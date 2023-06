Non possiamo ignorare Indiana Jones e Il Regno del Teschio di Cristallo

Bistrattato, odiato, mal digerito e addirittura forzatamente cancellato dai fan, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo è uno di quei film che ancora oggi divide il grande pubblico, ricevendo principalmente critiche negative e una serie di etichette che non rendono minimamente giustizia al suo ruolo all'interno della saga. Nonostante ciò, quando è stato rilasciato al cinema nel 2008, non è stato affatto un flop commerciale, diventando il venticinquesimo film con il maggior incasso di tutti i tempi a livello nazionale e il quarantaquattresimo a livello mondiale nel 2010. È stato anche il film di Indy con il maggior successo finanziario fino a quel momento, guadagnando circa 790 milioni di dollari in tutto il mondo. Quindi, perché viene considerato quasi all'unanimità il capitolo peggiore tra i quattro finora usciti? Cosa ha spinto gli appassionati a etichettarlo in questo modo nel corso degli anni e a mantenere questa lettura specifica del progetto? Perché a discapito dei dati raccolti in sala i fan non sono riusciti a digerire alcune scelte, estetiche e di trama che caratterizzano il lungometraggio?



In attesa dell'uscita di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, abbiamo deciso di riflettere su questo quarto film, sul suo peso e l'importanza in termini di eredità e trama canonica, e sulle scelte formali e creative che lo hanno portato a essere compreso come lo intendiamo oggi (se interessati a recuperare tutti i film del franchise, vi consigliamo l'ordine in cui guardare i film di Indiana Jones ).



Una gestazione sofferta e insicura

La gestazione di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo è stata difficile, incerta e delineata da una serie di cambiamenti e ripensamenti che lo hanno reso come lo conosciamo oggi. I primi accenni alla pellicola, e alla voglia di proseguire con la saga, risalgono al 1994.

Pare che l'idea di un quarto capitolo sia balenata nella mente di Steven Spielberg, come ha affermato lui stesso durante la cerimonia degli Oscar, quando ricevette il premio per Schindler's List, consegnatogli direttamente da Harrison Ford. Sembra che sia stato proprio Ford a spingere in questa direzione già all'epoca, con Spielberg che gli chiese di discutere prima la faccenda con George Lucas, che l'attore non faticò a convincere e a coinvolgere. Stiamo parlando di un periodo molto particolare e sicuramente interessante per la storia di Indiana Jones, con Spielberg che si era ormai abituato a richieste simili da colleghi, amici e fan, restando comunque sempre ancorato alla dimensione del dubbio. Un dettaglio interessante riguarda la scelta del titolo definitivo del film. Molte sono state le ipotesi in gioco, ma si è alla fine arrivati a Il regno del teschio di cristallo, dopo aver scartato idee come il giardino della vita, gli extraterrestri da Marte, la città degli dei, l'attacco delle formiche giganti o Indiana Jones e il figlio di Indiana Jones (tutte accompagnate anche da ragionamenti in termini di trama e ipotesi narrative in cui avremo visto il celebre archeologo in avventure che non hanno mai trovato la luce ufficialmente).



Naturalmente, anche la sceneggiatura era ancora tutta da definire in quel periodo, in attesa di svilupparsi nella direzione che conosciamo. Le idee comunque c'erano ed erano parecchie, creative e abbastanza suggestive. Le prime indiscrezioni sulla realizzazione della sceneggiatura di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo hanno cominciato a circolare intorno al 1996, con varie fonti che citavano il probabile operato di Jeffrey Boam (sceneggiatore anche di Indiana Jones e l'ultima crociata), suggerendo che il nuovo film si sarebbe distanziato dal videogioco dell'epoca ambientato ad Atlantide (Indiana Jones and the Fate of Atlantis) per concentrarsi sulle origini religiose dell'umanità, coinvolgendo anche Adamo ed Eva. Non ci sono state conferme ufficiali o sviluppi mediatici riguardo a queste informazioni, quindi la situazione è rimasta ferma e incompiuta, e le speculazioni dell'epoca riportarono che probabilmente né Spielberg e né Ford avevano approvato il lavoro di Boam.

