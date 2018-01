Netflix: la Top 5 dei film e le uscite di febbraio 2018

Eccoci giunti al consueto appuntamento mensile relativo alle uscite filmiche di Netflix, con i 28 giorni di febbraio che propongono una ricca lista di titoli, siano questi produzioni originali o acquisizioni esterne. Sono ben sette le pellicole finanziate o distribuite in esclusiva dalla piattaforma on demand, tra cui l'atteso Mute di Duncan Jones, il live action di Full Metal Alchemist e l'horror Il rituale.

Grande spazio anche al cinema italiano, con l'arrivo di Lo chiamavano Jeeg Robot e Il giovane favoloso, mentre tra i classici hollywoodiani recenti troviamo opere del calibro di Changeling di Clint Eastwood, Ave, Cesare dei fratelli Coen, Machete Kills di Robert Rodriguez. L'angolo dell'animazione per i più piccoli riserva L'ape Maya: Il film e Gnomeo and Juliet. Non mancano nemmeno tante nuove serie TV, che potete scoprire nel nostro speciale dedicato.

FullMetal Alchemist - 19 febbraio

Ben due ore e quindici minuti per questo adattamento in live action del popolare manga/anime di Hiromu Arakawa. Uscito lo scorso dicembre in Giappone, il film è diretto da Fumihiko Sori, già autore dell'apprezzato Ping Pong (2002) e della trasposizione animata, dal noto videogioco, Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012), e si propone come fedele rappresentazione dell'opera originaria.

La storia è ambientata agli inizi del ventesimo secolo in un mondo dove l'alchimia è praticata e rispettata. Il racconto si focalizza sui fratelli Edward e Alphonse Elric che, dopo aver sperimentato la tecnica proibita della trasmutazione umana, sono costretti a pagarne le conseguenze, con il secondo che perde l'intero corpo e il primo la gamba sinistra. Edward sacrifica così il proprio braccio destro al fine di salvare l'anima del fratello collegando l'arto a un'armatura di metallo. I due si metteranno alla ricerca della leggendaria pietra filosofale, che potrebbe riportare le loro esistenze alla normalità.

Mute - 23 febbraio

Il figlio d'arte Duncan Jones (erede di David Bowie) alle prese con una delle produzioni originali Netflix più attese dell'anno. Dopo gli apprezzati Moon (2009) e Source Code (2011) il cineasta inglese è alle prese con uno script originale, da egli stesso co-sceneggiato, che si rifà per atmosfere e ambientazione a un grande classico quale Blade Runner (1982). La storia vede per protagonista Leo, un barista muto, intento a indagare sulla sparizione della fidanzata, misteriosamente scomparsa, addentrandosi nel mondo malavitoso di una società futuristica. Un'ambientazione dal taglio noir e un cast delle grandi occasioni comprendente oltre al protagonista Alexander Skarsgard volti noti come Paul Rudd e Justin Theroux, promettono grandi emozioni e uno spettacolare impatto visivo già dalle prime immagini comparse in rete.

Il rituale - 9 febbraio

Si è già fatto notare dagli appassionati per riuscite incursioni nel cinema horror, con titoli come Southbound - Autostrada per l'inferno (2015) e un segmento dell'antologico V/H/S (2012), e ora il regista americano David Bruckner continua la sua incursione nel filone con The Ritual, horror che nonostante una premessa di stampo classico promette grandi emozioni, almeno a giudicare dalle immagini del trailer e dalla buona accoglienza ricevuta al Toronto International Film Festival.

La storia vede un gruppo di amici del college pronti a una rimpatriata, con tanto di gita nella foresta: peccato che nelle fitta boscaglia si nasconda un pericolo che inizia a mettere a repentaglio la loro sopravvivenza, forse riconducibile a un tragico evento del passato. La suggestiva ambientazione e il buon cast sembrano poter garantire un discreto numero di spaventi.

Forgotten - 21 febbraio

Atmosfere dark per questo thriller Made in Corea, patria di alcuni dei migliori esponenti del filone. La storia vede per protagonista il giovane Jin-Seok che si trasferisce con i genitori e il fratello maggiore Yoo-Seok in una nuova casa. Il ragazzo, che soffre di ipersensitività, assiste un giorno al rapimento del consanguineo da parte di un gruppo di individui sconosciuti. Dopo diciannove giorni di silenzio Yoo-Seok ricompare senza ricordare nulla dell'accaduto ma qualcosa in lui è cambiato e il fratello minore comincia a credere che questi non sia più la stessa persona.

Love Per Square Foot - 14 febbraio

Sanjai e Karina sognano di comprare insieme una casa a Mumbai, la città dei loro sogni, ma per riuscirvi dovranno stipulare un matrimonio di convenienza. Il primo film Made in Bollywood prodotto da Netflix è una commedia romantica che vede le star nazionali Vicky Kaushal e Angira Dhar al centro di questa storia d'amore sui generis. Il film segna l'esordio assoluto dietro la macchina da presa di Anand Tiwari e il produttore Ronnie Screvwala ha dichiarato: "Il modo in cui le grandi storie vengono guardate sta cambiando giorno dopo giorno. La giovane audience sceglie i propri medium. Siamo eccitati del fatto che il film raggiunga un pubblico mondiale grazie all'accordo con Netflix".

Panoramica uscite

1 FEBBRAIO

Il principe abusivo: la principessa e il povero di Alessandro Siani.



5 FEBBRAIO

Changeling: una madre disperata lotta per riavere suo figlio scomparso.



6 FEBBRAIO

Ave, Cesare!: Joel ed Ethan Coen si divertono con il pubblico e con il loro stesso mestiere, per dissacrare ed infine abbracciare Hollywood.



7 FEBBRAIO

Machete Kills: Danny Trejo è tornato per fare tutti a fette in questo riuscito sequel.



9 FEBBRAIO

Se ci conoscessimo oggi: un ragazzo malato d'amore viaggia nel tempo per conquistare la ragazza dei suoi sogni.



13 FEBBRAIO

Il mio grosso grasso matrimonio greco: la commedia cult con Nia Vardalos.

Prince of Persia: le sabbie del tempo: il live action del popolare videogioco, con protagonista Jake Gyllenhaal.



16 FEBBRAIO

L'unica: una ragazza malata di cancro cerca di trovare un nuovo amore al suo fidanzato e amico d'infanzia Sam.



17 FEBBRAIO

Il giovane favoloso: Elio Germano è il grande poeta di Recanati nel film di Mario Martone.



18 FEBBRAIO

L'ape Maya: Il film: film tratto dal popolare anime per bambini.



25 FEBBRAIO

Il bambino con il pigiama a righe: adattamento dell'omonimo romanzo di John Boyne.



26 FEBBRAIO

Lo chiamavano Jeeg Robot: Gabriele Mainetti porta al cinema un supereroe di periferia profondamente umano.



27 FEBBRAIO

Gnomeo and Juliet: film animato ispirato al grande classico Romeo e Giulietta.