Non essere cattivo: il film testamento di Claudio Caligari è su Netflix

Se c'è un autore di cui si sente la mancanza nel cinema italiano è Claudio Caligari. Ha girato solo tre film nella sua carriera, ma che film! Prima di parlare di Non essere cattivo, suo ultimo lungometraggio disponibile su Netflix (non perdete gli altri film Netflix di aprile 2023), ricordiamo con piacere i suoi precedenti lavori, anche perché strettamente connessi l'uno all'altro. Sono Amore Tossico del 1983 e L'odore della notte del 1998. Amore Tossico, il suo esordio, è un'incredibile iniziazione al cinema e ancora oggi ricordato per essere tra i lungometraggi più veri e - in un certo senso - estremi della nostra cinematografia. Si avverte l'urgenza di Caligari di raccontare con il massimo realismo il degrado di realtà come Ostia e Roma negli anni '80 e la dipendenza dei giovani dall'eroina. In questo fu certamente aiutato dalla scelta di attori non professionisti, come da tradizione neorealista, e tutti con un passato di tossicodipendenza alle spalle. Ciò ha fatto sì che il loro ergersi di fronte alla macchina da presa non fosse recitazione, ma un vero e proprio spaccato di vita, della loro vita, che rappresenta un'epoca in cui il rincorrere la dose di droga a costo della vita era la quotidianità di molti ragazzi.



Poi arriva L'odore della notte, noir in salsa romana e capitolo di mezzo di quella che alla fine può essere considerata una vera e propria trilogia dedicata agli "ultimi". Nel cast dei giovanissimi e memorabili Giorgio Tirabassi, Marco Giallini e Valerio Mastandrea, che interpreta un uomo dalla doppia vita: di giorno poliziotto, di notte è a capo di una banda di criminali le cui vittime predilette sono le ricche famiglie romane. Per quanto la sua vita sia votata alla legge, almeno ufficialmente, la sua anima non ha mai lasciato la borgata e scalpita per prendere parte alla ribellione del proletariato contro le classi più agiate. Proprio quest'ultimo nome ci serve ad introdurre il testamento cinematografico di Claudio Caligari, che noi promuovemmo a pieni voti sin dalla sua uscita, come ricorderete nella nostra recensione di Non essere cattivo.



Cesare e Vittorio avevano un'alternativa?

L'attore Valerio Mastandrea sostenne l'amico regista lungo tutta la produzione del suo ultimo film. Fu lui a supervisionare la fine del lavoro, perché Caligari morì poco dopo il termine delle riprese. Non essere cattivo venne presentato fuori concorso alla 72° Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, riscuotendo un buon successo, e fu scelto per rappresentare l'Italia come Miglior Film Straniero agli Oscar 2016.

Il regista, anche se idealmente, non riuscì ad arrivarci ad Hollywood, continuando a rimanere ai margini del grande cinema che in qualche modo l'aveva sempre rifiutato per il suo essere sovversivo. Nei suoi titoli, Claudio Caligari ha sempre messo al centro l'uomo come perno attorno al quale ruota ogni cosa e con Non essere cattivo non viene meno a questa tradizione, inserendo come elemento aggiuntivo anche i legami familiari che creano ulteriore contesto. I protagonisti, Cesare e Vittorio, sono due ragazzi cresciuti assieme sin da bambini e la vita di un microcosmo con regole proprie, come può essere definita Ostia, li ha naturalmente portati a condividere anche la quotidianità della droga, delle rapine, della violenza e criminalità in ogni sua sfumatura. Non che il loro agire non porti conseguenze, ci sono eccome e ne sono consapevoli già quel mezzo secondo prima dell'ennesima sniffata o pasticca ingurgitata o pistola puntata alla testa di un povero malcapitato.



Il problema è che quella è la loro vita e l'unica che conoscono. Per quanto con fatica tentino di uscirne, sono ragazzi di strada diventati parte integrante di quel tessuto urbano che la società ha lasciato ammalare in modo terminale. È impossibile sradicare totalmente una persona dal luogo in cui è cresciuta, motivo per il quale i due amici fraterni sembrano, ad un certo punto della storia, aver voltato le spalle alla tendenza criminale cominciando un cammino di redenzione, ma il punto di ritrovo sarà sempre lo stesso.

Il fantasma della vecchia vita aleggia sulle loro teste o forse è meglio definirlo come il biblico serpente tentatore. Un'alternativa esisterebbe se il mondo fosse giusto e tutti i suoi abitanti avessero le stesse occasioni di rivalsa, ma la società capitalistica ha rinchiuso in veri e propri ghetti coloro i quali ritiene irrecuperabili. E così, per parafrasare una citazione del film, ci si ritrova ad essere e a fare i duri perché la vita lo è altrettanto e bisogna sopravvivere.



Esiste davvero la cattiveria nel film di Caligari?

