Netflix: la top 3 film e le uscite di luglio 2019

Per una volta, nel consueto speciale mensile dedicato alle novità in arrivo nel mese a venire nel catalogo filmico di Netflix, non sono presenti produzioni originali: al momento in cui scriviamo non sono infatti stati comunicati titoli esclusivi della piattaforma on demand. Ci possiamo consolare comunque con la proposizione di grandi classici/cult e altri film meno conosciuti (che trovate al solito nella panoramica completa in fondo) che possono meritare un'occasione.

Per la nostra top 3 abbiamo scelto pellicole di generi differenti ma accomunate da grande successo di pubblica e/o di critica come il tensivo thriller Panic Room firmato da David Fincher, il sequel demenziale Ace Ventura - Missione Africa, con protagonista uno scatenato Jim Carrey, e un capolavoro del cinema di fantascienza, Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg.

Meritano una menzione in apertura anche La mia Africa, Lone Survivor, Requiem for a dream e Resident Evil: Apocalypse, secondo capitolo della controversa saga horror tratta dall'omonimo videogioco made in Capcom.



Ace Ventura - Missione Africa - 1 luglio

Ace Ventura, traumatizzato dal fatto di non essere riuscito a salvare un procione sulle montagne, ha cambiato radicalmente vita e si è ritirato in un santuario tibetano, dove ha raggiunto la pace interiore. Ma il suo periodo di pace è prossimo a cessare con la visita di Fulton Greenwall, l'addetto consolare della Nibia, che gli offre 20.000 dollari per ritrovare un animale sacro per la tribù dei Kakati, ossia un rarissimo pipistrello bianco. L'acchiappanimali si reca così nel continente nero dove agirà secondo le istruzioni del console Cadby, un rispettato uomo d'affari e appassionato di caccia. Quando ha inizio l'investigazione, Ventura scoprirà che il fallimento della sua missione potrebbe causare lo scoppio di una potenziale guerra tribale e che ci sono alti interessi economici dietro alla scomparsa del volatile.



In questo secondo capitolo dedicato all'iconico personaggio è ancora Jim Carrey a dominare la scena per l'arco di tutto il film: la varietà di gag e situazioni, amplificata dall'esotico contesto africano, permette infatti all'attore dalla faccia di gomma di esprimere il proprio meglio, scatenando risate in serie alle prese con la flora e la fauna locali.



Incontri ravvicinati del terzo tipo - 1 luglio

Roy Neary, addetto al controllo delle centrali elettriche di una piccola cittadina, è un tranquillo padre di famiglia, felicemente sposato e con tre figli piccoli. Un giorno l'uomo riceve una chiamata d'emergenza per sistemare un blackout che sta colpendo l'intera zona. Nel corso del tragitto a bordo del suo pick-up è testimone di un inseguimento tra quattro UFO da parte della polizia, fa inoltre la conoscenza di Jillian e del suo bambino, anche loro coinvolti in prima persona dal fenomeno.

Nei giorni successivi il protagonista è vittima di una vera e propria ossessione riguardante una sorta di montagna "troncata" e comincia a comportarsi in maniera sempre più strana, portando la sua famiglia ad allontanarsi da lui. Nel frattempo lo scienziato francese Claude Lacombe indaga su strani eventi che sembrerebbero collegati a un messaggio extraterrestre che indica delle misteriose coordinate.



Uno dei classici immortali del cinema di fantascienza firmato da Steven Spielberg e interpretato, tra gli altri, in uno dei ruoli principali, dal collega/maestro del cinema francese Francois Truffaut. Tra toni leggeri e influenze mystery, Incontri ravvicinati del terzo tipo emoziona ed entusiasma in egual misura (la scelta di un protagonista così umano è il miglior veicolo empatico possibile) e ci accompagna verso un finale diventato puro culto.



Panic Room - 1 luglio

Meg, da poco divorziata, si trasferisce con la figlia undicenne Sarah in un'elegante dimora nell'Upper West Side di Manhattan. La nuova casa a più piani ha la particolarità di avere al suo interno una safe room, una stanza costruita in acciaio da usare come luogo di rifugio nel caso di intrusione da parte di sconosciuti, dotata di videocamere di sorveglianza e di una linea telefonica di emergenza, quest'ultima ancora non attivata.

Destino vuole che la prima notte trascorsa dalle nuove proprietarie coincida con l'infrazione da parte di tre rapinatori (i quali pensavano che l'abitazione fosse ancora in vendita e perciò disabitata) alla ricerca di un'ingente somma di denaro che sarebbe lì nascosta. È a questo punto che inizia un estenuante gioco del gatto e del topo tra le inquiline e gli inaspettati intrusi...



David Fincher ridisegna le coordinate cardine alla base del filone home invasion in un thriller chirurgico e claustrofobico, pregno di soluzioni narrative e visive, dove la tensione regna sovrana grazie anche alle ottime performance dell'eterogeneo cast, che comprende nei ruoli principali interpreti del calibro di Jodie Foster, Forest Whitaker e una giovanissima Kristen Stewart.

Panoramica uscite

1 LUGLIO

About a Boy: Hugh Grant è protagonista di questa commedia drammatica tratta dal best seller omonimo di Nick Hornby.

Elizabeth: The Golden Age: Il secondo capitolo incentrato sulla regina vergine interpretata da Cate Blanchett.

I Love Radio Rock: Una commedia rockeggiante da non perdere.

La mia Africa: Meryl Streep e Robert Redford nel film diretto da Sidney Pollack e ispirato all'omonimo romanzo autobiografico di Karen Blixen.

Lone Survivor: Peter Berg ci porta in Afghanistan per raccontarci una storia vera, con Mark Wahlberg assoluto protagonista.

Rent: Musical romantico con protagonista Rosario Dawson.

Requiem for a Dream: Il cult di Darren Aronofsky con Jared Leto e Jennifer Connelly.

Resident Evil: Apocalypse: Il secondo capitolo della saga zombie ispirata all'omonimo videogioco Capcom, diretto da Alexander Witt.

Sette anime: Will Smith, diretto da Gabriele Muccino, è protagonista di un viaggio nella redenzione, un uomo deciso a pagare le sue sette libbre di carne.

State of Play: Russel Crowe e Ben Affleck nei vortici di una spy story.

Swiped: Commedia con Noah Centineo, prossimo He-Man cinematografico.

The Croods : DreamWorks esplora un mondo preistorico e bellissimo, seguendo l'avventura di una strampalata famiglia primitiva.

The To Do List: Commedia romantica con protagonisti Aubrey Plaza, Johnny Simmons e Bill Hader.

Venerdì 13 - Il terrore continua: Il quinto capitolo della saga cinematografica slasher Venerdì 13 incentrata sull'iconico villain di Jason Voorhees

Vento di passioni: Brad Pitt e Anthony Hopkins nel melodramma passionale di Edward Zwick.