Le nomination Oscar 2024 sono giuste?

Tra indignazione e feste, tutto è andato come previsto. Perché data per assodata la rinuncia al riconoscere il valore, sembra che l'orientamento prevalente sia, ormai da anni, il voler far parlare di sé, nel bene e/o nel male. Tutto però senza mai osare, perché anche il dettaglio inaspettato, alla fine, con le dovute considerazioni del caso, non era così impensabile. La stagione dei premi entra così finalmente nel vivo, dopo la consegna dei Golden Globes e dei Critics' Choise Awards. Le nomination degli Oscar 2024 hanno fatto scattare quello che, almeno sulla carta, sarebbe il conto alla rovescia più atteso da tutta l'industria, non solo americana. Gli elenchi annunciati dai due host dell'evento, Zazie Beetz e Jack Quaid, hanno evidenziato la forza mediatica di alcune opere ma anche notevolmente resettato quella di altre, che sembravano invece sulla buona strada per poter competere su più fronti.



Oppenheimer e Povere creature! dimostrano, ma non c'erano troppi dubbi, di essere le opere da battere, tra le più quotate in quasi tutte le categorie nelle quali sono candidate e con il numero maggiore di nominations, seguite a ruota da Killers of The Flower Moon. È sicuramente ancora presto per dare giudizi e fare pronostici (che su questi lidi arriveranno comunque, come ogni anno più a ridosso della cerimonia finale), specialmente tenendo a mente alcuni casi/disastri recenti, CODA su tutti. In quel frangente le preferenze e i voti furono cambiati e indirizzati nelle ultime settimane, se non giorni. Si può però, brevemente, cercare di sondare le candidature, in attesa di una prossima, e più approfondita, analisi delle categorie e dei titoli in gara.



Academy con il pilota automatico

Basterebbe gettare uno sguardo sui dieci lungometraggi candidati al miglior film. Il 2024 conferma la tendenza dell'Academy a mantenere i piedi per terra, non osare e prendersi dei rischi. La presenza di ogni film nella suddetta lista era di gran lunga pronosticabile e in linea con quanto visto di recente.

Perché se è vero che, a voler azzardare utopisticamente, c'è chi sperava nella presenza dell'animazione (Il ragazzo e l'airone, così come Across the Spider-verse) o dell'incognita Godzilla:Minus One (che comunque trova, meritatamente, spazio tra i migliori effetti speciali), tutto sembra ricalcare le logiche viste negli ultimi anni, con l'indipendente che prova a scalzare il monopolio del commerciale, dinamica tutt'altro che organica ma costruita a tavolino per apparire un award più elitario e internazionalizzato, che premia gli outsider ma, sotto sotto, sempre attento al pubblico e all'interesse di quest'ultimo - va tenuto a mente come lo show in sé deve risollevarsi, visti gli ascolti disastrosi delle edizioni recenti. E allora, a conti fatti, Oppenheimer, pur incontrando il favore generale dei potenziali votanti, deve guardarsi bene le spalle, ad esempio, da Povere creature!, in fortissima crescita anche se comunque dietro nelle gerarchie, o dal The Holdovers di turno, uno di quegli underdog che in silenzio potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a qualcuno. Nolan, pur scrivendo e dirigendo un film molto visto e apprezzato (e quindi fuori dal ragionamento circa l'Academy che non premia più grandi titoli?) ha dalla sua la fascinazione dell'autore a lungo poco considerato e finalmente pronto alla gloria, carta che alla fine dovrebbe risultare vincente.



Chi, solo pochi anni fa, avrebbe scommesso su questa situazione, cioè un film di Nolan che, sulla carta, rischia di vincere almeno una decina di Oscar? Si facciano avanti i coraggiosi. Oppenheimer vincerà con ogni probabilità anche, e soprattutto, perché il pubblico vuole una sua vittoria, senza dimenticare il peso che i biopic hanno sempre avuto nella scelta finale. E difficilmente si sceglierà di non tenerne conto, anche il preannunciato sweep potrebbe non esser così certo.

Oltre alla categoria capitale, anche quella per la regia appariva piuttosto prevedibile e forse, tra i papabili nominati, è il solo Alexander Payne (qui la recensione di The Holdovers) a farne le spese: sorridono così Glazer e Triet, che solidificano la posizione dei loro successi, anch'essi in corsa per il miglior film. E va segnalato come tre registi su cinque non siano americani, di cui due non anglofoni.



Poco da dire sugli attori, protagonisti e non, perché DiCaprio sembrava partire parecchio dietro nelle preferenze e la sua assenza non sorprende, mentre le esclusioni di Dominic Sessa o Willem Dafoe, in favore di Mark Ruffalo in gran spolvero, non fanno storcere il naso più di tanto. Un solidissimo Giamatti appare, almeno ad oggi e contro ogni aspettativa iniziale, un tantino più avanti rispetto a Murphy, così come Robert Downey Jr. su Gosling. Saranno corse decise al millimetro, specie la prima.

