Netflix: la top 3 film e le uscite di marzo 2018

Sono ben nove le produzioni originali Netflix in arrivo sulla piattaforma di streaming nel mese di marzo. Tra i film più attesi sicuramente vi sono Annientamento, sci-fi con Natalie Portman, e un altro titolo a tema quale L'attacco dei giganti (titolo originale The Titan e niente a che vedere con la popolare serie di anime) con Sam Worthington. Tra gli altri "autoctoni" da segnalare il thriller The Outsider con Jared Leto ambientato in terra giapponese e l'horror drammatico canadese I famelici. Spazio anche a pellicole "esterne" strizzanti l'occhio al grande pubblico come Captain America: Civil War, l'Hugo Cabret di Martin Scorsese, The divergent series: Allegiant e Il cacciatore e la regina di ghiaccio, oltre alla disponibilità di classici meno recenti.

Annientamento - 12 marzo

Dopo il convincente Ex Machina (2014) Alex Garland torna alla fantascienza con l'adattamento del primo romanzo della Trilogia dell'Area X scritta da Jeff VanderMeer in un film che promette grande emozioni e un impatto visivo di peso. La protagonista Natalie Portman è la leader di una spedizione inviata dall'agenzia governativa Southern Reach in un territorio disabitato dove hanno luogo strani e inquietanti fenomeni. La missione, che ne segue undici non andate a buon fine, ha anche lo scopo di indagare sulla scomparsa dei membri dei precedenti team, tra i quali vi era anche il marito della donna interpretato da Oscar Isaacs.

I famelici - 9 marzo

L'attore/regista Robin Aubert, questa volta soltanto dietro la macchina da presa, si trova a dirigere un horror/mystery che porta alla memoria diverse recenti produzioni per il piccolo e il grande schermo a tema morti viventi. La storia è ambientata in un piccolo villaggio del Quebec dove gli abitanti sono vittima di un progressivo indebolimento fisico che li porta in seguito alla pazzia e ad aggredire i propri cari, manifestando un inspiegabile appetito per la carne umana. Un gruppo di sopravvissuti si rifugia così nei boschi circostanti alla ricerca di altri individui scampati all'epidemia.

L'attacco dei giganti - 30 marzo

L'esordio nel lungometraggio dello sceneggiatore tedesco Lennart Ruff vede il protagonista Sam Worthington al centro di un thriller sci-fi che si promette di conciliare un sano spettacolo di genere a istinti più drammatici. La storia segue un militare pronto a sottoporsi a un esperimento sull'evoluzione genetica, atto a condurre l'umanità in viaggi spaziali su mondi sconosciuti. Il piano consiste nel trasformare un determinato numero di individui appositamente selezionati in una sorta di superuomini che possano sopravvivere sull'ostile ambiente di Titan, una delle lune di Saturno. Le cose ovviamente non andranno come previsto.

Panoramica uscite

1 MARZO

Ti combino qualcosa di grosso: commedia spagnola

Patton, generale d'acciaio: classico bellico sul controverso militare americano.

Mr. and Mrs. Smith: action-comedy sul cui set nacque l'amore tra Brad Pitt e Angelina Jolie.



8 MARZO

Belle e Sebastien: l'avventura continua: il ritorno del bambino delle Alpi francesi e del suo adorabile cagnolone.



9 MARZO

The divergent series: allegiant: non esistono più le fazioni in cui era divisa la società e c'è un nuovo mondo nel secondo capitolo della saga.

The Outsider: thriller ambientato in Giappone con protagonista Jared Leto.



11 MARZO

City of God: intenso dramma ambientato nei quartieri poveri di Rio de Janeiro.



15 MARZO

Hugo Cabret: una perfetta lezione di cinema a cura di Martin Scorsese.



16 MARZO

Beniamino: un simpatico cagnolino in aiuto di due fratelli.



23 MARZO

Game over, man!: tre sviluppatori prossimi a sviluppare un videogioco vanno in missione quando il loro produttore viene rapito.

Roxanne Roxanne: la storia della cantante hip-hop Lolita Shanté Gooden.

Captain America: Civil War: l'epopea dei Vendicatori e di tutti gli eroi Marvel nell'appassionante avventura della compagine di supereroi.

Zona d'ombra: dramma biografico / sportivo con Will Smith.



24 MARZO

Il cacciatore e la regina di ghiaccio: si torna nel mondo di Biancaneve, ma questa volta senza scomodare l'eroina della favola classica.



28 MARZO

Ogni maledetto Natale: dagli autori di Boris una commedia dolcemara sui legami di sangue.



30 MARZO

First Match: una studentessa si iscrive al team di wrestling della scuola.

Happy anniversary: al terzo anniversario una coppia deve decidere se continuare o rompere la relazione.



31 MARZO

Risvegli: intenso dramma biografico con Rober De Niro e Robin Williams.