Olimpiadi: i 10 migliori film di sempre da guardare dopo Tokyo 2020

Tokyo 2020 è finita. Questa Olimpiade è entrata di diritto nella leggenda sportiva e culturale del nostro Paese, ma ora che i cinque cerchi hanno lasciato la terra giapponese è giusto guardare anche a come la settima arte ha trattato tale appuntamento, quali storie e personaggi ha cercato di far ritornare in vita.

Il cinema si è mosso, da questo punto di vista, tra dramma ed epica, glorificazione della vittoria e allo stesso tempo decostruzione del mantra del successo e dell'oro, in particolare per ciò che riguarda la cultura americana.



Ecco allora che la seguente Top 10 è soprattutto un concentrato di omaggi e analisi, su come il grande schermo possa essere una risorsa inesauribile per la narrativa e la fantasia, ma anche strumento per farci comprendere cosa non sia lo sport, cosa non gli appartenga.



Momenti di Gloria

Impossibile non partire dal film più famoso sulle Olimpiadi di tutti i tempi. La pellicola di Hugh Hudson, tratta dalla vera storia degli atleti dell'Università di Cambridge che parteciparono ai Giochi di Parigi del 1924, è un piccolo diamante cinematografico.



Pochi altri film possono rivendicare la stessa efficacia e la stessa potenza nel farci comprendere il significato più alto e ultimo dell'Olimpiade e dello sport, la sana competizione tra eguali, la realtà, la possibilità tramite la disciplina sportiva di superare divisioni di censo, razza o religione.

Feroce verso il classismo che ammorbava la società britannica, ha nell'amicizia il tema portante, la colonna di un iter narrativo in cui la musica di Vangelis più che da colonna sonora funge da vero e proprio elemento diegetico aggiunto.

Trionfa la dimensione più trascendente e nobile dello sport, il ricollegarsi alla fusione tra uomo e natura, tra uomo e sogno, scevro da ogni materialismo, connesso al concetto di rito religioso e assieme laico, da condividere tutti assieme.



Bellissimo dal punto di vista estetico, valorizzato da una fotografia e un montaggio di altissimo livello, Momenti di Gloria è ancora oggi forse il miglior film mai dedicato alle Olimpiadi, di certo quello con il giusto equilibrio tra epica, biopic e l'obiettivo di far riscoprire quei valori che rendono ancora oggi l'Olimpiade uno dei momenti più universali dell'umanità.

Con un cast corale azzeccatissimo, ha il personaggio più affascinante paradossalmente non in un atleta ma in Ian Holm, che con il suo coach Sam Mussabini ci dona un ritratto magnifico del concetto più alto di mentore.

Foxcatcher

Uno dei film più feroci, disturbanti e spaventosi mai fatti sullo sport, non solo sulle Olimpiadi. Foxcatcher ruota attorno al dramma che interessò i fratelli lottatori Mark e David Schultz e il loro mentore e allenatore (o pseudotale), il ricco e distrubato John E. du Pont.



Nell'America filo reaganiana, individualista e ferocemente arrivista degli anni '80, il film di Bennett Miller più che un semplice biopic riesce a essere una perfetta decostruzione del mito dell'epica e dell'eroe sportivo a stelle e strisce.

Mark Ruffallo, Channing Tatum e Steve Carell sono le tre facce di un sogno che lentamente diventa incubo, di un rapporto umano via via sempre più tossico e malsano, nel quale la lealtà a poco poco si trasforma in distruzione dell'anima, la disciplina in fanatismo, la leadership in una sorta di culto della personalità.

Se Channing Tatum è straordinario nel creare nel suo Mark un perfetto concentrato di invidia, insoddisfazione e ambizione, Steve Carell, quasi irriconoscibile, è letteralmente incredibile nel fare del suo personaggio un vero e proprio mostro.

Il suo du Pont è tutto ciò che di detestabile ha creato e ancora oggi crea l'eccezionalismo americano, quel virus culturale per il quale la vittoria è l'unica cosa che conta, da ottenere con ogni mezzo e ogni sacrificio non importa quanto estremo.

Foxcatcher è quasi un film sulla politica, sul concetto di totalitarismo, sugli incredibili pericoli che si nascondono dietro l'insicurezza patologica degli uomini.



Munich

Ancora oggi le Olimpiadi di Monaco '72 sono ricordate come le più tragiche e assieme vergognose dell'epoca moderna, assieme a Berlino '36 e a Messico '68.

