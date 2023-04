Oceania diventa live-action con The Rock: è il punto di non ritorno?

Dwayne "The Rock" Johnson ha annunciato, nella giornata di ieri, durante il meeting degli azionisti di Disney, che l'azienda di Burbank ha deciso di avviare la lavorazione per la trasposizione in live-action di Oceania. Distribuito nel 2016, Moana (questo il titolo originale in inglese) ha rappresentato un'importante svolta per i Classici Disney: è stato il Rapunzel degli anni '10, dando - insieme a Zootropolis - una nuova ventata artistica a quella che era una direzione non univoca nella produzione dei lungometraggi, reduce da un sali-scendi produttivo di difficile comprensione. Una svolta che, non a caso, era stata affidata a Ron Clements e John Musker: avevano inaugurato il Rinascimento Disney con La Sirenetta, lo avevano portato all'apice con Aladdin e nel 2002 con Il pianeta del tesoro avevano provato a riportarlo in vita, invano. A loro, insieme a Don Hall, era stato chiesto di far rinascere l'arte in casa Disney. In quelle mura, però, adesso, con il live-action di Oceania, sembra esserci davvero un problema creativo.



Un successo non solo commerciale

Oceania nel 2016 ha incassato più di 680 milioni di dollari al box office. È stato un grande successo, sia di critica che di pubblico, perché dinanzi a noi c'era una ragazza, una principessa sui generis, intenzionata a far rivalere la propria identità e la propria intraprendenza, senza una storia d'amore a reggere il tutto e con una direzione artistica, nonché tecnica, di prim'ordine.

Sia per il modo in cui era stata realizzata l'animazione dell'acqua, all'epoca davvero rivoluzionaria, sia per la resa della CGI mista alla tecnica tradizionale, ospitata dai muscoli del dio Maui e nel suo raccontare un'origin story ben ritmata e affascinante. Un film ancora ben forte nella nostra memoria, talmente tanto da non poterci scatenare nemmeno un effetto nostalgico: non dopo appena 7 anni dalla release.



Consci di questi dati economici è palese che Disney voglia inseguire quella strada del successo a ogni costo, del risollevare le sorti delle proprie casse (afflitte dall'anno di chiusura dei parchi divertimento) proponendo delle storie sicure, dalla riuscita certa. Non siamo più dinanzi a quell'azienda in grado di acquistare Fox e Marvel con grande scioltezza, ma a una multinazionale che deve fare i conti con tagli importanti, con licenziamenti e con ridimensionamenti, scelte strategiche ed economiche in grado di risollevare il futuro prossimo. Sì, Iger ha annunciato 17 miliardi di investimenti in Disney World nei prossimi 10 anni, perché quella è la principale fonte di guadagno, con 13.000 nuovi posti di lavoro, ma prima di arrivare a questo c'è un piano risanatore di cui tener conto. Quel piano passerebbe da sceneggiature già sicure, da adattamenti che permettano produzioni lampo e un fitto calendario di uscite in grado di assicurare un certo numero di incassi da prevedere già a budget.



Il problema creativo di Disney

Dwayne Johnson (che nel Classico dava voce a Maui) sarà il produttore del film insieme a Dany Garcia e Hiram Garcia, entrambi a capo della Seven Bucks Productions: da Baywatch in avanti, si tratta dell'etichetta che ha lavorato ai due sequel di Jumanji, a Jungle Cruise e di recente anche a Black Adam. Praticamente qualsiasi titolo abbia avuto Johnson nel cast, oltre ad aver una lunga collaborazione attiva con Disney che continuerà con il sequel di Jungle Cruise, un progetto di Keanon Lowe sul football e ovviamente Moana, adesso. A contribuire alla produzione ci sarà anche Auli'i Carlavho, voce della protagonista nel film animato.

Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti per rispettare l'opera originale, pur non essendo ancora stato annunciato il regista e non essendoci alcun tipo di coinvolgimento del tandem Musker & Clements, che ai live-action non ha mai lavorato. Per quanto The Rock abbia voluto premere l'acceleratore sui sentimenti e sull'empatia che dovremmo sentire nei confronti di una storia che ha deciso di fare sua, per i collegamenti tra Maui e suo nonno, nonché il tempo trascorso in paradisi tropicali durante la sua giovinezza, così da raccontare la sua anima e la sua cultura, siamo dinanzi a un qualcosa che pensiamo vada davvero detto: Disney ha un problema creativo importante. Lo ha perché i Classici prodotti negli ultimi anni hanno sofferto tanto e invece di proseguire nella direzione di provare a risollevare quella che dovrebbe essere la perla produttiva ci si ostina a riproporre storie già viste e apprezzarle in una salsa nuova, a volte moderna, con attori in carne e ossa che andranno a sviscerare ed eliminare l'intera magia data dall'animazione.



Oceania è, a oggi, l'ultimo Classico Disney in grado di raggiungere una valutazione di critica molto alta, con una media degli score che mancava dai tempi del Rinascimento. Tra gli altri solo Zootropolis ed Encanto sono riusciti a rendersi riconoscibili, memorabili, mentre Frozen II, Raya, Strange World hanno sofferto di scelte non indovinate. Un palese problema che negli ultimi 7 anni ha caratterizzato le produzioni Disney, in un eterno climax discendente, che ha persino escluso il Classico del 2022 dalla corsa agli Oscar per l'animazione, una categoria nella quale, negli anni '90, Katzenberg avrebbe dominato incontrastato se non avesse dovuto confrontarsi con lungometraggi di ben altro genere. Nessuno pare, però, volersi preoccupare di questo aspetto, come se l'animazione fosse diventata un introito di serie B, di seconda fascia, rivolta a un pubblico non più di appeal per il mercato stesso.



Cosa ci aspetta dal futuro

Soltanto quest'anno Disney ci proporrà il live-action de La Sirenetta (in uscita a maggio al cinema) e di Peter Pan (ad aprile solo su Disney+), a pochi mesi di distanza, tra l'altro, dal clamoroso flop firmato Robert Zemeckis, Pinocchio (uscito a settembre). Proprio quello che era stato il secondo Classico di Walt Disney ha dimostrato quanto importante sia l'attuale crisi attraversata dall'azienda di Burbank, letteralmente sovrastata dal concorrente Netflix e dall'estro creativo di Guillermo Del Toro, in grado di alzare l'Oscar al cielo con la "medesima" storia che ha invece visto Disney trionfare ai Razzie Awards. Qualcosa non ha funzionato, più di una, in realtà, nell'adattamento live-action e altrettante potrebbero non funzionare adesso, mentre approcciamo la storia di Ariel e quella di Peter.

La strada, in ogni caso, è già ben tracciata perché Disney ha già annunciato l'arrivo del live-action di Biancaneve, del prequel de Il Re Leone intitolato a Mufasa, poi toccherà a Hercules di Guy Ritchie, ai sequel di Aladdin de Il libro della giungla di Jon Favreau, a Il Gobbo di Notre Dame, al ritorno di Crudelia, al film di Trilli, de La Spada nella Roccia, Robin Hood, e potremmo continuare all'infinito (potete recuperare qui i live-action Disney in arrivo), fino ad arrivare al sequel di Mulan e, appunto, ad Oceania, la cui sceneggiatura è affidata a Jared Bush, autore della versione originale rimaneggiata sulla base proposta da Taika Waititi. Unica magra consolazione per dare continuità a un progetto del genere, che sarà un punto di non ritorno per il futuro. Un punto in cui Disney continuerà a recuperare le storie del passato per renderle moderne piuttosto che crearne delle nuove.



Un problema che, comunque, non riguarda soltanto Disney, ma anche altre major, Warner Bros su tutte. Sin da quando David Zaslav ha annunciato, infatti, di volersi mettere al lavoro su dei nuovi film de Il Signore degli Anelli si è percepita la difficoltà di andare a scovare nuove storie, nuove serie, nuove avventure. E se persino HBO entra in trattativa per raccontare nuovamente la saga di Harry Potter in formato serial, significa che forse abbiamo davvero esaurito il coraggio di osare, di provarci, di lanciarci in qualcosa di nuovo, che possa continuare a farci sognare come aveva sempre fatto e voluto Walt Disney. Abbiamo fatto venir meno quel grande insegnamento, da cui tutto è partito cento anni fa.