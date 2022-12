Le new entry del DC Universe secondo James Gunn: ci sarà anche Lobo!

I piani di James Gunn per il DC Universe si trovano solo nella testa del regista ormai diventato la mente dell'universo cinematografico della Distinta Concorrenza: a confermarlo è stato lo stesso Gunn, che ha invitato i fan a non credere alle indiscrezioni riportate dalla stampa. Da una parte, ciò significa che molti degli ultimi scoop sul DCU sono falsi, almeno tra quelli emersi senza sosta da quando il cineasta è stato confermato da Warner Bros a capo degli studios DC. Dall'altra parte, l'invito del regista a non dare retta a giornalisti e scooper sui suoi progetti per il DCU ci ha spinti a scandagliare i social dello stesso James Gunn alla ricerca di indizi, suggerimenti o anche solo piccole briciole di informazioni che potrebbero anticipare quello che sarà il futuro della DC al cinema. Scavando in profondità, in effetti, abbiamo trovato ben tre progetti del tutto nuovi che potrebbero essere in fase di lavorazione presso i DC Studios proprio da quando il duo Gunn-Safran ne ha preso il controllo.



Uomo morto che cammina

Prima di addentrarci nell'analisi dei tre progetti, una breve introduzione è d'obbligo: il compito principale di James Gunn e Peter Safran sarà quello di uniformare il DCU in una sola maxi-storyline sul modello del Marvel Cinematic Universe, e i due dirigenti avranno un lasso di tempo di ben dieci anni per farlo.

Non solo: accanto a questa importantissima informazione, sappiamo che progetti già annunciati o in fase di lavorazione non verranno toccati dai nuovi executive della Distinta Concorrenza cinematografica. Possiamo dunque aspettarci conferme per svariate produzioni DC in cantiere, come i due film di Superman (uno con Henry Cavill e uno su Black Superman diretto da J.J. Abrams), i sequel di The Batman (con tanto di relativi spin-off) e di Joker, i nuovi capitoli di Aquaman, Flash e Wonder Woman e alcune produzioni originali come Blue Beetle e Green Lantern Corps. Si tratta in ogni caso di progetti che i fan aspettano da tempo e che sicuramente arriveranno al cinema nei prossimi anni: ciò che è in dubbio, in questi casi, è la forma che le produzioni prenderanno nelle sapienti mani di James Gunn, ma non certo la loro esistenza. Accanto a queste ultime, però, ci sono una serie di pellicole "outsider" che potrebbero aver ricevuto dei teaser tramite le numerose comunicazioni che il director di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad ha pubblicato per i fan su Twitter.



La prima, in ordine cronologico, riguarda il semi-sconosciuto personaggio di Deadman. Deadman è apparso in un tweet di Gunn risalente allo scorso 31 ottobre, ma molti fan sono convinti che l'immagine scelta dal nuovo tycoon DC per augurare un felice Halloween ai suoi fan non fosse un casuale eroe del mondo della Justice League.

Ma chi è esattamente Deadman? Pseudonimo supereroistico di Boston Brand, Deadman è un (anti)eroe dal passato travagliato, fatto di violenze e abusi da parte dei genitori e di una dipendenza dall'alcol. Come dice il nome dell'eroe, il "superpotere" di Deadman è quello di essere intrappolato a metà tra la vita e la morte e di essere di fatto un'anima senza corpo che può volare, passare attraverso gli oggetti e non farsi percepire da alcun essere umano, fatti salvi coloro che possiedono particolari poteri mistici. Il potere più interessante di Boston Brand è però la capacità di prendere il controllo di qualsiasi corpo, mantenendolo più o meno a lungo a seconda della potenza dell'anima-ospite: per esempio, Batman sembra essere quasi immune alle possessioni dell'antieroe, ma lo stesso non vale per altri esseri umani e supereroi come Superman. Benché si tratti di un personaggio tutto sommato secondario, Deadman si potrebbe prestare ad una serie di storie soprannaturali davvero originali, vista anche la particolarità dei suoi poteri, che (per ora) non hanno eguali né nel DCU né nel MCU. Altra possibilità è invece che l'introduzione del personaggio faccia da apripista per una pellicola tratta da Justice League Dark, da cui è anche stato tratto un film animato che ha tra i suoi protagonisti proprio lo stesso Deadman.



L'antieroe DC per eccellenza

Il 15 novembre, un altro post di James Gunn su Twitter sembrava anticipare l'arrivo di Mister Terrific nel DCU mostrando un'immagine di Michael Holt, il secondo pseudonimo dell'eroe a fumetti. Mister Terrific è un altro eroe di nicchia nel mondo DC: la versione del personaggio postata da Gunn su Twitter è comparsa nei fumetti nel 1997 e ripesca a piene mani dagli stereotipi già fissati da Batman-Bruce Wayne. Stiamo infatti parlando di un eroe privo di superpoteri ma ricchissimo, dotato di un raffinato intelletto, di una memoria eidetica e di una forma fisica perfetta.

In realtà, comunque, Mister Terrific è già apparso in alcune produzioni dell'Arrowverse, nelle quali aveva però lo pseudonimo del dottor Curtis Holt ed era interpretato da Echo Kellum. Resta dunque da capire se il teaser di James Gunn significhi che Mister Terrific riceverà una pellicola standalone o se, come la maggior parte dei fan crede, il personaggio, magari nella versione già resa famosa dall'Arrowverse, verrà riadattato come membro del cast di supporto della seconda stagione di Peacemaker, che è stata confermata ufficialmente da Warner e DC Studios e che vedrà il diretto coinvolgimento di James Gunn tra i suoi scrittori, registi e produttori.



La terza new entry, e forse anche la più scoppiettante di tutto il gruppo, è invece Lobo. Un personaggio amatissimo dai lettori DC,che è stato mostrato clamoroso indizio da Gunn in un post di ringraziamento ai fan Warner e DC su Twitter, i quali hanno immediatamente interpretato il contenuto pubblicato dal dirigente dei DC Studios come un teaser sull'inclusione del personaggio in una futura pellicola del DCU.

In effetti, i fan aspettano Lobo al cinema da tempo, anche se è difficile pensare a come un ingresso nel multiverso DC del personaggio potrebbe realizzarsi in maniera coerente con le sue peculiari origini a fumetti. Lobo ha fatto il suo debutto negli anni Ottanta come un villain fatto e finito, per poi essere trasformato in un antieroe, con una parabola comune a molti altri "super" dell'universo della Distinta Concorrenza, ben più "dark" di quello di casa Marvel. L'interrogativo è perciò uno solo: il Lobo cinematografico, se davvero dovesse mai diventare realtà, sarà un vero e proprio supercattivo o verrà introdotto come una sorta di eroe riluttante? Dobbiamo ammettere che uno scontro tra Lobo e Superman, sulla falsariga di quelli già visti nei fumetti, ci renderebbe davvero felici, ma dopo un'introduzione da villain è ovvio che il personaggio dovrebbe diventare un antieroe in piena regola. Come per Mister Terrific, dunque, non è detto che Lobo possa ricevere una film standalone: al contrario, il personaggio potrebbe entrare nel DCU come nemico di Superman in Man of Steel 2, e solo più tardi ricevere una produzione "da solista".