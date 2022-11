Oltre L'Ombra di Caravaggio: i pittori maledetti al cinema

Se il binomio talento-follia è ormai accettato a livello popolare in numerosi campi dell'arte, quello ancora più tragico di genio-infelicità sembra quasi essere una costante nel mondo della pittura. Molti tra i grandissimi esponenti che ad oggi vengono elogiati come fenomeni e precursori vissero infatti vite grame, morsi dalla fame e dalla povertà: le loro esistenze furono spesso puntellate dai moti rabbiosi che l'artista incompreso riversa contro i propri contemporanei, e si conclusero in maniera ingloriosa molto prima dell'accettazione mondiale.



Nel lungo elenco di pittori tormentati certamente spicca il nome del nostro Caravaggio, un artista inimitabile che combatté contro la legge ed il buon costume dei suoi tempi, dando vita a quell'esistenza angosciata che vi abbiamo raccontato nella vita da film di Michelangelo Merisi. Michele Placido ha deciso di trasportare su pellicola le inquietudini del Merisi con L'Ombra di Caravaggio - una produzione Goldenart Production e Rai Cinema, che appare tra i film in sala di Novembre 2022 grazie a 01 Distribution - ripercorrendo il sentiero tracciato da altri grandi registi del passato, i quali hanno omaggiato i pittori più agitati della storia attraverso opere delicate e potenti.



Amore e contrasti

Artista unica nel suo genere ed esempio culturale di femminilità complessa, la messicana Frida Kahlo ha le fattezze di Salma Hayek nel film di Julie Taymor chiamato semplicemente Frida. La schiettezza del titolo si riversa in due ore di visione che non riescono a contenere le migliaia di sfaccettature di una vita turbolenta, dall'incidente in autobus che quasi la uccise in giovane età al matrimonio a dir poco complicato con Diego Rivera, uno dei più grandi pittori sudamericani ma anche un convinto donnaiolo.

Gli episodi che hanno segnato l'esistenza e la sessualità della donna vengono intervallati da un'arte che pesca a piene mani dai drammi del passato ed esplode in autoritratti sempre diversi, nei quali risulta evidente il forte impatto del folclore messicano ma anche l'umorismo di una persona costretta a rapportarsi con i propri fantasmi.



L'unicità ed il talento di Jackson Pollock lo hanno reso un'icona dell'espressionismo astratto, ma i problemi di alcolismo e i disturbi mentali hanno lasciato ben poco spazio per la felicità nel corso della sua vita: Ed Harris porta sullo schermo i demoni del pittore americano coronando un sogno cullato per dieci anni, e cioè dal momento in cui suo padre gli regalò una copia della biografia dell'artista. Pollock fu una produzione indipendente in grado di spaventare i grandi blockbuster del 2000 con la cura per una storia ritenuta molto realistica, portò Harris ad una candidatura agli Oscar e celebrò Marcia Gay Harden con la statuetta per miglior attrice non protagonista. La donna interpreta Lee Krasner, non una semplice moglie al centro di un matrimonio infelice con Pollock, ma un'artista rinomata le cui opere hanno spesso ispirato quelle del ben più famoso marito.

L'importanza del mondo femminile ed il suo eterno contrasto con i tempi non si esaurisce nelle vite di pittrici donne, perché è anche nei lavori di Kitagawa Utamaro che si sviluppa il tema femminista in opposizione al maschilismo dell'impero giapponese. Utamaro e le sue Cinque Mogli è la rilettura in chiave drammatica di uno dei più grandi artisti nipponici, deciso ad abbandonare le velleità di arte sopraffina per calarsi nei contesti umili dei generi popolari, i quali gli permisero di lavorare a stretto contatto con le cortigiane dei suoi amati bordelli. La pellicola di Kenji Mizoguchi non venne accolta dal favore del pubblico quando venne distribuita nelle sale, ma col tempo è stata ampiamente rivalutata ed è oggi considerata tra le migliori opere del cinema giapponese.



Anime perse

Opera seconda del genio sovietico Tarkovskij, Andrej Rublëv è il ritratto crudele e violento di un'epoca storica scarsamente documentata, rivissuta attraverso il viaggio monastico di un pittore che diventerà un Santo per la Chiesa Ortodossa. Lontano dagli intenti storiografici voluti dalla madrepatria, il regista sceglie di veicolare il suo dissenso morale con la narrazione di un artista che si rende portavoce di un nuovo tipo di pittura, costretto a vivere i tormenti di un periodo sanguinario mettendo in discussione la propria fede e ritrovandola nuova ed illuminata. La scelta di un bianco e nero che si colora soltanto nelle sequenze finali, e l'efferatezza di alcune scene che portarono ad una fortissima censura, spediscono Andrej Rublëv tra i picchi cinematografici di un regista diventato imprescindibile per l'intero medium.

Così come imprescindibile è stato Vincent van Gogh per la pittura contemporanea, nonostante una vita trascorsa nell'anonimato e nelle sofferenze di numerosi disturbi psichici, prima della morte in circostanze misteriose a soli 37 anni. Proprio la sua fine ingloriosa è l'incipit del peculiare Loving Vincent, una film formato interamente da pitture ad olio che riprendono i temi e gli scenari resi celebri dall'artista olandese: attraverso un immaginifico viaggio tra i colori del maestro, il giovane Armand Roulin ripercorre le sue ultime settimane di vita intervistando le persone che gli sono state vicine nei momenti più drammatici, rimettendo insieme i pezzi di un'esistenza violenta e malinconica vissuta nel dolore dell'incomprensione.



Quando si parla di dolore e malattia è impossibile non citare uno degli artisti più iconici della pittura dell'anima, portato sul grande schermo da Peter Watkins nel 1974 con una pellicola intitolata Edvard Munch. Il film ricostruisce la vita di Munch riportando non solo il ribrezzo che le sue tele causarono sul pubblico del tempo, ma anche il forte disagio provocato dal terrore di uno squilibrio mentale che si era manifestato frequentemente nella famiglia del genio norvegese.

La narrazione è guidata dai diari scritti dallo stesso Munch, e l'impatto emotivo è garantito da una forte sensazione di autenticità visiva e contestuale, ma anche uditiva grazie ai suoni rabbiosi prodotti dagli strumenti che lavorano sulle tele, mentre l'intreccio si fa sempre più spezzettato e restituisce l'instabilità psicologica del celebre pittore.