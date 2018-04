Netflix: la top 3 film e le uscite di maggio 2018

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Il prossimo mese vedrà l'arrivo su Netflix di importanti novità, per un maggio interessante per tutti gli appassionati di cinema. La piattaforma di streaming si appresta a lanciare cinque film originali, tra cui spicca Rimetti a noi i nostri debiti, primo film originale italiano prodotto dall'arrivo nel nostro paese del servizio. In rampa di lancio anche Anon, thriller fantascientifico con Clive Owen e Amanda Seyfried, senza dimenticare Cargo, zombie movie con Martin Freeman tratto da un corto del 2013, diretto da Yolanda Ramke e Ben Howling, in cabina di regia anche in questo lungometraggio. Tra le novità non originali troviamo invece qualche classico, come Il Gladiatore di Ridley Scott, e anche pellicole più moderne come The Prestige, diretto dal grande Christopher Nolan.



Rimetti a noi i nostri debiti - 4 maggio

Primo lungometraggio italiano mai prodotto e distribuito da Netflix, il film ha come protagonista Claudio Santamaria, nei panni di Guido, che per ripagare i debiti accumulati nel corso del tempo finisce a lavorare proprio per la società di recupero crediti che gli sta alle calcagna. Ad addestrarlo nel suo percorso all'interno della nuovo lavoro c'è Franco, interpretato da Marco Grillini, uomo dalla doppia vita che cercherà di insegnare a Guido come muoversi all'interno del mondo del recupero crediti. I due inizieranno così un rapporto che influenzerà le esistenze di entrambi.

Diretto da Antonio Morabito, il film potrebbe dare il via ad altri interessanti progetti realizzati nel nostro paese da Netflix, che ha già tradotto Rimetti a noi i nostri debiti in ben 22 lingue, dando al cinema italiano un più ampio respiro internazionale.

Anon - 4 maggio

Anon non è una produzione originale Netflix, ma il servizio di streaming ne ha acquistato i diritti di distribuzione esclusivi in diversi paesi, tra cui l'Italia. Il film può contare su un cast di stelle, tra cui spiccano i protagonisti Clive Owen e Amanda Seyfried, diretti da Andrew Niccol, esperto del genere fantascientifico e famoso per pellicole come Gattaca - La porta dell'universo del 1997 e In Time.

Anon è ambientato in un futuro alternativo in cui la privacy è solo un lontano miraggio: le vite di tutti sono completamente trasparenti e tracciate dalle autorità. In questo contesto, Clive Owen interpreta il detective Sal Frieland, che nel corso delle indagini su una serie di omicidi incontra una donna conosciuta con il nome di The Girl (Amanda Seyfried). Questa sembra però essere senza nome né storia, dando il via a una serie di eventi che porterà Sal ad indagare ancora più a fondo sulla sua identità.

Cargo - 18 Maggio

Martin Freeman, attualmente al cinema con l'ottimo Ghost Stories, è al centro di questo atipico zombie movie ambientato nell'entroterra australiano. La sinossi ufficiale del film descrive una situazione difficile per il protagonista, che avrà il compito di mettere in salvo la figlia prima di trasformarsi anch'esso in un non morto. Dalla produttrice di Babadook arriva, il prossimo 4 maggio, questa interessante pellicola diretta da Yolanda Ramke e Ben Howling, registi del corto del 2013 a cui è direttamente ispirato il film. Nell'attesa di vedere Cargo, potete dargli uno sguardo direttamente nel video sottostante.

Panoramica uscite

1 MAGGIO

Asian Connection: botte da orbi nel film con Steven Seagal.

Empire State: Dwayne "The Rock" Johnson e Liam Hemsworth sono i protagonisti di questa pellicola del 2013 diretta da Dito Montiel e ispirata a una vera rapina avvenuta a New York nel 1982.

Il Gladiatore: Ridley Scott e Russell Crowe ci portano nell'antica Roma in questo classico moderno entrato nella storia del cinema.

L'uomo di casa: azione e commedia in un film con protagonista Tommy Lee Jones.

Darc: un padre a cui hanno rapito la figlia è in cerca di vendetta nella pellicola diretta da Nick Powell.

Duck Butter: una commedia sperimentale made in USA presentata al Tribeca Film Festival.

P.S. I love you: dramma sentimentale con protagonisti Hilary Swank e Gerard Butler.

Rapimento a Venice Beach: dramma televisivo diretto da Matthias Grüner.

Sometimes: ambientato in India, il film verte sulla storia di sette pazienti in attesa di scoprire il risultato dei loro test dell'HIV.

The clapper: Ed Helms e Amanda Sayfried sono i protagonisti di questa commedia diretta da Dito Montel.



5 MAGGIO

17 again - Ritorno al liceo: Mike (Zac Efron) torna magicamente ai tempi del liceo per correggere gli errori del passato.



11 MAGGIO

The Kissing Booth: amori e amicizie perdute in un film sui rapporti interpersonali al liceo.



12 MAGGiO

Jem e le Holograms: film live action della famosa serie animata.

The Boy: una serie di inquietanti eventi coinvolgono una giovane donna americana trasferitasi in un isolato villaggio inglese.

The Prestige: Christopher Nolan dirige Christian Bale e Hugh Jackman in un film imperdibile per tutti gli amanti del regista inglese.



15 MAGGIO

Cambio Vita: Ryan Reynolds e Jason Bateman in una classica commedia basata sullo scambio di identità.



18 MAGGIO

Catching Feelings: dramedy con protagonisti un giovane insegnante universitario e la sua bella moglie, la cui vita viene cambiata dall'arrivo di un famoso scrittore.

Ibiza: pellicola originale Netflix che racconta la storia di tre ragazze americane alla ricerca di un famoso DJ sulle splendide spiagge di Ibiza.



26 MAGGIO

Cattivi vicini 2: Zac Efron e Seth Rogen nel seguito della fortunata commedia a stelle e strisce.

Miracoli dal cielo: Jennifer Garner in un film sulla fede e sui miracoli.