"Non essere cattivo" è un monito che, alla fine, dopo aver visto la parabola discendente di Cesare e Vittorio, porta seriamente a riflettere. La responsabilità di ricordarcelo viene affidata alla scritta sulla maglietta indossata dall'orsetto di peluche di Deborah, nipotina di Cesare.

I personaggi del film non sono cattivi, perché le azioni che compiono non sono dettate da un impulso a far del male volontariamente al prossimo e neanche a loro stessi o ai propri cari. È la vita che, banalmente, li ha condotti ad essere come sono e nessun'altro ha mostrato loro che esiste una via di fuga dal quotidiano squallore. Tutti i personaggi dei lungometraggi di Caligari non sono cattivi. Fossero dei liquidi, potremmo dire che hanno solo preso la forma del recipiente che li contiene. Quella che superficialmente può essere definita cattiveria non è altro che un espediente per nascondere debolezze e fragilità, che nella Ostia in cui vivono i protagonisti, non sono lontanamente accettabili. E, a tal proposito, uno dei migliori pregi della pellicola nonché uno degli elementi fondanti della visione di cinema che apparteneva a Caligari, è la totale assenza di giudizio nei confronti delle storie che racconta.



Nessuno stigma viene dato a Cesare e Vittorio, non sono dei perditempo perché non vogliono lavorare e bazzicano nei baretti di quartiere ad organizzare il prossimo colpo. Al regista preme sinceramente raccontare e accompagnare i suoi ragazzi di borgata lungo il loro viaggio, non volendo puntare il dito contro nessuno.

Facendo così ha impresso in modo indelebile nella mente degli spettatori odierni una storia tra le più umane, quella di due ragazzi vittime di un contesto sociale intaccato dal progresso e dal consumismo che ha lasciato indietro i più deboli. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il contributo di Luca Marinelli e Alessandro Borghi che questo titolo ha davvero lanciato nell'Olimpo delle migliori leve del cinema italiano.



Un film pasoliniano

Si parla di un fil rouge che attraversa decenni interi di cinema italiano e collega le pellicole di Caligari a quelle di Pier Paolo Pasolini. Proprio da Accattone, esordio alla regia del poeta e scrittore tra i maggiori intellettuali italiani del Novecento, inizia il legame con Non essere cattivo. Partiamo dai nomi: Vittorio è il vero nome del protagonista del film di Pasolini (soprannominato appunto "Accattone") e Vittorio lo ritroviamo anche nella Ostia degli anni '90 fotografata da Caligari.

Questo è solo il rimando più immediato, perché in realtà tutta la sua breve filmografia si ispira al mondo del sottoproletariato raccontato da Pasolini e i protagonisti sono sempre delle anime perdute e sperdute in una società che finge di accettarli e dar loro una seconda possibilità, ma che in realtà li ha marchiati come senza speranza. Cesare e Vittorio sono predestinati a perdere contro la vita, esattamente come l'Accattone di Pasolini. E neanche ci si può permettere di gioire per uno e piangere per l'altro, perché se Cesare morirà sotto i nostri occhi dopo l'ennesimo tentativo di rapina, fatta per assecondare un desiderio di vecchia vita mai del tutto sopito, Vittorio, che tra i due sembra essere colui che ce l'ha fatta, rimarrà lacerato per sempre da un dissidio interiore.



Si può parlare di lieto fine?

Dopo circa un'ora e quaranta di criminalità, droga, violenza e perdizione, l'ultima inquadratura di Caligari si focalizza sul viso di un bambino, il figlio di Cesare e Viviana, che non conoscerà mai suo padre. A posteriori, potremmo dire che è proprio l'ultima inquadratura della cinematografia del regista piemontese adottato dalla Città Eterna. Un finale salvifico dopo tutto quello che ci ha mostrato? Non è così facile e sbrigativo definirlo così. Vittorio incontra per caso la famiglia che Cesare ha lasciato dopo la sua morte e il suo sguardo è così incisivo e comunicativo da non lasciare spazio ad ulteriori interpretazioni.

C'è un'alta probabilità che quel bambino, adesso tenero e innocente, continui la tradizione dei ragazzi di vita pasoliniani entrandone a far parte. Potrebbe smarrire la retta vita e, qualora accadesse, non sarebbe certo colpa sua. Lo vediamo dallo sguardo di Vittorio, impaurito che quella creatura così piccola possa perdersi esattamente come il padre di cui, tra l'altro, porta il nome. Prima di definire speranzoso il finale di questa pellicola bisogna pensarci bene.



Siamo tutti d'accordo che Claudio Caligari ci ha lasciato troppo presto. Mancano la sincerità e spontaneità grazie alla quale si addossava la responsabilità di raccontare l'altra faccia della medaglia, quella che nessuno aveva il coraggio di filmare. Manca il suo essere controcorrente e manca il suo cinema che non guardava in faccia nessuno pur di rimanere fedele a sé stesso. Per quanto il suo lascito sia scarno (anche se non per sua volontà) è un bene prezioso da conservare e tramandare. I suoi film hanno attraversato il tempo non rimanendone intaccati. E se così è, non si possono non definire capolavori.