Obbligo o Verità: un gioco mortale in un horror che non convince

Che Jason Blum abbia l'occhio lungo non è certo una novità e con la sua BlumHouse Productions di produzioni ne ha sbagliato davvero poche, almeno per ciò che concerne gli incassi al botteghino. Nel 2018 alla lunga lista di titoli di successo si è aggiunto anche questo Obbligo o verità, del quale torniamo a parlare su queste pagine - leggete la nostra recensione di Obbligo o verità - in occasione della trasmissione televisiva in prima serata sulle reti Mediaset, per la precisione su Italia 2.



Come già ampiamente anticipato dal titolo, sia italiano che originale, la trama del film verte intorno al famoso gioco da svolgere rigorosamente in compagnia con un gruppo di amici, impegnati di volta in volta a seconda della scelta o a confessare segreti altrimenti inconfessabili o a compiere gesta più o meno eclatanti, spesso a carattere sessuale ma sempre e comunque in una chiave farsesca. Non si può dire lo stesso del gruppo di protagonisti della pellicola, che si trova alle prese con una versione assai più pericolosa del ludico intrattenimento, dove non rispettare una delle suddette regole può voler dire dover pagare con la propria vita.



Obbligo o verità: piccoli segreti tra amici

L'azione ci trascina da subito in una svolta pseudo horror, con una ragazza - che rimarrà sconosciuta per buona parte del racconto - che si reca in una stazione di servizio messicana e senza alcuna ragione plausibile dà fuoco ad una delle clienti. Andiamo poi alla scoperta del nucleo di personaggi principali, quello formato dalla bella Olivia e dai suoi amici: Markie e Lucas, fidanzati tra loro, e poi Penelope, Tyson e Brad. Insieme l'allegra combriccola ha deciso di trascorrere una vacanza oltreconfine, per la precisione nella cittadina di Rosarito, in occasione del cosiddetto spring break. L'ultima sera del loro soggiorno Olivia fa la conoscenza in un locale di un certo Carter, che propone al gruppo di partecipare ad una seduta di obbligo o verità. Il gioco ha inizio ma, fattore più importante, non avrà mai fine.

I partecipanti infatti da quel momento vengono perseguitati, anche al ritorno in patria, da scritte di obbligo o verità o da volti deformi che si impossessano delle persone comuni per pronunciare la suddetta frase: il solo modo per sopravvivere è quello di scegliere, ma se verrà detta una bugia o se non si riuscirà a completare la relativa imposizione, il destino di chi è in gioco in quel momento sarà la morte. Con le loro vite in grave pericolo, Olivia e gli altri cercano di comprendere come porre fine alla maledizione prima che sia troppo tardi, mentre il cerchio si stringe sempre di più...



So cosa non hai fatto

Sembra di assistere ad una versione modernizzata delle peggiori produzioni teen-horror di fine anni Novanta, popolata da personaggi stereotipati che si muovono come zombie in attesa della loro probabile dipartita: figure già morte in partenza a livello di caratterizzazione, mai in grado di appassionare il pubblico al loro destino anche per via delle spente interpretazioni da parte di un cast giovane e poco conosciuto al grande pubblico.

Errori di scrittura che si riversano anche nel cuore del racconto, che vive su colpi di scena progressivamente più improbabili e su situazioni forzate a dismisura, che cercano di svelare nuove rivelazioni nelle verità da pronunciare e obbligano gli amici a fare i conti con segreti e tradimenti, segno che ognuno di loro - chi più o chi meno - ha qualcosa da nascondere. Una maledizione che si sparge, che spinge a contaminare per salvare se stessi, che riporta alla mente quella di un cult horror dello scorso decennio come il ben più ispirato It Follows (2014) - la nostra recensione di It Follows è a portata di clic. Il regista Jeff Wadlow, in questi giorni tornato alla ribalta su Netflix con la mediocre horror-comedy La maledizione di Bridge Hollow (2022), ha curato anche la sceneggiatura ma nella sua costante attenzione al ritmo, nel tentativo di evitare ipotetici tempi morti, si è dimenticato di offrire soluzioni credibili, con alcune soluzioni che risultano più involontariamente comiche che effettivamente tensive: basti pensare alla scena nella quale una delle ragazze è costretta a camminare sul ciglio di una tettoia dovendosi scolare una bottiglia di vodka.



Gli effetti speciali, pur limitati alla deformazione dei volti che assumono sembianze sempre più inquietanti quando devono porre la fatidica domanda, sono appena discreti e qualche sussulto vagamente splatter qua e là, più fuori campo che mostrato, cerca di variare una messa in scena altrimenti anonima senza troppa inventiva. Paradossale che l'idea più originale e parzialmente riuscita si manifesti proprio nell'epilogo, con la necessità di far divenire tutto virale che spalanca intelligentemente le porte ad ulteriori sequel, speriamo migliori qualora realizzati di quest'originale, che non fa altro che trascinarsi stancamente nei suoi cento minuti di visione.