Netflix: la top 3 film e le uscite di ottobre 2019

Dopo mesi di apparente stasi, Netflix torna a fare sul serio almeno per ciò che concerne le produzioni originali in ambito filmico: nel mese a venire infatti arriveranno nel catalogo della piattaforma di streaming ben quindici pellicole esclusive. Nella nostra consueta top 3 abbiamo scelto l'attesissimo El Camino: Il film di Breaking Bad, sequel della storica serie, l'horror Nell'erba alta, adattamento del racconto di Stephen King e Joe Hill, e il morboso thriller The forest of love, firmato dall'amato regista giapponese Sion Sono.

Tra gli altri titoli segnaliamo il thriller con Sam Worthington Fractured, l'horror spagnolo Influenze maligne, il nuovo film di Steven Soderbergh Panama Papers con Gary Oldman, Meryl Streep e Antonio Banderas e il dramedy Dolemite is my name con Eddie Murphy, oltre a tutte le altre proposte che trovate al solito nella consueta panoramica.



Nell'erba alta - 4 ottobre

Ispirato al racconto di Stephen King e Joe Hill. Quando i fratelli Becky e Cal sentono le grida d'aiuto di un bambino provenire da un campo di erba alta, si addentrano per salvarlo, ma si ritrovano presto intrappolati da una misteriosa forza che li disorienta e li separa. Isolati dal mondo e incapaci di sottrarsi alla morsa del campo, presto scoprono che farsi trovare è forse l'unica cosa peggiore di perdersi.



Vincenzo Natali, regista italo-canadese autore di cult come Cube - Il cubo (1997), si cimenta con l'adattamento di una storia breve scritta a quattro mani dal maestro del brivido letterario e dal di lui figlio, curandone sia la regia che la sceneggiatura. Con un cast che comprende Patrick Wilson, Rachel Wilson, Harrison Gilberston, Laysla De Oliveira, Avery Whitted e Will Buie Jr..



El Camino: Il film di Breaking Bad - 11 ottobre

El Camino: Il film di Breaking Bad seguirà gli eventi del finale della serie, con Jesse Pinkman ancora in fuga e ricercato dalle autorità e dai suoi ex-carcerieri. In cerca di un nuovo futuro e di una vita più serena e sostenibile, lontana dalla criminalità e dai pericoli, Jesse dovrà lottare con le unghie e con i denti per mantenersi in libertà.



Da una delle produzioni che hanno segnato indelebilmente il piccolo schermo, arriva l'attesa pellicola "sequel", attesa da milioni di appassionati, che si concentra sull'iconico personaggio di Jesse e promette diverse sorprese ai fan.



The forest of love - 11 ottobre

Jo Murata è un individuo senza pietà che usa il proprio carisma per manipolare le persone che lo circondano. L'uomo incontra Shin e un gruppo di aspiranti registi che decidono come la turbolenta relazione di Murata con Mitsuko sia il soggetto perfetto per il loro film. E durante le riprese, le bugie diventano indistinguibili dalla verità e si superano dei limiti che mettono a dura prova l'intera troupe.



Il regista nipponico di culto Sion Sono, autore di opere seminali quali Suicide club (2001) e Love Exposure (2008), è pronto a scioccare anche il pubblico di Netflix con il suo stile anticonformista ed estremo, in un film che già dalla trama promette emozioni per stomaci e menti forti.

Panoramica uscite

1 ottobre - Ancora una volta

1 ottobre - Another Cinderella story

1 ottobre - Boo! A Madea Halloween

1 ottobre - Chi ha paura delle streghe?

1 ottobre - Extraction

1 ottobre - Halloween - 20 anni dopo

1 ottobre - Halloween 6 - La maledizione di Michael Myers

1 ottobre - Halloween - La resurrezione

1 ottobre - Intervista col vampiro: Il cult vampiresco con Tom Cruise, Brad Pitt e Antonio Banderas tratto dal romanzo di Anne Rice.

1 ottobre - L'avvocato del diavolo: Il thriller sovrannaturale con Keanu Reeves, Charlize Theron ed Al Pacino.

1 ottobre - Mio fratello è figlio unico: Essere fascista e/o comunista negli anni '60, in questo film con Riccardo Scamarcio ed Elio Germano.

1 ottobre - Misterioso omicidio a Manhattan: Irresistibile commedia/giallo diretta e interpretata da Woody Allen.

1 ottobre - Whiplash: Una magistrale partitura filmica e musicale, in cui il suono e le parole si fondono nel conflitto di una difficile crescita umana.

5 ottobre - Donnie Darko: Il cult dark con protagonista Jake Gyllenhaal.

7 ottobre - Amore e altri guai

2 ottobre - A caccia di un sì: Dopo che l'uomo che credeva di sposare la abbandona, Ana partecipa a un corso per donne single in cerca di marito.

11 ottobre - Fractured: Dopo che la moglie e la figlia ferita scompaiono da un pronto soccorso, un uomo in preda al panico s'impegna a ritrovarle, convincendosi che l'ospedale nasconda qualcosa.

11 ottobre - Non tutte le sciagure vengono dal cielo: Spinto a sposare un'ebrea ortodossa, Motti entra in crisi quando si innamora di Laura, sua compagna di classe, che non riceverà mai l'approvazione della madre.

11 ottobre - Influenze maligne: Tornata nella casa dove è cresciuta per assistere la madre in coma, Alicia si trova ad affrontare un passato che credeva sepolto e un corpo che si rifiuta di morire.

12 ottobre - Vita nella banlieue: Il quindicenne Noumouké deve scegliere a quale dei fratelli ispirarsi: allo studente di giurisprudenza Soulaymaan o al criminale Demba?

18 ottobre - Panama Papers: La storia vera di due giornalisti che hanno scatenato uno scandalo internazionale, rivelando quanto sia facile per i ricchi nascondere miliardi di dollari offshore.

18 ottobre - Diciassette: Per ritrovare il suo cane da terapia, un diciassettenne fugge dal riformatorio e intraprende un viaggio in Cantabria riavvicinandosi al fratello e alla nonna.

18 ottobre - Eli: Un undicenne con una malattia debilitante va in una clinica isolata per una terapia sperimentale.

18 ottobre - Wounds: Dopo aver raccolto un cellulare caduto durante una rissa, il barista Will inizia a ricevere messaggi inquietanti ritrovandosi presto intrappolato in un incubo.

18 ottobre - Upstairs

25 ottobre - Dolemite is my name: Quando Hollywood gli volta le spalle, il talentuoso Rudy Ray Moore continua a lavorare per realizzare il noto film blaxploitation "Dolemite" del 1975.

25 ottobre - Serpente a sonagli: Quando una misteriosa sconosciuta salva sua figlia dal morso letale di un serpente, una madre single deve commettere un atto impensabile per ripagarla.