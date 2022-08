Oppenheimer, tempo e cambiamenti nel nuovo film di Christopher Nolan

Christopher Nolan è oggi uno degli autori mainstream più seminali dell'ultimo ventennio cinematografico. La sua cifra stilistica è sempre riconoscibile, le sue tematiche cardine cristallizzate in opere che trascendono il semplice genere per lavorare in senso kubrickiano sul cinema stesso, esplorandolo in ogni sua forma e diversità senza però mai rinunciare a quell'unicità che ha reso Nolan così distinguibile eppure divisivo. Non è un caso che i suoi estimatori cinefili lo accostino spesso al filmmaker di Shining e 2001: Odissea nello spazio, ma al contempo i più critici tentano di separare le due figure nel merito: dove Kubrick superava persino le proprie ambizioni, inventando ed evolvendo il cinema, Nolan supera ed evolve soprattutto se stesso, eterizzando stile, forme e contenuti della propria arte.



L'esempio più evidente è il suo Tenet, massima espressione concettuale e filmografica del regista, sicuramente apice di una matematica cinematografica razionalizzata all'eccesso che ha reso il titolo in qualche modo problematico, per alcuni addirittura Tenet è il peggior film di Nolan. Raggiunta dunque la vetta di una produzione tanto eterogenea quanto ormai esasperata, come nei vizi così nelle virtù, era scontato l'arrivo di una compressione autoriale che portasse Nolan verso nuovi lidi mai esplorati prima, come ad esempio un biopic nel caso di Oppenheimer. E proprio il primo trailer di Oppenheimer, in questo senso, mostra insieme il vecchio e il nuovo Christopher Nolan, raccontando al contempo un punto di svolta essenziale nella storia del mondo e un nuovo inizio per il regista.



Analogia d'autore

"Il mondo sta cambiando. Si sta riformando. È il tuo momento". Si apre così il footage del nuovo e attesissimo film del regista di Inception e Dunkirk. Tre frasi che specificano con estrema sintesi il background politico, sociale ed economico di un mondo in trasformazione, così instabile da essere aperto anche alla peggiore delle invenzioni.

Oppenheimer è il primo titolo di Nolan ad essere fotografato in bianco e nero, una scelta concettualmente solida e comprensibile, non solo per gli anni in cui è raccontata ma anche e soprattutto per entrare a fondo nel buco nero del dramma dello stesso fisico statunitense a capo del Progetto Manhattan. La descrizione in voice over di Oppenhimer dà anche una chiave di lettura umana e caratterizzante a giustificare in positivo il bianco e nero: «Come può un uomo di questo calibro, che ha visto così tanto, essere così cieco». L'assenza del colore potrebbe allora stare a simboleggiare la cecità morale ed etica del fisico interpretato da Cillian Murphy, che in quel preciso momento della sua carriera desiderava soprattutto applicare in concreto le sue teorie, i suoi calcoli, le sue scoperte, pur essendo sempre consapevole del suo ruolo e delle proprie responsabilità. Non è un caso che il solo colore a riempire lo schermo - nel trailer - è quello incendiario e ardente del sole, "la cui fonte di potere è stata liberata" - si dice nel filmato -, a rappresentare il cambiamento radicale alla base della storia, il fuoco che trasformò per sempre il mantenimento dell'equilibrio globale, rivoluzionando poi il senso stesso del termine "deterrenza".



Si parla dunque di mutamenti e rinnovamenti intesi come cessazioni di uno status quo in favore di una rivoluzione totalizzante in più di un'accezione (geo-politica, della fisica stessa, militare, personale), esattamente come poi Oppenheimer funge da metamorfosi cinematografica di Nolan, fase di passaggio essenziale della sua carriera. Con questo biopic ha infatti lasciato alle spalle l'esuvia filmografica targata Warner Bros, volando libero verso Universal, che già nel nome - curiosamente - racchiude possibilità forse più ampie, sconosciute e magari infinite per Nolan, sicuramente diverse e inesplorate. È davvero un nuovo inizio, per lui, una voluta e ricercata deflagrazione del passato con gli occhi ben piantati verso il futuro. Ed è proprio in questo che si riscontra il passo avanti dell'autore, che sceglie un progetto in precisa analogia con il suo momentum per raccontare una fase di passaggio critica e anche personale.



Time is running out

Ugualmente, quel countdown che appare su schermo con tanto di mesi, giorni, ore, minuti e secondi lascia intuire che il tempo giocherà ancora una volta un ruolo cardinale all'interno del tessuto narrativo del progetto, andando forse a strutturare nuovamente l'intelaiatura cinematografica di storia e montaggio. Ma a cosa si riferiscono quegli 11 mesi 17 giorni e 22 ore?

Non è chiaro infatti se il countdown sia una parte interna al film o meno, forse a indicare la distanza che ci separa dall'arrivo in sala di Oppenheimer, ma se così fosse i conti non tornano, uscendo il film il 21 luglio del 2023 in tutto il mondo. Soprattutto, non avrebbe senso lasciare un countdown così specifico in un teaser trailer, motivo per cui è facilmente intuibile che questo si riferisca allo scoppio di "Little Boy", prima arma nucleare utilizzata in un conflitto e sganciata il 6 agosto del 1945 su Hiroshima.



Fu in realtà "Fat Man" a porre fine alla Seconda Guerra Mondiale il 9 agosto dek '45, dunque è da capire a quale dei due eventi di riferisca, ma è probabile riguardi la creazione di "Little Boy", la cui struttura venne in effetti concepita da Oppenheimer nel luglio del 1944, quando il fisico statunitense cominciò a elaborare un arma con sistema ad implosione. Questo, in conclusione, potrebbe anche darci un punto di partenza del film, che potrebbe cominciare da questo momento fondamentale per poi elaborare una costruzione cinematografica del racconto su piani temporali sovrapposti, dunque sfruttando flashback o simili elementi narrativi.

Così Nolan mantiene intatta la sua cifra, inserendola ancora una volta in un discorso filmico di genere ma eliminando la diegesi ad essa legata, sfruttando il tempo - appunto - come un conto alla rovescia per indicare il momento in cui tutto cambiò, raccontando la storia dell'uomo che mai si pentì "per aver fatto il proprio lavoro", eppure lo stesso che, citando le scritture Hindu della Bhagavadgita dopo il fungo atomico generato dal primo test nucleare, disse "sono diventato la Morte, il distruttore di mondi", vivendo sempre in bilico tra colpa e desiderio. Una figura incredibile finalmente raccontata sul grande schermo.