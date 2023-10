Once Upon a Studio, Disney festeggia i 100 anni con un corto emozionante

543 personaggi da oltre 85 lungometraggi e corti Disney, tutti convocati da Topolino e Minni, padroni di casa, per andare a scattare una foto dinanzi al Roy E. Disney Building di Burbank, negli Studios della Walt Disney, e celebrare insieme i 100 anni compiuti il 16 ottobre 2023. 100 anni di storia, da quel giorno in cui i fratelli Disney fondarono la loro azienda a Los Angeles. Vi raccontiamo, più al dettaglio, che cosa racconta il corto Once Upon A Studio disponibile su Disney+, una vera e propria celebrazione della Casa di Topolino (e non solo), che in un secolo di storia ha fatto sorridere, commuovere ed emozionare intere generazioni, al punto da essere universalmente riconosciuto come il pilastro dell'animazione per grandi e piccini.



Tra tradizione e futuro

Disney ha voluto affidare a Dan Abraham la regia del corto: serviva un occhio d'animazione molto fresco, rapido, efficace. Abraham aveva lavorato al primo Space Jam, e molto di quel tratto dinamico, di quei movimenti fulminei che erano tipici della Warner Bros. si possono ritrovare in questo contesto.

Accanto a lui Trent Correy, che arriva da una tradizione molto più forte in casa Disney, passando da Oceania a Big Hero 6, del quale è stato animatore. Entrambi avevano già condiviso la regia del cortometraggio dedicato a Olaf, mentre Correy di recente ha lavorato alla serie di Zootropolis disponibile su Disney+ e che fa da collante tra il primo capitolo e un atteso sequel, già annunciato (abbiamo analizzato lo show nella nostra recensione di Zootropolis+). Siamo dinanzi a un tripudio di citazionismo, che ci permette di accontentare sia i più adulti che i più giovani, unendo la tradizione a quella che è l'innovazione. Sono curiose, ma quantomai apprezzate, alcune scelte compiute per determinati personaggi che hanno avuto, negli anni, numerose iterazioni. Tra queste sicuramente Zio Paperone, che al marchio Disney si è legato sia per DuckTales in versione Indiana Jones, quanto per Ebenezer Scrooge, il rancoroso uomo d'affari de Il Canto di Natale di Topolino. Proprio quest'ultima versione è stata scelta per far unire lo zio di Paperino alla festa. Per l'innovazione degli ultimi anni, invece, si è spinto sui personaggi di Strange World, a partire da Splat e la sua presenza mefitica persino per Ursula, senza dimenticare chiaramente Encanto.



Gli antagonisti ci sono tutti?

Affascinante da un punto di vista narrativo la scelta di eliminare dalla riunione Hans, l'antagonista di Frozen, un personaggio sul quale ci si è espressi a lungo per sottolineare quanto risulti ridondante e fuori contesto in una storia che vuole ritrovare in Elsa il contrasto tra bene e male.

Che la stessa regina di Arendelle decida, quindi, di escluderlo alla domanda di sua sorella sulla presenza di tutti i cattivi è forse una lettura viziata da quelle che sono le nostre continue elucubrazioni sul mondo Disney, ma indubbiamente gradita come scelta. Così come è sottile quella che è l'entrata in scena di Cenerentola e il suo Principe: è quest'ultimo, stavolta, a perdere la sua scarpa e non la ragazza che per tanti anni si è fatta portavoce del gruppo delle Principesse Disney. Segno che i tempi stanno cambiando e che - tra le risate divertite di entrambi i personaggi - adesso non dev'essere necessariamente la ragazza ad avere bisogno di aiuto, in quell'allegoria che vede la scarpetta simboleggiare proprio la necessità di soccorso. Un fil rouge che lo stesso Dan Fogelman aveva inaugurato quando con Rapunzel andò a sovvertire l'ordine dei rapporti di coppia, ponendo la giovane ragazza nella posizione di poter prendere a padellate in faccia Flynn Ryder senza alcun tipo di preoccupazione sentimentale o amorosa. Fu una grande spaccatura col passato ed è giusto che Rapunzel torni adesso armata di padella, un simbolo dal quale è difficile separarsi.



