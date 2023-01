Da Oppenheimer a Dune Parte Due, i film più attesi del 2023

Abbiamo appena concluso la nostra personale rassegna sui migliori film del 2022, elencandovi un gruppo di produzioni dal valore indiscutibile all'interno del loro genere di riferimento, ma l'arte non conosce pause ed è già ora di guardare ai prossimi mesi del grande schermo per capire cosa ci attende nel prossimo futuro. Nel 2023 non mancheranno i classici colossi dell'intrattenimento, che occuperanno numerose sale e riempiranno le casse di un settore sempre in bilico, ma ci saranno anche film raffinati ed inattesi ritorni in cabina di regia.



Alcuni dei titoli che troveremo in programmazione nel prossimo anno sono già stati distribuiti oltreoceano, oppure presentati nei festival cinematografici durante il 2022, ma il ritardo con il quale arriveranno nel nostro Paese non fa che accrescere la voglia di fiondarsi al cinema e godere di altri 12 mesi potenzialmente memorabili.



Babylon

Impossibile non cominciare parlando di uno dei film più chiacchierati degli ultimi mesi, perché il ritorno alla regia di Damien Chazelle è stato accolto da opinioni molto contrastanti da parte dei critici, ma soprattutto per Babylon si prospetta uno dei flop più clamorosi di sempre al botteghino.

Il racconto di una Hollywood ormai scomparsa porterà in scena un cast incredibile - tra Margot Robbie, Brad Pitt e Tobey Maguire - con la sceneggiatura di uno degli autori più apprezzati negli ultimi anni, complici anche gli exploit musicali di Whiplash e La La Land, ma sarà sufficiente a salvare la casa di produzione dal tracollo finanziario? Probabilmente no, ma questo non ci impedirà di constatare in prima persona la qualità dell'opera, in uscita a fine Gennaio.



Barbie

È uno dei film più assurdi di sempre, apparentemente una mera mossa commerciale votata a sfruttare un brand che non conosce alcun termine di paragone, ma sceneggiata e diretta da due artisti che di banale e scontato non hanno mai fatto nulla durante la loro grandiosa carriera.

Che lo si attenda con timore oppure con malsana curiosità, nessuno può ignorare l'arrivo di Barbie nel caldo del prossimo Luglio, quando Margot Robbie e Ryan Gosling porteranno sul grande schermo la storia di una bambola conscia di essere un'icona transmediale. L'importanza senza tempo del giocattolo Mattel si palesa senza falsa umiltà nello strepitoso trailer di Barbie, che la paragona addirittura al monolite capace di far evolvere gli scimpanzé verso la razza umana.



Elemental

Sul fronte dell'animazione gli occhi sono tutti puntati sull'ultima opera uscita dalle fucine Pixar, un film che - come si può intravedere dal trailer di Elemental - promette di riscattare gli ultimi flop targati Disney con uno stile visivo inimitabile ed una classica storia di integrazione culturale.

La trama seguirà infatti le vicende di Ember e Wade nella città dove vivono gli elementi naturali: lei è fatta di fuoco, lui di acqua, per una relazione apparentemente inconciliabile che li scoprirà invece simili ed uniti a dispetto delle apparenze. Peter Sohn, il regista della pellicola in uscita questa estate - alla sua seconda esperienza in direzione per un film Pixar, in seguito a Il Viaggio di Arlo distribuito nel 2015 - ha ammesso di essersi ispirato alla propria storia familiare per raccontare di barriere sociali ed etniche frantumate.



Wish

I colleghi di Peter Sohn e degli altri artigiani Pixar sono invece a lavoro su un musical animato che punta a celebrare i cento anni dello studio più importante in circolazione: non abbiamo ancora informazioni concrete riguardo a Wish, se non che verrà distribuito nel corso del 2023 e che conterrà un numero apparentemente spropositato di omaggi a tutte le grandi pellicole della Disney, ma la voglia di rivincita della Casa di Topolino dovrebbe essere un elemento sufficiente a credere nella riuscita del progetto diretto da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn.