La strage degli atleti israeliani, compiuta dell'organizzazione terroristica filopalestinese Settembre Nero, rivive in uno dei più grandi film sul terrorismo, un'opera fiume drammatica, violenta e dolente, incentrata sulla rappresaglia del Mossad.

Spielberg genialmente crea un racconto all'interno del quale gli unici innocenti alla fine non sono né i vari soldati o agenti segreti o patrioti sparsi per il mondo, convinti di stare dalla parte giusta, accomunati dal culto della morte, ma gli atleti. Munich è forse il suo film più intimo e anche scomodo dal punto di vista politico.



Tragedia causata oltre che dalla spietatezza ed efferata crudeltà dei terroristi, dalla dilettantistica gestione da parte delle forze di sicurezza tedesche di tutta la vicenda, quel massacro Olimpico viene da Spielberg elevato a livello del sacrificio biblico, posto di fronte alla storia, rito della morte di quegli ideali universali che proprio i Giochi ancora oggi rappresentano.



Lo sport, l'Olimpiade, in nome della quale persino nei tempi antichi dell'Ellade si fermavano lotte e massacri, non sopravvive al confuso mondo della Guerra fredda e al caos del Medio oriente.

Sicuramente il film più atipico e anche strano da trovare in questa classifica, eppure ugualmente importante, perché capace di suggerirci come all'interno dello sport resistano verità, certezze e ideali, totalmente assenti nel mondo esterno.

Di certo lì non vi è la comunanza tra i popoli, la capacità di trovare qualcosa che ci unisca, che ci faccia dimenticare nazionalismi, antichi chiodi e moderni conflitti.

Miracle

Se l'etica e il culto per la vittoria sportiva, metafora del trionfo nazionalistico, hanno reso diversi film americani alquanto insopportabili o indigesti al di fuori dei confini nazionali, Miracle costituisce invece una bellissima eccezione.



Gavin O'Connor nel 2004 dirige un film intenso, vibrante e bellissimo sull'incredibile e del tutto inattesa vittoria alle Olimpiadi invernali del 1980 da parte della nazionale di hockey americana, che si dimostrò capace di superare persino gli Dei di quella disciplina: i sovietici.

Kurt Russell è l'allenatore Herb Brooks, e il suo viso spigoloso e carismatico è perfetto nel ricreare un leader di uomini e un allenatore affascinante, ostinato, incredibilmente meritocratico, duro e assieme protettivo nei confronti di una banda di ragazzi, che furono definiti persino dai media americani dei bidoni senza speranza.

O'Connor, sorretto da una sceneggiatura robusta di Eric Guggenheim, riesce nell'impresa di affascinare persino i profani di questa disciplina, una vera e propria religione nei paesi nordici, nel continente americano e in quella Russia che creò nella semifinale contro gli Stati Uniti una ovvia occasione di contrapposizione anche politica.



Era del resto il periodo della guerra in Afghanistan, dei boicottaggi reciproci, di una ritrovata ostilità e contrapposizione tra due blocchi.

Eppure il film ha la straordinaria qualità di accarezzare solamente tale elemento, declinando l'insieme come un inno al sogno sportivo, a non darsi dei limiti o per vinti.

Allo stesso tempo, Miracle è anche un pregevolissimo e intenso film di formazione, una storia sul crescere, diventare un gruppo e inseguire i propri sogni, così come sulla straordinaria unicità di rapporti interpersonali che gli sport di squadra possono creare.



Cool Runnings - Quattro Sottozero

Un film divertente, sconclusionato, folle in quanto vero, e per questo infinitamente prezioso tra quelli presenti in questa lista, molto più seriosi o classici.

Cool Runnings quando uscì fu piccolo terremoto, venne indicato per quello che era: il racconto più improbabile e appassionante sull'essenza stessa dello sport, su quella sua universalità che non conosce confini, né tantomeno ostacoli nella geografia, nel clima o nell'assenza ipotetica di una tradizione specifica.



Ancora oggi, la storia della squadra di bob giamaicana delle Olimpiadi di Calgary del 1988 è una delle più vive nella memoria collettiva, una delle più iconiche per quello che riguarda il sogno di partecipare a una competizione.

Non tanto per vincere, ma soprattutto per far vedere al mondo che si esiste, per mettersi alla prova e dimostrare qualcosa a se stessi.