Ma una notizia del genere significava che la quarta avventura di Indiana Jones non sarebbe mai esistita? Assolutamente no. Sembra che i lavori per il film non si siano fermati dopo questa decisione, proseguendo invece dietro le quinte per capire quale direzione prendere e perché. In un'intervista di quel periodo, Hal Barwood, autore di Indiana Jones and the Fate of Atlantis e del gioco Indiana Jones e la macchina infernale, ha dichiarato che George Lucas stesso gli aveva chiesto di apportare modifiche alla trama del videogioco, dato che alcune idee avrebbero potuto risultare interessanti per il quarto film in fase di sviluppo.



Il progetto è rimasto però avvolto nel silenzio nel periodo successivo, nonostante le dichiarazioni precedenti. Negli anni 2000, le voci sulla quarta pellicola sono tornate a interessare pubblico e giornalisti di settore, rivelando che erano state scartate altre due sceneggiature, una scritta da Jeb Stuart (in cui introduceva elementi e connotazioni aliene nella trama, ottenendo il favore di George Lucas) e l'altra di Chris Columbus (intitolata Indiana Jones and the Monkey King).

Entrambe sono state rese pubbliche e sono consultabili negli archivi della LucasFilm. In quel periodo è circolato anche il nome di M. Night Shyamalan, grande fan del personaggio e delle sue avventure, ma la sua partecipazione non si è concretizzata in alcun modo (lo stesso M Night Shyamalan ha detto che stava per svenire quando glielo proposero). Nel 2002, anche Frank Darabont è stato incaricato di scrivere una sceneggiatura per il film, per poi essere rifiutata da George Lucas che, secondo alcune fonti, non ha apprezzato il modo in cui lo sceneggiatore ha trattato l'idea e l'inserimento di un fratello cattivo di Indy (ricordando che in quel periodo il regista era impegnato anche nella realizzazione di Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith). Finalmente, nel 2004, il processo di scrittura di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo ha iniziato a prendere forma, grazie anche al contributo di Jeff Nathanson. Il suo script è stato successivamente rifinito da Steven Spielberg stesso e da David Koepp, fino a diventare la storia che abbiamo poi visto nei cinema di tutto il mondo e su cui ancora si discute e riflette.



Gli elementi di trama che alcuni fan vorrebbero dimenticare

L'uscita di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo si fece attendere per ben 19 anni, un periodo estremamente lungo che ha dato modo ai fan di tutto il mondo di crearsi aspettative immense e di consolidare ancora di più l'immagine di Indiana Jones come eroe pop immortale e inarrivabile, anche al di fuori del contesto cinematografico. Il peso di un personaggio del genere non va affatto sottovalutato quando si riflette sui suoi film, sui progetti ad esso legati e su ciò che il fandom potrebbe o meno aspettarsi. Le persone che arrivarono in sala il 22 maggio 2008 erano spinte da una curiosità che coinvolgeva diverse generazioni contemporaneamente e da una serie di attese che non andavano affatto prese sotto gamba. Il grande fascino che Indy è riuscito a mantenere nel corso del tempo ha fatto sì che persone di diverse fasce d'età potessero facilmente appassionarsi alle sue storie, riconoscendo in esse una certa spensieratezza che parla un linguaggio facilmente comprensibile a tutti e in cui ognuno può trovare le stesse identiche sensazioni, a grandi linee.

Così, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo aveva l'arduo compito di sostenere un'identità iconografica del genere e un protagonista che si era fatto attendere forse troppo a lungo. Le prime reazioni non troppo entusiastiche e un'accoglienza tiepida, si trasformarono presto in una rabbiosa negazione e in una quasi totale repulsione successiva per alcuni fan che non avevano gradito le scelte, sia in termini narrativi che estetici, fatte durante la gestazione e le successive riprese della pellicola.



Una delle cose che non ha convinto molti fan è stato proprio l'utilizzo della CGI, non solo dal punto di vista estetico, ma anche creativo. Coloro che criticano il film solitamente si riferiscono agli animali che compaiono più volte nella sequenza di apertura, alla famosa "scena del frigorifero atomico" e alle scimmie presenti nella scena delle liane, per fare degli esempi. Questi sono i più evidenti scivoloni della pellicola che, abbracciando totalmente e ingenuamente la spensieratezza fumettosa riscontrabile anche nei capitoli precedenti, non riesce a mantenere quel particolare realismo che permetterebbe agli spettatori di accettare anche le situazioni più assurde in cui Indy può facilmente trovarsi.