La storia raccontata sarà una rivisitazione de La Stella dei Desideri, mentre lo stile d'animazione misto utilizzerà la CGI in 3D ma anche il classico acquarello. Grande enfasi verrà data, come era lecito aspettarsi, alla componente musicale della pellicola, e lascia quindi ben sperare la presenza di Ariana DeBose tra i protagonisti di Wish.



John Wick 4

Continuamente posticipato a causa della pandemia, l'ultimo capitolo di una saga apprezzatissima si appresta finalmente ad arrivare nelle sale del mondo in questo 2023, riportando nei nostri occhi le mirabolanti coreografie di un mercenario costretto a combattere per la propria vita.

John Wick è ormai diventato un universo narrativo, un quinto capitolo è già in sviluppo insieme allo spin-off con Ana de Armas, ma procediamo con ordine e cominciamo ad apprezzare la pellicola che da noi arriverà a Marzo: Keanu Reeves l'ha definito il film più difficile che abbia mai fatto, ed è come al solito difficile non fidarsi delle sue parole, dato che anche il trailer di John Wick 4 sembra mostrare un'azione decisamente al cardiopalma.



Killers of the Flower Moon

A proposito di rinvii, sono davvero in pochi a rivaleggiare con i posticipi subiti dall'ultima fatica di Martin Scorsese: annunciato per la prima volta nel 2017, l'adattamento dell'omonimo romanzo di David Grann si configurava come uno dei titoli di punta della recente Apple Tv+, che dovette però cambiare i suoi piani e cercare altri modi per imprimere il suo nome nel mondo dell'intrattenimento.

I tempi sembrano però finalmente maturi, ed il prossimo maggio dovrebbe davvero essere il mese in cui poseremo gli occhi su Killers of the Flower Moon, un thriller investigativo ambientato negli anni '20 dell'FBI, con un cast d'eccezione che vanta Leonardo di Caprio, Robert de Niro, Jesse Plemons e Brendan Fraser.



Decision to Leave

Ancora più atteso è il grandioso ritorno sulle scene di Park Chan-wook, perché il regista coreano manca dagli schermi dal lontano 2016, anno in cui venne distribuita la sua ultima pellicola Mademoiselle. Uno degli autori più celebri del cinema orientale, artefice di classici senza tempo come Old Boy e Lady Vendetta, dirige un thriller molto lontano dalle sensazioni action che l'hanno consacrato a livello mondiale, ma altrettanto incisivo ed indimenticabile stando alle reazioni entusiastiche di chi ha già potuto apprezzare il film.

L'opera arriverà nei nostri cinema soltanto a Febbraio, consentendo ai ritardatari di recuperare una delle filmografie più importanti del cinema contemporaneo, in attesa della prossima perla di Park Chan-wook.



Ant-Man and The Wasp: Quantumania



Il 15 Febbraio parte ufficialmente la quinta fase dell'universo cinematografico della Marvel - qui invece trovate la nostra classifica della fase quattro dell'MCU - con una nuova avventura targata Ant-Man e colleghi. La pellicola diretta da Peyton Reed ha l'ingrato compito di risollevare le aspettative dei milioni di appassionati che hanno giudicato troppo altalenante l'ultimo corso degli studios, e proverà a riscattare il buon nome della Marvel inserendo un nuovo gigantesco villain nell'ormai arcinoto multiverso fumettistico di riferimento.

Il trailer di Ant-Man and The Wasp Quantumania promette infatti un Kang il Conquistatore molto più pericoloso rispetto a Thanos, affrontato nel regno quantico da una squadra di supereroi interpretati da Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer.



Spider-Man: Across the Spider-Verse

Questa estate torneremo anche a volteggiare tra i grattacieli di Brooklyn, perché Miles Morales è pronto a tuffarsi nel multiverso di Spider-Man e delle sue infinite variazioni, seguito dalla fidata Gwen Stacy aka Spider-Gwen.

Il sequel di uno dei film d'animazione più apprezzati degli ultimi anni promette uno stile grafico estremamente variegato e pieno di sorprese, colmo di personaggi storici ed anche piccole comparsate che faranno la gioia di tutti gli appassionati del personaggio originale, creato da Stan Lee e Steve Ditko, e di tutti i suoi innumerevoli colleghi del multiverso (ci sarà addirittura Sun Spider, lo Spider-man disabile!).



