Nicolas Cage e Ghost Rider: storia di uno scult totalmente sbagliato

Non si fa che parlare di eventuali e sperati ritorni di Daredevil nel Marvel Cinematic Universe, riflettendo soprattutto sull'amore del pubblico per Charlie Cox nell'omonima serie Marvel-Netflix, ma poco si parla di un possibile e auspicato rilancio di Ghost Rider al cinema o in tv. Si è detto qualcosa nel corso degli ultimi due anni, specie guardando a un interprete del calibro di Keanu Reeves come Ghost Rider, quando Kevin Feige disse "di volerlo a tutti i costi nel MCU", ma dopo questo sporadico intervento della rinascita cinematografica dello Spirito della Vendetta non si è più saputo nulla.



Qualche rumor occasionale di tanto in tanto parla di un possibile sviluppo di un reboot filmico o di una serie televisiva per Disney+, magari con un ingresso in backdoor in progetti come il Blade diretto da Bassam Tariq o nell'attesissima Moon Knight con protagonista Oscar Isaac, eppure al momento del Centauro di Fuoco, lato grande o piccolo schermo, nulla si sa.



Quel che è certo, invece, è il suo non così brillante trascorso sotto la curatela di Avi Arad, produttore dei vecchi Spider-Man di Sam Raimi che riuscì a portare in sala il personaggio esattamente un anno prima che Kevin Feige sviluppasse l'Iron Man di Jon Favreau e desse il calcio d'inizio al MCU. Senza dubbio delle tempistiche infelici, questo va riconosciuto, ma è pur sempre vera l'inefficienza del modello produttivo di riferimento, lo stesso che portò a scegliere Nicolas Cage come discutibile protagonista del progetto firmato Mark Steven Johnson, primo di una dimenticabile serie.



Ghost Rider: il giusto cinecomic sbagliato

Inizialmente, e per la precisione nel maggio del 2000, il film su Ghost Rider avrebbe dovuto vedere protagonisti Johnny Depp e John Voight, co-finanziato da Crystal Sky Entertainment e Dimension Films. Alla sceneggiatura avremmo trovato David S. Goyer e alla regia Stephen Norrington, entrambi freschi del successo cinematografica di Blade e ritenuta coppia adatta alla sfida.

Non sapremo purtroppo mai cosa ci avrebbero regalato i due con un titolo con Depp come protagonista, all'epoca pure sulla cresta dell'onda e quasi al massimo del suo talento interpretativo, ma confidiamo che avrebbero confezionato un prodotto forse più interessante di quello poi uscito in sala e affidato alla regia di Mark Steven Johnson, il responsabile (non c'è davvero altro modo di dirlo) del terribile adattamento di Daredevil con Ben Affleck uscito nel 2003.

Come spesso accaduto dopo il primo Spider-Man, l'intenzione di Hollywood non era quella di rispecchiare al cinema uno stile fumettistico solido o valido ma solo di adattare secondo le carte di genere - nel caso specifico action-horror - il materiale originale. Il look è tetro e spiazzante, ma in fondo funzionale alla storia dello stuntman Jonny Blaze, personaggio che per salvare la vita del padre malato di cancro stringe un patto con Mefistofele, che però lo inganna e riesce a legare la sua anima a quello di uno Spirito della Vendetta (come verrà spiegato nel sequel) per il proprio interesse, nello specifico quello di sconfiggere uno dei suoi figli, Blackheart/Legione.



Il fascino di vedere un personaggio tanto oscuro e intrigante finalmente portato in vita sul grande schermo collide con la disgraziata visione di Johnson, anche sceneggiatore del film, che non riesce a sintetizzare come avrebbe dovuto la giusta formula, creando un mix di qualità spesso dubbia - soprattutto in chiave di regia e dialoghi - che è però riuscito in qualche modo a convincere il pubblico grazie ai suoi effetti speciali e all'interpretazione di Nicolas Cage, invece affossata dalla critica.

Se Spider-Man era stato fino a quel momento il cinecomic esempio da seguire, Daredevil era considerato l'esatto opposto, la trasposizione da tenere a debita distanza, forse una delle peggiori mai partorite da Hollywood. Nonostante il responso critico, comunque, l'adattamento con Ben Affleck riscosse un discreto successo di pubblico, portando pure allo sviluppo di uno spin-off dedicato a Elektra e convincendo soprattutto gli studios a ingaggiare nuovamente Johnson per la regia di un cinecomic senza spiegargli in minima parte la gravità celata nella sua visione artistica e stilistica.



Forse è per questo che in Ghost Rider ricadde negli stessi errori senza tentare di porvi rimedio, pur riuscendo comunque a mettere insieme alcuni momenti di sano hype e gustoso intrattenimento.

Il paradosso principale di Ghost Rider resta però lui, Nicolas Cage, che al tempo usciva dalla sua fase di "attore tra i più richiesti di Hollywood" per entrare in quella da outsider a tutto tondo dopo i flop di The Weather Man e Il Prescelto, titoli spartiacque della sua carriera. Divertente, dunque, che proprio un personaggio dannato sia quello interpretato da Cage in un momento tanto delicato della sua vita lavorativa, peraltro interessante per la sua performance a tratti equilibrata ma molto spesso sopra le righe (non è un caso che sia stato creato anche un meme da una delle scene). Come se non sapesse più chi essere, se il Cage "in gabbia" - da nome omen - o quello più libero di esprimere la propria espressività ed esagerazione. Si può quasi affermare che proprio Ghost Rider consegnò l'attore alle schiere di interpreti "dannati" dell'infernale cinema statunitense, motivo che rende però estremamente interessante il suo lavoro su Blaze e il mood d'approccio al personaggio, che sentiva suo, legato alla propria anima da infuocate catene invisibili, nonostante apparisse agli occhi di tutti i cinefili e dei fan sfegatati uno dei miscasting più clamorosi di quella che era allora la recente storia del cinema.