Non solo Barbie: i 5 migliori film sui giocattoli, vi sblocchiamo ricordi!

Barbie ha esordito al cinema il 20 luglio: il film diretto da Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Reynolds ha immediatamente fatto incassi da capogiro al box-office, convincendo tantissimi spettatori in tutto il mondo a recarsi in sala. Non solo: Barbie è stato anche un successo tra la critica, come scoprirete leggendo la nostra recensione di Barbie. Mentre le possibilità di un sequel di Barbie restano pressoché nulle, qualcuno, dopo essere rimasto incantato dalla pellicola sull'iconica bambola Mattel, potrebbe aver deciso di recuperare altri titoli basati su giochi e giocattoli usciti negli scorsi anni. Le proposte sul tema certo non mancano, anche se talvolta potrebbe sembrare difficile trovare delle produzioni di qualità: vediamo dunque insieme quali sono i 5 migliori film sui giocattoli della storia del cinema (Barbie esclusa, ovviamente!).



Toy Story

Quando si parla di cinema e giocattoli, quello di Toy Story è il primo franchise a cui tutti pensano. La longeva serie Pixar, ormai giunta alla sua quarta uscita (e con Toy Story 5 in arrivo nei prossimi anni), è sicuramente l'apice qualitativo raggiunto dai film sui giocattoli al cinema. Toy Story e Toy Story 3 - La Grande Fuga, in particolare, sono due veri e propri capolavori, tra i film più influenti in tutto il mondo dell'animazione tridimensionale (e dell'animazione in generale, a dirla tutta).

Se però siete in vena di un rewatch completo, anche Toy Story 2 - Woody e Buzz alla Riscossa e, seppur in maniera minore, Toy Story 4 restano assolutamente consigliati: le avventure di Woody, Buzz, Jessie e compagnia sono ormai entrate nei cuori di intere generazioni di appassionati del cinema, portandosi a casa anche quattro Oscar in totale (due dei quali a Toy Story 3). Insomma, delle vere e proprie icone del modus operandi di Pixar, di cui il franchise ha cementato la fama globale.



The LEGO Movie (e lo spin-off su LEGO Batman)

Il rivale più diretto di Toy Story è sicuramente The LEGO Movie, con i suoi sequel e i suoi spin-off. Anche in questo caso, il successo del primo episodio della serie ha portato ad una miriade di altre produzioni sulla stessa falsariga, anche se non tutte hanno mantenuto elevata l'asticella qualitativa. La pellicola di gran lunga migliore della serie, dopo il capostipite, è sicuramente The LEGO Batman Movie, uscito nel 2017 e che ha unito i toni del primo film LEGO con il personaggio di Batman/Bruce Wayne, ovviamente in versione a mattoncini: se volete saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di The LEGO Batman Movie.

Di qualità (nettamente) inferiore sono invece The LEGO Movie 2 e The LEGO Ninjago Movie, quest'ultimo uscito a soli sei mesi di distanza dal film di Batman. Se The LEGO Movie 2 ha goduto di un successo tutto sommato discreto tra pubblico e critica, il film della serie Ninjago non ha convinto praticamente nessuno, complice anche una formula che si allontanava troppo dallo standard di successo fissato soli quattro anni prima.



Transformers e Bumblebee

Passiamo ora ai grandi rivali di Mattel, la casa dietro alle Barbie del film di Greta Gerwig. Hasbro possiede il franchise dei Transformers, ideato negli anni Settanta insieme a Takara Tomy: lo scontro tra Autobot e Decepticon è nato inizialmente tra gli scaffali dei negozi di giocattoli, ma ci è voluto poco perché facesse il salto sul piccolo schermo, con una serie animata che ha reso i robot-automobile famosissimi in tutto il mondo. Da qui, il passaggio al cinema è stato naturale, grazie anche alle spinte del regista e produttore Michael Bay, che ha fatto della serie dei Transformers un universo cinematografico con CGI iper-realistica e sequenze d'azione spaccamascella.

Certo, i film dei Transformers non sono né i più impegnati sulla piazza né tantomeno i più belli, ma se volete staccare la testa per un paio d'ore vi consigliamo di dare una chance al capostipite della serie e allo spin-off dedicato a Bumblebee, uscito nel 2018. Se invece siete rimasti al passo con gli eventi fino ad ora, potreste voler dare un'occhiata alla nostra recensione di Transformers - Il Risveglio, arrivato al cinema solo poche settimane fa. In più, un nuovo capitolo della serie dei Transformers è in arrivo nel corso del 2024 (a meno di ritardi legati agli scioperi di attori e sceneggiatori, ovviamente).



Dungeons and Dragons: L'Onore dei Ladri

Anche i boardgame sono dei giocattoli, perciò nella nostra lista non poteva assolutamente mancare un film tratto da Dungeons & Dragons, che possiamo definire senza timore di sbagliarci il gioco di ruolo più amato (e famoso) di sempre insieme a Monopoly. Oltre al recente Dungeons & Dragons - L'Onore dei Ladri, che ha diviso sia i fan del GDR tradizionale che la critica, ottenendo valutazioni miste e risultando un flop al box-office, in pochi ricorderanno che, nei primi anni Duemila, il boardgame di Wizards of The Coast ha ricevuto altri tre adattamenti cinematografici, ossia Dungeons & Dragons (del 2000), Dungeons & Dragons 2: Wrath of the Dragon God e Dungeons & Dragons 3: The Book of Vile Darkness.

Solo il primo film è arrivato al cinema al di fuori degli USA, mentre gli altri due hanno ricevuto solo delle versioni direct-to-video al di fuori del mercato americano. D'altro canto, con un budget ridotto all'osso e una CGI di pessima qualità, l'intera trilogia si è fatta presto dimenticare anche dai fan di D&D: il nostro consiglio, dunque, è quello di recuperare Dungeons & Dragons: L'Onore dei Ladri e di non volgere lo sguardo verso i tre film "originali".



La sorpresa: Mars Attacks!

Dite la verità: non vi aspettavate di trovare Mars Attacks!, il film cult di Tim Burton del 1996, in questa lista. Ebbene, la pellicola non è un soggetto originale del cineasta americano, ma si basa su un cardgame pubblicato nel lontanissimo 1962 da Topps, ovviamente solo negli Stati Uniti e con un successo di pubblico decisamente scarso. Insomma, un materiale di base perfetto per Tim Burton, che ne ha fatto un film sci-fi ibrido tra animazione e live action destinato ad entrare nei cuori di milioni di spettatori in tutto il mondo.

Merito anche del cast stellare della pellicola, che comprende nomi del calibro di Glenn Close, Michael J. Fox, Jack Nicholson, Natalie Portman, Danny DeVito e Pierce Brosnan. Si tratta sicuramente del film meno "giocattoloso" della lista ma, con ogni probabilità, anche di uno dei più belli tra quelli elencati. Se amate i B-Movie, la fantascienza da quattro soldi e l'estetica di Tim Burton, Mars Attacks! è il film che fa per voi.