L'idea di farlo scappare in una città fantasma costruita solamente in funzione di alcuni test nucleari funziona e risulta interessante e divertente, almeno fino a che non viene sganciata una bomba che distrugge ogni cosa a eccezione del frigo in cui si nasconde il nostro eroe, e da cui esce praticamente illeso a qualche chilometro di distanza (un omaggio alla versione originale della sceneggiatura di Ritorno al Futuro di Robert Zemeckis).



Un esempio di scelta narrativa esagerata e con un tocco cringe lo troviamo anche nell'inseguimento in Amazzonia, quando i protagonisti decidono di lanciarsi con un mezzo militare da un burrone altissimo, affidandosi a un albero che si piega come una molla per consentir loro di atterrare sani e salvi in acqua, in una scena che ricorda tantissimo i cartoni animati dei Looney Tunes. Si tratta di sequenze che, oltre alla generale incertezza della CGI, non si sposano bene con lo stile del film e dei capitoli usciti in precedenza. Inserire elementi eccessivi o cartooneschi in una storia di Indiana Jones può funzionare solo fino a un certo punto, ma solo se viene prestata adeguata attenzione agli aspetti estetici e realistici, sempre in relazione alla sospensione dell'incredulità.

Come anche la scena delle liane, in cui vediamo il personaggio di Shia LaBeouf che, nello stesso inseguimento, resta indietro cadendo da un mezzo e sceglie di riunirsi all'azione servendosi delle liane presenti sul posto, scortato da alcune scimmie che abbracciano la sua causa. Il problema di questa sequenza, andando oltre le possibili forzature in termini di fisica, risiede soprattutto nella logica geografica in cui tutto avviene. Le distanze che dividono il ragazzo dalle automobili in corsa sono estese, visto che quest'ultime corrono a una velocità folle, eppure il giovane riesce comunque a raggiungerle senza troppi problemi, anticipandone addirittura l'andamento.



I film di Indiana Jones sono da sempre caratterizzati da momenti del genere, da sviluppi che sembrano provenire da qualche fumetto che vorremmo leggere o che sicuramente conosciamo. Eppure non risultano quasi mai così tanto forzati, così fuori anche dalla stessa logica narrativa consolidatasi negli anni e legata all'azione in corso. Restando sempre in tema, un altro elemento che molti fan non sono mai riusciti a digerire riguarda la scrittura stessa di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo e l'inserimento degli elementi alieni nella trama principale. Tutto il film si basa sulla cosiddetta "teoria del paleocontatto", secondo la quale l'umanità, in tempi antichissimi, sarebbe entrata in contatto con avanzate popolazioni aliene, le vere e uniche fonti della conoscenza che nel tempo si è sviluppata seguendo il percorso che tutti conosciamo. Le prove di ciò sarebbero rappresentate su antiche pareti e in alcune strutture che ancora oggi non trovano una spiegazione concreta e diretta in termini di ingegneria e architettura.

L'idea che la conoscenza stessa sia il vero e unico tesoro da scoprire guida l'intera narrazione, a partire dal teschio di cristallo che compare nel titolo fino al suo proprietario, una forma di vita extraterrestre che attende da migliaia di anni di riaverlo indietro. La caratterizzazione di un racconto del genere, dal punto di vista canonico, all'interno della saga di Indy, ha fatto storcere il naso a molti fan che, trovandosi di fronte ad alieni concreti (con critiche anche alla CGI utilizzata nella scena chiave della trama in cui li vediamo completi), ci hanno letto un vero e proprio snaturamento della vicenda raccontata fino a quel momento.



Secondo loro, Indiana Jones aveva sempre vissuto avventure strettamente connesse con la magia e con il ritrovamento di oggetti che giocavano con la dimensione religiosa, mitica e leggendaria. L'inserimento di alieni multidimensionali e quindi di elementi provenienti direttamente dalla fantascienza, non ha convinto tutte quelle persone che ancora oggi vedono in esso un cambiamento troppo grande rispetto alle avventure intercorse, e un passo in avanti avventato sotto diversi punti di vista.



Un tocco riconoscibilissimo per una storia che non si può ignorare

Andando oltre le lamentele dei fan, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo resta comunque un capitolo estremamente interessante sia per gli elementi che innesta nella saga canon, sia per il modo in cui tratta i suoi protagonisti, sia per tutto ciò che concerne il punto di vista formale. Il tocco di Steven Spielberg si palesa sin dalla primissima e spettacolare sequenza di apertura.

