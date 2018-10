Netflix: la top 3 film e le uscite di novembre 2018

ll novembre cinefilo di Netflix è segnato dall'arrivo di importanti film "festivalieri", che hanno partecipato con successo a rassegne in giro per il mondo. I due titoli più attesi, presentati solo qualche settimana fa in quel di Venezia, sono senza dubbio l'ultimo lavoro dei fratelli Coen, il western antologico La ballata di Buster Scruggs, e The Other Side of the Wind, l'attesissima opera di Orson Welles che vede finalmente la luce dopo decenni di oblio.

A chiudere la consueta top 3 mensile troviamo poi il cavalleresco Outlaw King - Il re fuorilegge, nel quale Chris Pine veste i panni di re Roberto I di Scozia. Tra gli originali da segnalare anche l'uscita del natalizio Qualcuno salvi il Natale, con Kurt Russell a interpretare un moderno Santa Claus, mentre tra le pellicole "esterne" segnaliamo l'entrata in catalogo di Passengers, La bella e la bestia, Lei e Barriere, per trenta giorni ricchi di proposte.



The other side of the wind - 2 novembre

L'ultima opera che Orson Welles avrebbe voluto mostrare al mondo, portata oggi alla luce dal suo più grande estimatore, Peter Bogdanovich. Il film è stato presentato alla 75a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e racconta la storia del regista J.J. "Jake" Hannaford (John Huston), che torna a Los Angeles, dopo anni di auto-esilio in Europa, con l'intenzione di realizzare un nuovo lavoro, il più innovativo della sua carriera.

Satira dello studio system classico ma anche della New Hollywood, che al tempo stava scuotendo il sistema cinematografico, l'ultimo testamento artistico di Welles è un'affascinante capsula temporale di un'era ormai lontana.



Outlaw King - Il re fuorilegge - 9 novembre

David Mackenzie e Chris Pine di nuovo insieme, dopo Hell or high water (2016), in un film che svela la storia mai raccontata del leggendario re Roberto I di Scozia, da nobile sconfitto a eroe fuorilegge. L'uomo riesce a riabilitarsi diventando un simbolo durante l'oppressione della Scozia medievale operata da Edoardo I d'Inghilterra.

Roberto riesce a conquistare la corona scozzese e raduna un gruppo di validi soldati per combattere il potente esercito del tiranno e di suo figlio, il Principe di Galles. Nel cast troviamo anche Aaron Taylor-Johnson, Florence Pugh e Stephen Dillane (conosciuto dal grande pubblico televisivo per aver vestito i panni di Stannis nella serie cult Game of Thrones) nelle vesti di Re Edoardo I. Per un'opera già apprezzata, seppur con riserva, in anteprima sulle nostre pagine.



La ballata di Buster Scruggs - 16 novembre

Il nuovo film dei fratelli Coen, premiato alla 75a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia per la migliore sceneggiatura. Un western composto da più storie, da quella di un cowboy canterino (interpretato da Tim Blake Nelson) a quella di un bandito e dei suoi scagnozzi intenti a compiere rapine e furti di bestiame (James Franco, Stephen Root e Ralph Ineson), dallo show itinerante di un impresario alla fortuna (con Liam Neeson) alla vicenda con protagonista un cercatore d'oro con il volto di Tom Waits.

E poi ancora la vicenda di due capotreni e di una donna bisognosa di aiuto (Zoe Kazan) e quella di cinque passeggeri (tra cui Brendan Gleeson) diretti verso una misteriosa destinazione. In questa operazione antologica, lo storico duo registico opta per utilizzare più toni narrativi, variando da atmosfere romantiche e leggere ad altre più di genere e quasi horror.

Panoramica uscite

1 NOVEMBRE

12 anni schiavo: La limpida e cruda incursione negli orrori dello schiavismo americano nel film di Steve McQueen.

La donna che visse due volte: il capolavoro di Alfred Hitchcock con James Stewart e Kim Novak.

I figli degli uomini: Il futuro distopico immaginato da Alfonso Cuarón.

Le belve: Ben e Chon, coltivatori di marijuana, devono sottostare al ricatto di un cartello della droga messicano quando la loro ragazza viene rapita, nel violento noir di Oliver Stone.

Ted: l'irriverente orsacchiotto di peluche protagonista del film di Seth MacFarlane.



2 NOVEMBRE

Il calendario di Natale: Una brava fotografa con un lavoro senza sbocchi riceve in eredità un antico calendario dell'Avvento che forse può prevedere il futuro... e guidarla verso l'amore!

Mi ameranno quando sarò morto: Presentato fuori concorso alla 75a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, un esclusivo documentario sugli ultimi anni della vita di Orson Welles.

Remastered: Tricky Dick & The Man in Black: Questo documentario racconta la visita di Johnny Cash alla Casa Bianca nel 1970, quando i nuovi ideali del cantante si scontrarono con la politica di Richard Nixon.



4 NOVEMBRE

Sing: Il nuovo film d'animazione nato dalla fantasia dei creatori di Cattivissimo Me e I Minions.



9 NOVEMBRE

Genius: Colin Firth e Jude Law duettano al cinema nei panni dell'editore Max Perkins e del romanziere Thomas Wolfe.



12 NOVEMBRE

Passengers: La space opera con Chris Pratt e Jennifer Lawrence, protagonisti nel film di Morten Tyldum di una love story tra le stelle.



14 NOVEMBRE

Le follie dell'imperatore: Il cult animato Made in Disney.

Phenomenon: Commedia drammatica e cinema fantastico si mescolano in questo film con protagonista John Travolta.



16 NOVEMBRE

Nei panni di una principessa: Quando una panettiera di Chicago e una principessa scoprono di essere uguali come gemelle, organizzano un piano per scambiarsi le identità.



20 NOVEMBRE

Barriere: Denzel Washington e Viola Davis protagonisti dell'adattamento dell'omonima piece teatrale Fences di August Wilson.



22 NOVEMBRE

Qualcuno salvi il Natale: Dai creatori di "Harry Potter e la pietra filosofale" e "Mamma, ho perso l'aereo", la storia di un Babbo Natale senza precedenti interpretato da Kurt Russell.



28 NOVEMBRE

Rushmore: Jason Schwartzman, Bill Murray e Olivia Williams protagonisti del film di Wes Anderson.



29 NOVEMBRE

La bella e la bestia: Emma Watson, Dan Stevens e Luke Evans nell'adattamento live-action dell'omonimo classico animato Disney.



30 NOVEMBRE

Un principe per Natale: Matrimonio reale: Un anno dopo aver aiutato Richard a salire al trono, Amber si prepara a diventare sua moglie, ma non è certa di avere la stoffa per fare la regina.

Lei: Cos'è l'amore? Come si definisce una relazione? Ce lo dice (o forse no?) Spike Jonze in questo film poetico e visionario.