Guardiani della Galassia Vol. 3

L'altra faccia dell'attesa fumettistica coinvolge sicuramente il capitolo conclusivo di una trilogia a suo modo unica all'interno dei cinecomic, perché votata alla spettacolarità divertita di personaggi memorabili ed approfonditi con dovizia di particolari.

James Gunn chiude il cerchio intorno ai suoi Guardiani della Galassia (preoccupando anche i fan quando dice che Guardiani della Galassia 3 chiuderà l'arco di Rocket) con un film che vedrà il buio della sala il prossimo maggio, ricomponendo il cast che ci ha fatto conoscere questo manipolo disfunzionale di improbabili eroi, criminali incalliti chiamati dalle assurdità delle circostanze a salvare l'intero universo.



The Whale

Con una pellicola che ha già fatto scalpore all'ultimo Festival di Venezia (potete già leggere la nostra recensione di The Whale), Darren Aronofsky ci ha regalato un Brendan Fraser come mai l'avevamo visto prima d'ora.

La sua grandiosa interpretazione ha conquistato il pubblico della laguna ed anche la critica mondiale, obbligando in molti a chiedersi se la sua fosse una performance da Oscar, e finalmente anche noi potremo dare la nostra opinione a riguardo. The Whale, la storia commovente di un uomo che annienta i suoi problemi ingurgitando tutto ciò che può, arriverà nelle sale italiane il prossimo Marzo, e punta a straziarci con il racconto di una mancanza impossibile da colmare con il cibo.



Tár

Sempre durante la kermesse veneta è stato presentato al mondo l'ultimo film di Todd Field, che porta in scena la vera storia di Lydia Tár, la prima direttrice donna della prestigiosa Filarmonica di Berlino.

Forte di tematiche per nulla semplici da sviscerare, e graziata dall'interpretazione colossale da parte di Cate Blanchett (Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia), la vita tormentata di questa musicista segue le esperienze artistiche e personali di una donna molto complicata, dando forma ad una pellicola che è già diventata un piccolo caso cinematografico per i critici americani, stregati dalla sua potenza narrativa.



The Marvels

L'epopea dei supereroi Marvel continua in estate con il ritorno di Brie Larson e della sua Carol Danvers, diretta da Nia DaCosta per una trama che proprio recentemente ha ufficializzato l'integrazione di un nuovo sceneggiatore.

La regista è entrata da poco ma prepotentemente sulle scene cinematografiche con l'ottimo horror Candyman, eppure ha già causato reazioni contrastanti all'interno della fan base quando ha dichiarato che The Marvels sarà come la scena girl power di Endgame, ma per due ore. Al fianco di Captain Marvel troveremo vecchie e nuove conoscenze dell'MCU, tra le quali spicca sicuramente la Ms. Marvel di Iman Vellani, che abbiamo apprezzato all'interno della recensione di Ms. Marvel.



Dune - Parte Due

Novembre sarà invece il mese in cui torneremo su Arrakis perché, a due anni di distanza dal film che vi abbiamo descritto nella recensione di Dune, Denis Villeneuve prosegue l'epica avventura di Paul Atreides con un sequel atteso con impazienza dagli appassionati di fantascienza.

L'adattamento del vasto romanzo di Frank Herbert dovrebbe finalmente giungere a termine con questo secondo capitolo, che riprenderà la trama lasciata in sospeso dal suo predecessore ricomponendo ovviamente l'intero cast già visto nel prequel, al quale si aggiungono nuove star del calibro di Florence Pugh, Léa Seydoux e Christopher Walken, oltre ad un Austin Butler che ha rivelato di essersi preparato con un navy seal per entrare nel suo ruolo.



Super Mario Bros

Aprile sarà invece la volta del ritorno di Super Mario al cinema, dopo il ben poco memorabile film uscito nel 1993, incapace di portare sul grande schermo tutta l'importanza di un personaggio fondamentale per il mondo dei videogiochi.

Questo nuovo tentativo da parte di Nintendo sembra invece meritevole di maggior fiducia, perché - come si evince dal trailer di Super Mario Bros - il comparto animazione è riuscito a ricreare un fantastico colpo d'occhio, dando forma ad senso estetico cartoon e molto colorato, simile a quello visto durante le ultime scorribande dell'idraulico italiano sulla console ibrida giapponese (recuperate qui le nostre impressioni sul ritorno al cinema di Super Mario).



