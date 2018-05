Netflix: la top 3 film e le uscite di giugno 2018

Una manciata di produzioni originali e una corposa lista di titoli "esterni" dominano i trenta giorni di giugno di Netflix. Sulla piattaforma di streaming sono infatti in arrivo sei film autoctoni: Alex Strangelove, Beirut, Ali's wedding, Come far perdere la testa al capo, Eterna domenica e Brain on fire. Spazio poi a grandi classici, più o meno recenti, del calibro di The Neon Demon, The Hateful Eight, Nemico pubblico - Public enemies, Coraline e la porta magica, I simpson - Il film, Pronti a morire, Drive, Mona Lisa Smile, Le avventure di Tintin e Star Trek: Beyond, per una varietà in grado - sulla carta - di soddisfare tutti i tipi di palati.



Alex Strangelove - 8 giugno

Alex Truelove è uno studente di liceo fidanzato con la bella Claire e con un radioso futuro dinanzi a sé. Il suo piano è quello di perdere la verginità con la ragazza ma le cose si complicano quando incontra Elliot, un coetaneo gay che vive dall'altra parte della città che manda in tilt la sua sessualità e tutto ciò in cui credeva. Tra i due avrà presto vita una toccante avventura di amore, sesso e amicizia figlia dei tempi moderni. Presentato al San Francisco International Film Festival e prodotto da Ben Stiller, il nuovo film di Craig Johnson, già autore dello strambo Wilson (2017), è un coming-of-age omosessuale sviluppato attraverso i toni della commedia adolescenziale di stampo indie.



Beirut - 15 giugno

Mason Skiles, che lavora come diplomatico a Beirut, vive con la moglie Nadia in una splendida casa e fa da mentore a Karim, un ragazzino tredicenne di origini palestinesi. A un party tenuto dagli Skiles a cui sono invitati importanti uomini politici, l'amico Cal, membro della CIA, è intenzionato a interrogare Karim a proposito del fratello maggiore, di cui tutti ignoravano l'esistenza. Quanto accadrà da lì a breve cambierà per sempre la vita di Mason e di molti dei presenti... Scritto da Tony Gilroy e diretto da Brad Anderson, Beirut è ambientato nel 1982 durante la guerra civile libanese, qui vissuta attraverso i toni di un thriller di spionaggio di stampo classico. Nel cast Jon Hamm e Rosamund Pike.



Brain on fire - 22 giugno

Susannah, giovane giornalista, comincia a soffrire di strane convulsioni e a sentire misteriose voci. Con il trascorrere dei giorni la ragazza cede rapidamente alla follia, passando da scatti improvvisi di violenza a stati catatonici. Dopo una serie di diagnosi sbagliate e una degenza più lunga del previsto, l'intervento di un medico accende in lei una nuova speranza di possibile guarigione. Chloë Grace Moretz, Richard Armitage e Carrie Ann-Moss sono al centro di questo dramma diretto da Gerard Barrett e basato sul libro autobiografico di Susannah Cahalan.



Panoramica uscite

1 GIUGNO

Drive: Ryan Gosling a tutta velocità... e violenza!

Pronti a morire: Sharon Stone è una sexy pistolera in cerca di vendetta nel western diretto da Sam Raimi che rivisita con divertimento il filone spaghetti.

The Neon Demon: Contrasti ed eccessi, l'ossessione della bellezza raccontata con la bellezza: Nicolas Winding Refn all'ennesima potenza.

Mona Lisa Smile: film drammatico con Julia Roberts.

Lord of war: Nicolas Cage nel drama-thriller di Andrew Niccol.

I Simpson - Il film: il film dell'amatissima serie televisiva.

Coraline e la porta magica: e se oltre la porta vivesse un'altra, più bella, vostra famiglia?



4 GIUGNO

The Hateful Eight: Quentin Tarantino torna al cinema 'sporco' di una volta, concentrandosi su un nugolo di rinnegati che non ha nulla da perdere... ma tutto da guadagnare.



7 GIUGNO

Nemico pubblico - Public enemies: Johnny Depp è John Dillinger, il Robin Hood della Grande Depressione.



8 GIUGNO

Ali's Wedding: dopo aver raccontato un'innocente bugia, il figlio di un ecclesiastico musulmano di Melbourne è combattuto tra il dovere verso la famiglia e le ragioni del cuore.



15 GIUGNO

Come far perdere la testa al capo: due assistenti di lavoro e sottopagati escogitano un piano per liberarsi dei rispettivi capi cercando di farli mettere assieme.

Eterna domenica: decenni dopo essere stata abbandonata, Chiara trova sua madre e passa con lei dieci giorni in una località isolata.

Le avventure di Tintin: la prima volta di Steven Spielberg nel mondo dell'animazione... ed è già cult!



16 GIUGNO

Star Trek: Beyond: torniamo a bordo della USS Enterprise per una nuova, spericolata avventura là, dove nessuno è mai giunto prima, guidati dall'eclettico Justin Lin.



23 GIUGNO

Una spia e mezzo: Dwayne Johnson e Kevin Hart sono una bizzarra coppia di improbabili agenti speciali nell'action comedy di Dawson Marshall Thurber.

The lady in the van: commedia biografica con Maggie Smith.



24 GIUGNO

Land of mine - Sotto la sabbia: la storia poco nota di come, all'indomani dalla resa della Germania, gli Alleati abbiano deportato migliaia di di giovanissimi soldati tedeschi sulle coste danesi, per disinnescare oltre 2 milioni di mine inesplose.



25 GIUGNO

Gods of Egypt: Gerard Butler e Nikolaj Coster-Waldau nel fantasy egizio di Alex Proyas.