ma Frances McDormand, Carey Mulligan e Vanessa Kirby sono pronte al ribaltone (Andra Day è più staccata e una sua eventuale vittoria sarebbe effettivamente una sorpresa).

Daniel Kaluuya guida il gruppo dei non protagonisti maschili (ma Sacha Baron Cohen ha già saputo sorprendere quest'anno) e Yoon Yeo-jeong quello delle non protagoniste femminili (l'attrice di Minari ha strappato titoli lungo tutta la stagione dei premi).

Per quanto riguarda la sceneggiatura originale il veterano Aaron Sorkin de Il processo ai Chicago 7 si arrenderà molto probabilmente alla Emerald Fennell di Una donna promettente, mentre una delle gare più appassionanti sembrerebbe essere quella per il miglior film internazionale: Un altro giro di Thomas Vinterberg è guidato da una star (Mads Mikkelsen) in grado di monopolizzare l'attenzione dei votanti, ma Better Days di Derek Tsang e soprattutto Collective di Alexander Nanau potrebbero fare la storia.

Secondo voi chi uscirà vincitore dagli Oscar 2021? Ditecelo nella sezione dei commenti e ricordate di seguire la nostra live su Twitch per commentare insieme la cerimonia!