The Banshees of Inisherin

La nuova opera di Martin McDonagh - che cinque anni fa ha strabiliato il mondo con il suo Tre Manifesti ad Ebbing, Missouri - arriva al cinema il prossimo Febbraio, ma è già considerata uno dei film migliori degli ultimi mesi.

Ambientato su una minuscola isola a pochi chilometri da un'Irlanda che combatte la guerra civile, la vita noiosa di due amici viene sconvolta dalla decisione improvvisa di troncare il rapporto da parte di uno di loro. Una pellicola visivamente incredibile con le sue tinte verde smeraldo, portata in scena da un cast di valore assoluto su cui spicca un irresistibile Colin Farrell, The Banshees of Inisherin guida le candidature dei Critics Circle e punta già alla cerimonia degli Oscar 2023.



Oppenheimer

L'esplosione che ha cambiato il mondo riverbera tutt'oggi nel terrore e nella devastazione di due città giapponesi, ma diventa per la regia di Cristopher Nolan l'occasione per scandagliare la vita di uno degli scienziati più celebri di sempre, passato alla storia per un errore che non ha mai smesso di divorargli l'anima.

L'umanità è pronta a cambiare per sempre nel countdown che vediamo nel trailer di Oppenheimer, che ci accompagna verso il caldo Luglio durante il quale potremo finalmente osservare l'ultima fatica del regista di Tenet, il quale infila il Cillian Murphy di Peaky Blinders nei panni del fisico inconsapevole dell'uso orribile delle proprie scoperte (per approfondimenti vi rimandiamo al nostro speciale dedicato ad Oppenheimer).



Napoleon

L'estate dovrebbe anche essere la stagione in cui vedremo rinascere il celeberrimo condottiero francese, nonostante alcune indiscrezioni parlassero di una Apple intenzionata ad anticipare l'uscita di Napoleon per concorrere agli Oscar del 2023.

Ridley Scott torna alla regia dopo il clamoroso flop di House of Gucci - ed anche l'immeritato fallimento di The Last Duel - continuando a sfornare un film dietro l'altro, ma l'attenzione verso di lui è sempre altissima, soprattutto quando ad interpretare una delle figure storiche più importanti di sempre c'è un attore come Joaquin Phoenix. La data di uscita non è ancora confermata, ma i critici che hanno potuto assistere all'evento di presentazione si sono sbilanciati affermando che Napoleon è un capolavoro.



Indiana Jones e la Ruota del Destino

Più di quarant'anni ci separano dal primo, storico, film di una saga entrata di diritto nell'immaginario comune, ma il prossimo giugno segnerà l'uscita al cinema di un insperato quinto capitolo per l'Indiana Jones di Harrison Ford.

Un uso estensivo della CGI appiana le differenze di un protagonista ottantenne dal resto della troupe, per un'operazione abbastanza complicata da inquadrare: sarà mera nostalgia a guidare questo ritorno oppure c'è una storia degna di essere raccontata per Indy? Lo sapremo soltanto tra una manciata di mesi, ma la curiosità rimane ed abbiamo già discusso dell'argomento nel commentare il trailer di Indiana Jones e la Ruota del Destino.



Aquaman e il Regno Perduto

Appena in tempo per le festività natalizie (e per rientrare nella lista di titoli previsti nel 2023), Jason Momoa torna a dominare gli oceani con l'atteso sequel di Aquaman, nel quale il supereroe DC sarà costretto a proteggere Atlantide da una catastrofe imminente con l'aiuto dell'Uomo Pipistrello.

Il ritorno di Ben Affleck nel costume del crociato incappucciato ha sorpreso i fan e riacceso l'attenzione intorno ad un film che ha navigato pericolosamente nella tempesta targata Warner (voci di corridoio indicano infatti che Warner abbia tagliato il budget di Aquaman 2), ma la situazione sembra essersi tranquillizzata e niente dovrebbe impedire al figlio dei mari di combattere per il suo Regno sotto la guida di James Wan.