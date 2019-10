Netflix: la top 3 film e le uscite di novembre 2019

Fenomenali gangster-movie, torbidi thriller-mystery ambientati in contesti esotici e sontuose opere in costume. La nostra top 3 relativa alle uscite filmiche di Netflix nel mese di novembre è costituita da tre titoli delle grandi occasioni, il primo dei quali già applaudito dalla critica alla Festa del Cinema di Roma: parliamo di The Irishman, ultimo (capo)lavoro di Martin Scorsese, dell'invitante Dove la terra trema (con protagonista Alicia Vikander) e dell'adattamento shakespeariano Il re, con Timothée Chalamet e Robert Pattinson nei ruoli principali.

I trenta giorni a venire propongono anche altre produzioni originali, che trovate nella consueta panoramica, e un buon numero (provvisorio) di classici passati e recenti come The Karate Kid - Per vincere domani, Free State of Jones, Drive, U-Boot 96 e Heavy Metal, tra i tanti.



Il Re - 1 novembre

Principe ribelle e riluttante erede al trono d'Inghilterra, Hal ha voltato le spalle alla vita di corte e vive tra il popolo. Quando il tirannico padre muore, il ragazzo è incoronato re con il nome di Enrico V e si trova costretto ad abbracciare la vita alla quale aveva cercato di sfuggire fino ad allora.

Il giovane re si trova ora a destreggiarsi tra la politica di palazzo, il caos, le guerre che il padre si è lasciato alle spalle e le vicende emotive della sua vita passata, incluso il rapporto con un intimo amico e mentore, l'anziano cavaliere alcolista John Falstaff.



Scritto da David Michôd e Joel Edgerton per essere diretto dallo stesso Michôd, il film è un adattamento di Enrico IV - parte 1 ed Enrico IV - parte 2, due capitoli della tetralogia che William Shakespeare dedicò a Enrico V d'Inghilterra. Nel cast, oltre al protagonista Timothée Chalamet, troviamo Robert Pattinson, Joel Edgerton, Sean Harris, Lily-Rose Depp e Ben Mendelshon.



Dove la terra trema - 15 novembre

Tratto dall'omonimo bestseller scritto da Susanna Jones, Dove la terra trema è ambientato nella Tokyo del 1989 e racconta la storia psicologicamente disturbante della relazione tra Lucy Fly, enigmatica donna americana giunta in Giappone con un bagaglio emotivo doloroso, e Teiji, affascinante fotografo del posto con problemi molto simili.

L'imperturbabile apparenza e tranquillità di Lucy cominciano però a sgretolarsi quando l'ingenua Lily Bridges comincia a mettersi fra loro, rimanendo invischiata nelle vite di entrambi e scomparendo improvvisamente nel nulla, forse morta.



Wash Westmoreland, regista di Still Alice e del biografico Colette, firma un morboso e ambiguo thriller ambientato in terra nipponica, con protagonista un'Alicia Vikander alle prese con una vicenda dal taglio mystery e ad alto tasso tensivo.



The Irishman - 27 novembre

Il film racconta la storia di Frank Sheeran, veterano della Seconda Guerra Mondiale che si trasforma in sicario e che probabilmente risulta implicato nella morte di Jimmy Hoffa.



Tre ore e mezza per l'ultimo, forse definitivo, capolavoro di Martin Scorsese che riunisce su grande schermo due attori del calibro di Robert De Niro e Al Pacino, con Joe Pesci quale benvoluto terzo incomodo. La sceneggiatura è basata sul libro di Charles Brandt, I Heard You Paint Houses, a sua volta ispirato a una storia vera.

Presentato pochi giorni fa alla Festa del Cinema di Roma, The Irishman è già stato consacrato dalla critica come uno dei migliori gangster movie di sempre, a cominciare proprio dalle nostre firme (potete leggere la recensione qui).

Panoramica uscite

1 NOVEMBRE

American Son: Mentre passa il tempo, aumentano le tensioni in una stazione di polizia della Florida, dove una problematica coppia interrazziale cerca notizie del figlio scomparso.

L'uomo senza gravità: Un ragazzo che sfida la legge di gravità cresciuto in isolamento diventa un uomo straordinario e una celebrità internazionale, ma ha bisogno di rapporti umani. Con Elio Germano.

Un safari per Natale: Dopo che il marito ha messo fine al loro matrimonio, Kate decide di partire da sola per la seconda luna di miele in Africa. Lì trova un obiettivo e forse un nuovo amore. Con Rob Lowe.