Mix riuscitissimo tra commedia di genere e film sportivo, Cool Runnings mantiene intatto il proprio fascino ed energia, rappresenta uno dei migliori prodotti della commedia anni '90.

Lo è soprattutto grazie al fatto che, ironia a parte, è anche capace di commuovere e di far comprendere quanto lo sport sia uno dei linguaggi più universali fin dall'alba dei tempi.

Il film è ancora oggi molto moderno per l'integrazione, da intendersi sia connessa alla componente razziale, sia per quello che riguarda l'umanissima volontà di essere accettati a tutti i costi all'interno di una comunità.

Personal Best

Il film sportivo più intenso e coraggioso all'interno di questa lista, capace di convogliare all'interno molti più temi e significati rispetto a tanti altri, soprattutto in relazione all'epoca in cui è ambientato.

Come noto, il boicottaggio delle Olimpiadi di Mosca 1980 da parte degli Stati Uniti fu vissuto come un vero e proprio dramma da un'intera generazione di sportivi, che così vide andare in fumo, in nome della propaganda politica, sogni, fatiche e possibilità.



All'interno di tale cornice si inserisce una storia d'amore tra due atlete, che avrà per entrambe conseguenze non da nulla sul piano personale e sportivo, dal momento che una di loro è fidanzata con il proprio allenatore.

Il grande critico Roger Ebert inserì Personal Best nella lista dei suoi 10 migliori di quell'anno ed è indubbio che ancora oggi la pellicola di Robert Towne meriti una grandissima considerazione, non solo e non tanto per l'incredibile estetica, la regia e fotografia, lo slow motion, o per aver confezionato un film incredibilmente fisico e sensuale.



Personal Best è un film incredibilmente sensibile, intelligente e realistico, importante perché posizionato all'interno di quella retorica reaganiana, di quella società americana machista in cui le donne erano declinate semplicemente come corpi atti a soddisfare la libido maschile e le fantasie di una società incredibilmente superficiale.

Lo sport diventa quindi occasione mancata ma anche opportunità per una liberazione sentimentale e personale, per due donne decise a non nascondere per nulla i propri sentimenti.



I, Tonya

Se il film di O'Connor rappresenta il paradiso, un esempio di virtù, abnegazione, coesione e di quanto di più bello e poetico vi possa essere nello sport, di quali meravigliose sorprese esso possa regalare, I, Tonya di Craig Gillespie è l'altra faccia della medaglia, l'altro lato dello specchio.



Tonya Harding, la sua tragica e ancora oggi misteriosa vicenda, la sua vita fatta di violenze e soprusi, totale isolamento, ignoranza e mancanza di amore, sono stati offerti al pubblico in un biopic grottesco, cinicamente ironico ma potente nel donarci la dimensione di una vita gettata al vento, di un talento divenuto ascensore per l'inferno.

Così come in Foxcatcher, anche in questo film la dimensione tossica dei rapporti personali, in particolare quella genitoriale, regna sovrana, grazie a una straordinaria Allison Janney.

La Janney fa della madre della protagonista un vero e proprio cerbero, una creatura mefistofelica e impietosa.

L'aspetto più seducente e interessante di questo film è il fatto che non si concentra tanto su uno degli episodi più vergognosi della storia olimpica (l'aggressione a Nancy Carrigan), quanto piuttosto cerca di farci comprendere da dove fosse arrivato quel momento, come fosse stato generato da anni e anni di terrore domestico e violenza.

Allo stesso tempo, grazie a una Margot Robbie semplicemente straordinaria, il film è uno dei più riusciti colpi di maglio alla retorica del sogno americano in chiave sportiva.



Gli Spericolati

Gli Spericolati è dotato di ritmo e di una gamma estetica elevata, ed è anche in assoluto il primo film americano mai dedicato alla realtà degli sci, che tanti eroi sportivi ha fatto conoscere al grande pubblico.



Protagonista è l'individualista, narcisista ed ambiziosissimo sciatore David Chappellet (un grandissimo Robert Redford) deciso a diventare un campione, anche al costo di farsi odiare dai compagni di squadra o dal suo allenatore Eugene Clare (Gene Hackman).

Gli Spericolati è un grande film perché non è né elegiaco né falso, è onesto, sui pro e contro che appartengono al mondo dello sport, soprattutto per quello che riguarda gli atleti d'elite o chi mira a esserlo.