Anche sulla fotografia c'erano pochissimi dubbi, quasi nessuno alla vigilia (e per certi versi sulla quasi totalità dei premi tecnici, che raramente lasciano spazio a imprevisti), mentre per quanto riguarda l'animazione non era facile supporre una totale rinuncia a Disney o Pixar, visto il trattamento, negativo ma giusto, riservato a Wish e Once Upon a Studio: Elemental strappa il pass ai danni delle TMNT e di Galline in fuga - L'alba dei nuggets, ma resta un'ovvio e conteso duello a due tra Miyazaki e Spider-Man, con il primo, al momento, con più chances.



Nulla da segnalare anche per le sceneggiature candidate, con la lotta che sarà durissima per quella adattata, mentre sul fronte dell'originale l'Academy boccia ogni possibilità di un bis per Emerald Fennell (qui la recensione di Saltburn, grande escluso dell'edizione e forse va benissimo così).



Anatomia della una caduta della bambola

Su, l'elefante nella stanza si affronta subito. La mancata nomination per Margot Robbie nel ruolo di Barbie, (Emma Stone e Lily Gladstone iniziano a fregarsi le mani, entrambe in pole position) è in parte inaspettata, soprattutto per via del suo ruolo chiave per produzione, promozione e successo del prodotto, ma non del tutto assurda. Nelle ultime settimane il film di Greta Gerwig - assente dalla cinquina dedicata alla regia - pare notevolmente in flessione, confermando, come già aveva lasciato intuire la consegna dei Golden Globe, il ridimensionamento del fenomeno, ma non per questo da dare totalmente per vinto, poiché non è auspicabile non premiarlo - anche al costo di creare categorie ad hoc.

In corsa per il miglior film (più appunto come fenomeno, sulla scia di Top Gun: Maverick, e perché i nominati sono dieci e non cinque) e la sceneggiatura adattata (dove rischia seriamente di vincere pur essendo la peggiore tra le cinque), la faccia di Barbie è salvata anche grazie alla presenza di America Ferrera, decisamente discutibile ma non impossibile da pensare, tra le attrici non protagoniste.



Categoria, quest'ultima citata, nella quale la fortunata Ferrera e Danielle Brooks - Il colore viola non poteva restare a mani vuote, quindi via di contentino - fanno uno sgambetto a Sandra Hüller, candidata però come protagonista, Julienne Moore e Penelope Cruz (May December di Todd Haynes porta a casa un'unica candidatura, per la sceneggiatura, mentre di Ferrari neanche l'ombra). Tra le non protagoniste, del resto, l'unico nome davvero logicamente sensato è quello di Da'Vine Joy Randolph, vincitrice annunciata. Per concludere con le attrici, fa eco la mancata nomination, atto quasi criminale, per Greta Lee, interprete di Past Lives.

Il vero grande sussulto della giornata, almeno in Italia, viene però da una delle categorie che sembravano blindate, fuori discussione. Io Capitano di Matteo Garrone entra nella cinquina per il miglior film internazionale, quando era quasi totalmente svanita la possibilità di riuscirci, specie se si pensa ad alcuni dei film rimasti fuori, come il magnifico Foglie al vento di Aki Kaurismäki o il ben quotato 20 Days in Mariupol. L'opera italiana è la meno forte tra le cinque, con probabilità di trionfare ridotte al minimo ma esser lì è un traguardo considerevole e come tale va festeggiato.



E restando in tema, chissà cosa staranno pensando in Francia, rei di non aver scelto Anatomia di una caduta per rappresentare il paese: il film di Justine Triet porta a casa cinque nomination importantissime, nelle categorie principali, confermandosi un grandissimo successo oltreoceano, probabile vincitore, in potenza, della categoria ma impossibilitato a farne parte per via delle mancata selezione in patria (secondo qualcuno per via di un commento politico al vetriolo, gli fu preferito La Passion de Dodin Bouffant, non pervenuto come nel più amaro dei copioni), non nuova a scivoloni di questo tipo, basti ricordare la scelta del pur bellissimo Titane al posto de L'Evenement.

Il film francese sta crescendo giorno dopo giorno e pur partendo dietro è da tenere sotto stretta osservazione, perché qualcosa dice che non sarà una semplice comparsa in molte delle categorie. Nei corti, Wes Anderson può sorridere con La meravigliosa storia di Henry Sugar - Asteroid City è passato inosservato ai più, tranne a chi lo ha detestato - ma inspiegabilmente, vero gigantesco punto interrogativo, non c'è traccia di Almodovar, il cui Strange way of life sembrava il vero favorito alla vittoria finale.



Pensieri finali per i recordmen Martin Scorsese e John Williams (nomination sacrosanta per il primo, una sorta di "menzione alla carriera" per il secondo) e per American Fiction, opera prima da 5 candidature (tra cui miglior film e il giusto riconoscimento a Jeffrey Wright) ma neanche l'ombra di una distribuzione italiana. Gran lungimiranza.