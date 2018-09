Netflix: la top 3 film e le uscite di ottobre 2018

Al netto di una lista provvisoria e di uscite "a sorpresa", su Netflix i trentun giorni di ottobre si rivelano sulla carta assai interessanti per il pubblico cinefilo, con l'arrivo annunciato (ad ora) di ben cinque produzioni originali, all'apparenza tutte di rilievo e con cast e registi di prima grandezza.

John Lee Hancock dirige Kevin Costner, Woody Harrelson e Kathy Bates in The Highwaymen, film che racconta la storia di una coppia di poliziotti in pensione tornati in servizio per dare la caccia ai noti criminali/amanti Bonnie & Clyde, mentre Gareth Evans (dietro la macchina da presa del magistrale dittico action di The Raid) è alle prese con misteriosi culti religiosi nell'horror Apostolo.

Arriva poi l'ultimo lavoro di Paul Greengrass, 22 luglio, già presentato al Festival di Venezia e incentrato sul massacro compiuto sull'isola di Utøya da parte di Anders Behring Breivik, il dramma con Paul Giamatti Private Life e la spy-story Operation Finale con Oscar Isaac, nella quale un gruppo di agenti segreti è sulle tracce di un ufficiale nazista.



22 luglio - 10 Ottobre

Anders Behring Breivik, simpatizzante dell'estrema destra intenzionato a colpire al cuore il Partito Laburista Norvegese, mette in piano un folle attentato sull'isoletta di Utoya, sulla quale era in corso un raduno di giovani esponenti della formazione politica.

Breivik raggiunse Utoya travestendosi da poliziotto e, non appena sul posto, aprì il fuoco sui partecipanti, uccidendo 77 persone e ferendone 110, di cui 55 in modo grave. Paul Greengrass, conosciuto dal grande pubblico per la saga di Jason Bourne, dirige e sceneggia un altro film tratto da una storia vera dopo United 93 (2006).

In quest'occasione prende spunto dal libro One of Us di Asne Seierstad, ispirato proprio alla tragica strage avvenuta nel 2011 sull'Isola di Utoya e che costò la vita a oltre 70 ragazzi, creando un thriller ad alto tasso tensivo ed emotivo.



Apostolo - 12 ottobre

Londra, 1905. Tornando a casa, il figliol prodigo Thomas Richardson scopre che la sorella è stata rapita da una setta religiosa. Determinato a ritrovarla a ogni costo, l'uomo si mette in viaggio per l'isola dove la setta vive sotto la leadership del carismatico Profeta Malcolm.

Dopo essersi infiltrato nella comunità locale, Thomas capisce che la corruzione dell'alta società ha infestato i membri della setta, imbattendosi in un segreto più oscuro di ogni sua aspettativa.

L'attesissimo nuovo film di Gareth Evans, capace di rivoluzionare il mondo del cinema action con il magistrale dittico di The Raid, si prospetta come un horror dall'atmosfera inquieta e opprimente, in cui il tema della pazzia sembra avere un ruolo fondamentale, catapultando il personaggio interpretato da Dan Stevens in una realtà oscura e occulta.



The Highwaymen - 19 ottobre

Il Texas Ranger Frank Hamer e il suo ex-partner Maney Gault interrompono il loro pensionamento per dare la caccia a Bonnie e Clyde nel 1934.

Quando i criminali iniziarono a imperversare, sia Hamer che Gault erano già usciti dal corpo speciale, ma vennero incaricati di seguire il caso per porre fine alla follia dei due gangster. Si ritiene infatti che la coppia abbia commesso tredici omicidi più diversi furti e rapine, con la storia che segue il punto di vista di Hamer e Gault nelle indagini per la loro cattura.

Kevin Costner e Woody Harrelson formano il duo di agenti tornati in servizio per dare la caccia agli amanti criminali più famosi di sempre, in questa attesa pellicola diretta da John Lee Hancock, già dietro la macchina da presa degli apprezzati The Blind Side (2009), Saving Mr. Banks (2013) e The Founder (2016).

Panoramica uscite

1 OTTOBRE

Captain America: The Winter Soldier: Il ritorno della Sentinella della Libertà in uno dei migliori film Marvel Studios.

Lo sguardo di Satana: Carrie: Torna la ragazza telecinetica di Stephen King nel remake diretto da Kimberly Peirce con protagonista Chloë Grace Moretz.



3 OTTOBRE

Rapunzel - L'intreccio della torre: Venti metri di capelli vi intrappoleranno in questo magico classico Disney.

The Pacifier: Missione Tata: commedia con protagonista Vin Diesel.

Operation Finale: spy-movie ispirato a una storia vera con protagonisti Oscar Isaac e Mélanie Laurent.



5 OTTOBRE

Malevolent - Le voci del male

Private Life: Paul Giamatti e Kathryn Hahn sono i protagonisti del dramma scritto e diretto da Tamara Jenkins.