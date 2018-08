Netflix: la top 3 film e le uscite di settembre 2018

Sei sono le proposte originali marchiate Netflix in arrivo sulla piattaforma on demand a settembre, e tra queste quella più attesa è senza dubbio Hold the Dark, il nuovo thriller di Jeremy Saulnier. Il regista dei notevoli Blue Ruin (2013) e Green Room (2015) si cimenta con l'adattamento dell'omonimo romanzo di William Giraldi, osannato dalla critica d'Oltreoceano.

I trenta giorni a venire vedono poi l'uscita della commedia adolescenziale Sierra Burgess è una sfigata, del film d'animazione Next Gen, della pellicola sul tragico destino di Stefano Cucchi, che verrà presentata al festival di Venezia, Sulla mia pelle, del thriller L'angelo e del romantico Dacci un taglio.

Tra i titoli esterni, ancora in fase di aggiornamento (perciò restate sintonizzati anche nei prossimi giorni) tra quelli già annunciati segnaliamo il sequel Kickboxer: Retaliation, il testosteronico Pain & Gain: Muscoli e denaro, l'ultimo capitolo delle avventure di Robert Langdon in Inferno e il biografico Grace di Monaco, con protagonista Nicole Kidman nei panni dell'iconica principessa.



Hold the Dark - 28 settembre

Siamo in Alaska. Quando un bambino viene rapito dal suo villaggio da un branco di lupi, viene chiamato un cacciatore esperto per rintracciare e uccidere gli animali.

La missione lo conduce lungo un sentiero sempre più oscuro e sconvolgente, mentre affronta la crudeltà della natura e i suoi stessi fallimenti come uomo. Sarà presentato nei primi giorni di settembre al Festival di Toronto e già dal trailer si conferma come uno dei titoli originali Netflix più attesi dell'anno.

La trasposizione dell'omonimo romanzo cult di William Giraldi vanta un cast d'eccezione formato da Alexander Skarsgard, Riley Keough, James Bloor, James Badge Dale e Jeffrey Wright e può contare, oltre che sulla regia dell'ottimo Jeremy Saulnier, sulla penna di Macon Blair, già apprezzato sceneggiatore di un'altra esclusiva della piattaforma quale I Don't Feel At Home in This World Anymore (2017).



Sulla mia pelle - 12 settembre

Alessandro Borghi veste i panni di Stefano Cucchi, il giovane morto il 22 ottobre 2009 mentre era in custodia cautelare nel carcere di Regina Coeli. La morte del ragazzo ha originato uno dei casi più celebri della cronaca giudiziaria italiana, ancora oggi in corso e aperto a nuovi sviluppi/processi.

Il film che apre la sezione Orizzonti della 75esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia giunge solo pochi giorni dopo sulla piattaforma on demand per la regia di Alessio Cremonini, concentrandosi sugli ultimi giorni di vita del giovane, la cui morte è ancora oggi un caso per certi versi insoluto.



Sierra Burgess è una sfigata - 7 settembre

Una moderna commedia romantica che reimmagina la storia del Cyrano de Bergerac, trasferendo l'ambientazione in un liceo statunitense. Il racconto si focalizza sul personaggio di Sierra, una ragazza molto intelligente che non rientra però nel classico stereotipo della tipa carina del liceo, che a causa di uno scambio di identità sarà vittima di un'inaspettata relazione sentimentale.

Dovrà far squadra con la ragazza più popolare della scuola per poter conquistare la sua cotta. La rossa Shannon Purser (l'indimenticata Barb della serie cult Stranger Things) è l'assoluta protagonista di questa commedia adolescenziale diretta da Ian Samuels. Nel cast anche RJ Cyler, Noah Centineo, Chrissy Metz e Lea Thompson.

Panoramica uscite

1 SETTEMBRE

Grace di Monaco: il biopic (molto) romanzato sulla vita di Grace Kelly con protagonista Nicole Kidman.

Kickboxer: Retaliation: Christopher Lambert, Jean-Claude Van Damme e Mike Tyson nel sequel della saga action.

Inferno: il thriller diretto da Ron Howard tratto dal best-seller di Dan Brown, in cui Tom Hanks è ancora Robert Langdon.

L'assassina

Pain & Gain: Muscoli e denaro: Mark Wahlberg e Dwayne Johnson nel film di Michael Bay.

Pets: Vita da animali: cosa fanno i vostri animali quando non siete a casa? Scopritelo nel lungometraggio animato di Illumination Entertainment.