Potrebbe non piacere l'uso della CGI, ma i movimenti di camera parlano chiaro, mettendo in evidenza la maestria di un regista che è indubbiamente nel suo elemento, che desidera divertire e divertirsi senza troppe preoccupazioni, e che vuole tornare lungo il sentiero avventuroso di un eroe e del suo mondo, senza richiedere troppe riflessioni in termini di logica dettagliata. Così, la velocità di una corsa nel deserto, in cui la macchina da presa spoglia per un istante i futuri antagonisti da qualsiasi maschera teatrale mostrando anche il loro lato giovanile, ci trasporta in alcune inquadrature pittoriche che introducono l'hangar in cui tutto prenderà forma. Anche il ritorno di Indy è incorniciato da quadri che ne esaltano l'epicità e la leggenda pop che tutti conosciamo (la panoramica dall'alto in stile Occhio di Dio e la sua ombra sull'automobile mentre indossa l'iconico cappello, sono chiare ed estremamente prolisse in questo senso). La mano di Spielberg è uno dei maggiori pregi del film, regalando momenti di una formalità che lascia senza parole, alternati a un ritmo che funziona proprio perché stiamo parlando di Indiana Jones.



Gli scontri epici all'arma bianca, gli inseguimenti all'interno di biblioteche universitarie con motociclette, i cliché dei film di genere sfruttati come si deve, e la meravigliosa e inarrivabile colonna sonora di John Williams, restano indelebili anche per coloro che hanno disprezzato tutto il resto, a dimostrazione che si tratta comunque di un'opera dai tratti memorabili. Inoltre, c'è una forte nostalgia di fondo in Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, che si manifesta sia nella struttura narrativa estremamente classica e spensierata, che nell'estetica che richiama inizialmente gli anni '50 (con forti richiami a quell'American Graffiti che George Lucas ha sempre nel cuore), per poi trasformarsi nell'ambiente selvaggio e tipico di tutti i capitoli precedenti. È proprio questa componente emotiva di fondo a ricordarci quanto il regista e gli sceneggiatori tengano al materiale trattato, nonostante tutte le forzature e le esagerazioni presenti.

Nella ricerca dell'avventura più classica, ovviamente, c'è sempre il rischio di incappare in qualche stereotipo narrativo, pur se in questo caso perfettamente coerenti con le idee e i personaggi che abbiamo già visto nei primi tre film di Indiana Jones. Le critiche rivolte all'antagonista principale lasciano il tempo che trovano, specialmente in relazione a un eroe che non si è mai scontrato con antagonisti troppo approfonditi, ma estremamente classici nel loro insieme. La performance di Cate Blanchett, tra le altre cose, e tutto il lavoro che ha svolto per caratterizzare il suo personaggio sicuramente sui generis, non deve essere affatto sottovalutata (anche se la sua versione italiana non le rende giustizia).



Infine, ma non meno importante, c'è il tema padre-figlio e il finale. L'intero quarto capitolo di Indiana Jones si basa sulla dinamica padre-figlio (non è la prima volta che vediamo una cosa del genere in questa saga). Qui, però, è lo stesso Indy a scoprire di avere un pargolo, interpretato da Shia LaBeouf, con il quale sviluppa prima un rapporto di amicizia, per poi avvicinarcisi sempre più una volta appreso del loro legame di parentela. Nel complesso della storia, è proprio il loro rapporto a risultare il più interessante da scoprire e sviscerare, ancor prima che la verità venga rivelata. Gran parte delle scene più divertenti si basano su un legame che fino a quel momento non sapeva nemmeno di esistere, offrendo un percorso ancora tutto da esplorare.

Giocando ancora con la nostalgia, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo ci regala, poi, il ritorno di alcuni personaggi iconici e cerca di ricollegarsi, con una sorta di ciclicità narrativa, agli eventi che avevamo salutato nel primo film. Un approccio del genere, con le varie forzature ed esagerazioni presenti, rielabora completamente alcune chiavi di lettura della saga, risultando centrale per la comprensione del mondo di Indy e del suo arrivo, molto tardivo, a quell'età adulta che forse non aveva ancora mai completamente abbracciato fino in fondo.