David è carismatico, affascinante, tuttavia è anche feroce, privo della capacità di rispettare gli avversari, eppure non si riesce a non ammirarlo, a non tifare per lui, dal momento che il film di Michael Ritchie ci mostra anche la sua solitudine, la spietatezza che è in grado di avere verso se stesso.



Da una certa prospettiva è anche il film perfetto per fungere da contraltare a quella narrativa cinematografica che ci ha sovente riempito di atleti giusti e leali, di uomini nobili ed eleganti.

David invece è un assolutista del protagonismo, sovente si dimostra una carogna, incapace di amare qualcosa che non sia la neve, quello sport, abitato da sempre da uomini sprezzanti ma in fondo incredibilmente coerenti.

Ci mostra il regno della mente che abita gli sportivi professionisti, non solo americani, quelli per i quali i secondi e i terzi sono semplicemente i primi degli sconfitti.



Without Limits

Ancora Robert Towne, ancora un film dominato da un'umanità intensa, viscerale, fatta di sogni spezzati e amore per lo sport, di audacia e coraggio. In una parola: Steve Prefontaine.

Prefontaine fu il più grande mezzofondista americano di tutti gli Anni Settanta, un personaggio eccentrico, volitivo, dal carattere difficile ma per questo amatissimo dal pubblico anche per lo sprezzo del pericolo e la totale mancanza di logicità che sovente portava sul campo, durante le sue gare.



Il film di Towne ci parla di lui, di quella folle corsa durante le Olimpiadi di Monaco '72, nella quale l'atleta americano, in spregio a ogni minima tattica, decise fin da subito di guidare il gruppo, di andare verso una fuga spericolata che purtroppo naufragò nel finale, vedendolo arrivare solamente quarto negli ultimi metri.



Tuttavia ancora oggi quella performance è indicata come una delle più memorabili della storia Olimpica, e il nome di Prefontaine come uno degli eroi mancati più famosi della storia sportiva.

Without Limits ebbe poca fortuna al botteghino, a causa di un altro biopic dedicato allo sportivo (morto tragicamente in un incidente stradale nel 1975) uscito l'anno prima.



Billy Crudup ci dona un Prefontaine a metà tra la rockstar e il ribelle maledetto, a cui si contrappone il gelido charme con cui Donald Sutherland fu capace di dipingere il suo allenatore: Bill Bowerman, futuro fondatore della Nike.

Probabilmente tra tutti i film in questa classifica è quello più ingiustamente sottovalutato, quando invece è uno dei migliori che si ricordano nel parlare di una disciplina così spietata e terribile come quella del mezzofondo, di che cosa passi per la mente di un atleta costretto a gareggiare contemporaneamente contro se stesso e contro gli altri.



Pelle di rame

Per ultimo, ecco uno dei film che andrebbero recuperati da ogni amante delle Olimpiadi e degli sport: Pelle di rame, in originale Jim Thorpe - All American.

La storia di Jim Thorpe è sicuramente quella più tragica, amara e triste tra quelle raccontate in questa lista, dal momento che il giovane nativo americano è stato senza alcun dubbio uno dei più straordinari atleti mai esistiti.



Michael Curtiz nel 1951 diresse un fantastico Burt Lancaster nei panni di questo indiano nato nella miseria più nera, capace di diventare con le sole sue forze il simbolo più alto dello sport dellepoca, un dominatore assoluto nel football, nel baseball, nell'atletica, diventando il primo divo sportivo moderno.

Lancaster mise in campo tutto il suo carisma e la sua straordinaria espressività, per parlarci della tragedia di questo ragazzo, trattato in modo assolutamente indegno dal suo Paese, sulla base di motivazioni di puro razzismo e intolleranza.

L'America qui venne descritta come xenofoba e arretrata, rispetto a un Europa in cui lo spirito Olimpico regna in modo molto più pregnante.



Oltre ad avere ottime scene di sport, ottenute grazie all'arruolamento di molti atleti professionisti, Pelle di rame può vantarsi di essere uno dei primissimi film nei quali la relazione tra atleta e allenatore viene sviluppata in modo profondo e importante.

Charles Bickford, il suo Pop Warner, sarebbe poi stato ripreso per caratteristiche e natura da uno sterminato numero di pellicole inerenti allo sport divenute leggendarie nei decenni a seguire.

Questo è il film più vecchio in questa lista, eppure è anche uno dei più belli, dei più struggenti e dolorosi, nel parlarci del triste destino di un uomo che, se fosse vissuto oggi, sarebbe diventato una star planetaria.