Il ricordo di Walt

Il momento di maggior emozione viene regalato da Topolino, però, in quello che è il culmine della narrazione. C'è una finezza musicale nel suo togliersi il cappello dinanzi alla foto di Walter Elias Disney ed è il fatto che la colonna sonora faccia risuonare Feed the Bird dei fratelli Sherman, autori delle musiche di Mary Poppins. Proprio quelle note erano per Disney un attimo catartico, di grande peso emotivo, tant'è che spesso si era detto che fosse la sua preferita tra tutte le musiche realizzate sotto la sua gestione. Topolino lo ringrazia in un modo di totale riverenza, non come fa un figlio con suo padre, ma come fa una creatura alla quale è stata data una vita di oltre 90 anni da un uomo che lo aveva pensato (non disegnato). A tal proposito, Disney preferisce mettere al centro di tutto i suoi personaggi e non gli uomini che li hanno creati: manca una celebrazione delle Legends, mentre viene messo in risalto il nome di Roy Edward, che svetta sul building nel quale prende vita la storia.

Era il fratello di Walt, quel moneyman senza il quale non avremmo avuto tutto ciò, quei binari sui quali viaggiava quella locomotiva impazzita che era Walter. Di celebrazione potremmo parlare nel momento in cui la colonna portante della musica è When You Wish Upon a Star di Leigh Harline, il compositore che lavorò a Pinocchio e che venne - forse con scarso tempismo - allontanato da Fantasia da parte di Walt, per prendere un'altra direzione. Vinse 2 Oscar e lasciò un'eredità incredibile a Burbank, che ancora oggi viene usata come sigla di tutti i prodotti prodotti in-house. Farla cantare a tutti, con l'intervento del Grillo Parlante che ne è degno padre, è sicuramente un grande collante col passato e un decollo verso il futuro.



Le voci del corto e qualche curiosità

Quello che ha senso analizzare in questo contesto è affidato anche alle voci e alla presenza del cast originale. Confermati ovviamente Topolino e Minni il dubbio poteva sorgere per le voci un po' più datate, quelle che appartengono agli anni 90 e al pieno del Rinascimento Disney. Aladdin è sicuramente il Classico che ha subito più modifiche, sia per la morte di Gigi Proietti sia per il non aver coinvolto Massimiliano Alto nei panni del protagonista: al suo posto c'è Manuel Meli, che ha dato la voce a Mena Massoud, l'attore del live-action del 2019. Così come anche Belle, che è doppiata da Letizia Ciampa, che aveva prestato la voce a Emma Watson nel live-acton, in sostituzione di Laura Boccanera che l'aveva doppiata nel Classico del 1991. Lo stesso Grillo Parlante, nella sua versione cantata, non ha la possibilità di replicare la voce di Marco Romano, deceduto negli anni '70.

Da segnalare, infine, la presenza di Gaia Gozzi, annunciata da poco come doppiatrice di Asha, protagonista di Wish e che debutta ancor prima dell'arrivo del Classico, atteso per il 21 dicembre prossimo (non perdetevi il trailer di Wish). Si tratta della prima volta che Topolino e Oswald - il primo personaggio creato da Walt Disney in persona - sono insieme in un prodotto Disney, al di fuori di Epic Mickey. Per il Genio, in originale, è stata usata la voce di Robin Williams col permesso della famiglia. L'unica Principessa Disney assente è Merida, essendo di un film Pixar, ma acquisita nel brand commerciale di Burbank. Feed the Birds è stata registrata da zero, facendola suonare al pianoforte da Richard Sherman, che è tornato a Burbank all'età di 94 anni per suonarla per l'occasione: non è, quindi, un arrangiamento della versione di Mary Poppins. Sherman ha anche confermato che l'ufficio di Walt è rimasto così com'era fino al '66.