10 Days in Sun City: Dopo la vittoria della sua ragazza a Miss Nigeria, un giovane uomo affronta l'inaspettata competizione di lei quando la segue per un campagna pubblicitaria in Sud Africa.

30 anni in un secondo: Una ragazza esprime un desiderio per il suo tredicesimo compleanno e il giorno dopo si risveglia nel corpo di una tredicenne. Con Jennifer Garner.

Amiche cattive: Tre delle ragazze più popolari alla Reagan High School uccidono accidentalmente la reginetta del ballo quando un rapimento va incredibilmente storto. Con Rose McGowan.

Drive: Un solitario stuntman di Hollywood e autista per criminali viene incantato da una bella vicina. Poi però il marito di lei esce di prigione e...

Free State of Jones: Matthew McConaughey è Newton Knight, contadino che diede il via a una rivoluzione sul finire della guerra di secessione.

Heavy Metal: Il classico d'animazione anni '80.

Killers: Jen è una tecnica di computer che, in vacanza in Europa, s'imbatte in Spencer, un uomo bello e misterioso. Ovviamente quest'ultimo è un letale super-assassino ingaggiato dal governo. Con Ashton Kutcher e Katherine Heigl.

L'allievo: Bryan Singer dirige un raffinato thriller psicologico sul rapporto tra un giovane ragazzo e un suo anziano vicino, sospettato di essere un nazista. Con Ian McKellen.

Mississippi Adventure: Un ragazzino, vero e proprio mago della chitarra, e un anziano musicista affermato viaggiano verso un luogo dove nascono le leggende. Diretto da Walter Hill.

Storia d'inverno: Il viaggio caotico attraverso destini incrociati e miracoli attesi che si perde (ben presto) nel nulla. Con Colin Farrell e Russell Crowe.

The Karate Kid - Per vincere domani: Il cult adolescenziale con Ralph Macchio e Pat Morita, rispettivamente giovane allievo e saggio maestro.

Tucker - Un uomo e il suo sogno: La storia di Preston Tucker, il geniale designer di automobili che ha rivoluzionato l'intero settore. Diretto da Francis Ford Coppola, con Jeff Bridges.

U-Boot 96: Il classico bellico scritto e diretto da Wolfgang Petersen, ambientato a bordo di un sottomarino.

Un boss in salotto: Cristina vive una vita tranquilla almeno fino a quando Ciro, gangster in attesa di processo, non deve scontare gli arresti domiciliari a casa sua. Con Paola Cortellesi e Rocco Papaleo.

Up North: Un giovane appartenente a una ricca famiglia viene mandato dal servizio nazionale nel nord della Nigeria.



8 NOVEMBRE

Let it snow - Innamorarsi sotto la neve: Alla vigilia di Natale, una tempesta di neve in una cittadina cambia le amicizie, gli amori e il futuro di alcuni studenti all'ultimo anno di liceo.

Paradise Beach - Dentro l'incubo: La bella Blake Lively lotta per la sopravvivenza per sfuggire a un gigantesco squalo bianco in acque isolate.



15 NOVEMBRE

Klaus - I segreti del Natale: Un postino e un giocattolaio solitario diventano amici in "Klaus - I segreti del Natale", un film animato sull'origine di Babbo Natale dal co-autore di "Cattivissimo me".

Go! La festa indimenticabile: La vacanza di Mia con suo padre è interrotta dall'inaspettato arrivo di Lupe, Mercedes, Juanma e Alvaro.

House Arrest: Un uomo vittima delle sue paure si chiude in casa per prendere le distanze dagli attacchi del mondo moderno. Con Ali Fazal, Shriya Pilgaonkar e Jim Sarbh.



21 NOVEMBRE

Un cavaliere per Natale: Un cavaliere medievale viene magicamente trasportato nel presente e si innamora di un'insegnante di scienze delle superiori che ha perso fiducia nell'amore. Con Vanessa Hudgens.



28 NOVEMBRE

Natale, folle Natale: Quando un padre single perde il lavoro prima di Natale, deve adattarsi a una vita più umile con i quattro figli presuntuosi e ripensare al significato della vera gioia.



29 NOVEMBRE

Atlantics: In un sobborgo di Dakar, la diciassettenne Ada si innamora del giovane operaio edile Souleiman, che fa ritorno a casa dopo essere scomparso in mare.

Dov'è il mio corpo: Avventura, amore e ricordi d'infanzia s'intrecciano, mentre una mano mozzata attraversa Parigi alla ricerca del suo proprietario in questo pluripremiato film d'animazione.