Netflix: la top 3 film e le uscite di gennaio 2018

Con l'arrivo dell'anno nuovo ecco che il catalogo di Netflix si arricchisce di due nuove produzioni originali, il film biografico The Polka King incentrato sulla figura di Jan Lewan (interpretato da uno scatenato Jack Black) e l'horror thriller The Open House con protagonista il Dylan Minnette di Tredici. Tra i titoli "esterni" grande spazio al cinema fantastico, con l'accoppiata formata da I guardiani del destino e Looper e a quello drammatico, con La vita di Adele, Room e Sleepers (tutti film dalle tematiche profonde), mentre il pubblico più piccolo (ma in realtà di ogni età) potrà commuoversi alla visione di un recente classico quale Up.

I guardiani del destino - 4 gennaio

Adattamento dell'omonimo romanzo scritto nel 1964 da Philip K. Dick, l'esordio dietro la macchina da presa dell'apprezzato sceneggiatore George Nolfi racconta la storia di un politico (interpretato da Matt Damon) da poco "bruciato" dalla mancata elezione al Senato che un giorno incontra per caso ad una conferenza stampa la bella Elise (Emily Blunt), con la quale scatta una reciproca attrazione. Ma questa possibile relazione rischia di mandare all'aria l'equilibrio delle cose, gestito da un'organizzazione segreta che controlla a proprio piacimento il procedere degli eventi.

E nonostante le minacce subite e risvolti che vanno al di là della sua comprensione, il mancato senatore farà di tutto per ritrovare l'amata. Sci-fi e romanticismo in un mix coinvolgente dal punto di vista emotivo e con elementi mystery intriganti, tra spunti etici e morali non banali e una sana dose di spettacolo classicheggiante.

The Polka King - 12 gennaio

Wikipedia cita testualmente "lo schema Ponzi è un modello economico di vendita truffaldino che promette forti guadagni alle vittime a patto che queste reclutino nuovi "investitori", a loro volta vittime della truffa". Ed è proprio quello che ha prima portato all'ascesa e in seguito alla rovinosa caduta di Jan Lewan, star del ballo che ha ingannato i propri fan negli anni '70. Il film diretto da Maya Forbes e Wallace Wolodarsky, presentato all'ultima edizione del Sundance, è tratto dal documentario The Man Who Would Be Polka e vede nei panni del truffaldino protagonista una star comica quale Jack Black, calatosi a giudicare dalle immagini del trailer, con la giusta autoironica adesione nel ruolo, più complesso del previsto.

Looper - 23 gennaio

Diretto nel 2012 da Rian Johnson, regista del discusso Star Wars: Gli ultimi Jedi, Looper vede come protagonisti Bruce Willis e Joseph Gordon-Levitt in uno sci-fi ambientato tra il 2044 e il 2074. Il giovane Joe è un looper, cioè un mercenario che uccide su commissione individui provenienti dal futuro e legati al mondo della criminalità a venire; un giorno però l'assassino si trova a dover paradossalmente eliminare proprio l'anziana versione di se stesso. Il punto cardine della narrazione è tutto giocato sul confronto tra i due Joe, più dissimili del previsto pur condividendo buona parte degli stessi ricordi. Il regista opta per un approccio etico e morale che caratterizza le scelte dei protagonisti, donando un piacevole sentore umanistico ad una vicenda che fa sue le migliori coordinate di genere in un mix di azione e momenti più drammatici e introspettivi che intrattiene con il giusto brio di genere.

Panoramica uscite

18 GENNAIO

Sleepers: dramma carcerario e giudiziario col cast delle grandi occasioni: Robert De Niro, Kevin Bacon, Brad Pitt, Jason Patrick, Dustin Hoffman e Vittorio Gassman.



19 GENNAIO

The Open House: un teenager e sua madre sono minacciati da inquietanti presenze quando si trasferiscono nella nuova casa.



22 GENNAIO

Room: dal successo letterario della scrittrice Emma Donoghue, Lenny Abrahamson dirige un potente dramma che sfrutta il senso di una prigionia indotta, per riflettere sul vero senso della libertà.



24 GENNAIO

La vita di Adele: viaggio travolgente nelle mille declinazioni del sentimento più bello e complesso della vita, l'amore.



30 GENNAIO

Up: il capolavoro animato made in Pixar.